Джива-раджа дас - Упасана-коша - Том X - Пуджа для продвинутых
Книга посвящена углублённой практике арчаны — поклонения Божествам в гаудия-вайшнавской традиции. Второй курс «Упасана-коши» предназначен для тех, кто уже освоил основы домашнего поклонения и хочет подробнее изучить ритуальную, мантрическую и медитативную сторону пуджи.
В центре тома — процесс одухотворения тела поклоняющегося через мантры, медитации и ньясы, а также подробное объяснение предложения пищи, подготовки пуджари, бхута-шуддхи, антар-яги, бахир-яги, вишеша-аргхьи и царских упачар. Книга показывает поклонение Божеству как строгий, последовательный и внутренне осмысленный духовный процесс.
Джива-раджа дас – Пуджа для продвинутых – Том X
Джива-раджа дас. – Упасана-коша. Том X: Пуджа для продвинутых / ред. Валлабхи Радха даси. – СПб., 2018. – 503 с.
Джива-раджа дас – Пуджа для продвинутых – Содержание
Введение ко второму курсу
Введение к 10 тому
Лекция 43. Дипа: лампада
Лекция 44. Анна: пища
Лекция 45. Пака-шастра
Лекция 46. Найведья-хаван
Лекция 47. Стхала-махатмья
Лекция 48. Паддхати храма Джаганнатхи
Лекция 49. Абхигамана пуджари
Лекция 50. Пурванга-карма
Лекция 51. Бхута-шуддхи лакшана
Лекция 52. Введение ньясы, прана-пратиштха, пранаяма
Лекция 53. Матрика-ньяса
Лекция 54. Кешавади-ньяса
Лекция 55. Таттва-ньяса
Лекция 56. Бхаваначатуштайа
Лекция 57. Мантра-ньяса
Лекция 58. Гопала-мантра ньяса
Лекция 59. Антар-яга
Лекция 60. Гханта-пуджа. Вишеша-аргхья
Лекция 61. Бахир-яга
Лекция 62. Раджопачары
Чек-листы 1–12
No comments yet. Be the first!