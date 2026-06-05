Двадцатый том серии «Упасана-коша» посвящен хома-суктам — ведическим гимнам, используемым при огненных жертвоприношениях. В книге рассматривается вайдика-марг как путь очищения окружения человека через жертвоприношение, дхарму и правильное отношение к деятельности, плодам труда и служению Господу.

Особое внимание уделено правильному произношению ведических мантр, фонетике санскрита, интонациям, сварам и практике рецитации. Центральное место занимают Пуруша-сукта и Шри-сукта с подробными комментариями, а также другие гимны, применяемые в ягье и ежедневной молитвенной практике.

Джива-раджа дас – Упасана-коша – Том XX. Хома-сукты. Гимны для жертвоприношений

Джива-раджа дас. Упасана-коша. Том XX: Хома-сукты. Гимны для жертвоприношений. – СПб., 2021. – 305 с.

Джива-раджа дас – Упасана-коша – Содержание