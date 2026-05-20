Джива-раджа дас - Упасана-коша - Том X - Пуджа для продвинутых

Обзор книги
Category: Educational, Reference, Religious Studies, Эзотеризм

Книга посвящена углублённой практике арчаны — поклонения Божествам в гаудия-вайшнавской традиции. Второй курс «Упасана-коши» предназначен для тех, кто уже освоил основы домашнего поклонения и хочет подробнее изучить ритуальную, мантрическую и медитативную сторону пуджи.

В центре тома — процесс одухотворения тела поклоняющегося через мантры, медитации и ньясы, а также подробное объяснение предложения пищи, подготовки пуджари, бхута-шуддхи, антар-яги, бахир-яги, вишеша-аргхьи и царских упачар. Книга показывает поклонение Божеству как строгий, последовательный и внутренне осмысленный духовный процесс.

Джива-раджа дас – Пуджа для продвинутых – Том X

Джива-раджа дас. – Упасана-коша. Том X: Пуджа для продвинутых / ред. Валлабхи Радха даси. – СПб., 2018. – 503 с.

Джива-раджа дас – Пуджа для продвинутых – Содержание

  • Введение ко второму курсу

  • Введение к 10 тому

  • Лекция 43. Дипа: лампада

  • Лекция 44. Анна: пища

  • Лекция 45. Пака-шастра

  • Лекция 46. Найведья-хаван

  • Лекция 47. Стхала-махатмья

  • Лекция 48. Паддхати храма Джаганнатхи

  • Лекция 49. Абхигамана пуджари

  • Лекция 50. Пурванга-карма

  • Лекция 51. Бхута-шуддхи лакшана

  • Лекция 52. Введение ньясы, прана-пратиштха, пранаяма

  • Лекция 53. Матрика-ньяса

  • Лекция 54. Кешавади-ньяса

  • Лекция 55. Таттва-ньяса

  • Лекция 56. Бхаваначатуштайа

  • Лекция 57. Мантра-ньяса

  • Лекция 58. Гопала-мантра ньяса

  • Лекция 59. Антар-яга

  • Лекция 60. Гханта-пуджа. Вишеша-аргхья

  • Лекция 61. Бахир-яга

  • Лекция 62. Раджопачары

  • Чек-листы 1–12

Added 20.05.2026
Author: brat Vadim
