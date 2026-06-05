Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Джива-раджа дас - Упасана-коша – Том XX. Хома-сукты. Гимны для жертвоприношений

Джива-раджа дас - Упасана-коша – Том XX. Хома-сукты. Гимны для жертвоприношений
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Educational, Reference, Liturgical Books, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Эзотеризм

Двадцатый том серии «Упасана-коша» посвящен хома-суктам — ведическим гимнам, используемым при огненных жертвоприношениях. В книге рассматривается вайдика-марг как путь очищения окружения человека через жертвоприношение, дхарму и правильное отношение к деятельности, плодам труда и служению Господу.

Особое внимание уделено правильному произношению ведических мантр, фонетике санскрита, интонациям, сварам и практике рецитации. Центральное место занимают Пуруша-сукта и Шри-сукта с подробными комментариями, а также другие гимны, применяемые в ягье и ежедневной молитвенной практике.

Джива-раджа дас – Упасана-коша – Том XX. Хома-сукты. Гимны для жертвоприношений

Джива-раджа дас. Упасана-коша. Том XX: Хома-сукты. Гимны для жертвоприношений. – СПб., 2021. – 305 с.

Джива-раджа дас – Упасана-коша – Содержание

  • Введение к третьему циклу книг серии «Упасана-коша»

  • Введение к 20 тому

  • Шикша

    • Главный навык в ягьях

    • Веданги

    • Произношение

    • Методика воспевания ведических гимнов

  • Живой санскрит

    • Санскритский алфавит

    • «Харинама-вйакарана-амрита»

    • «Экакшара-нама-мала»

    • Мантра-видья

  • Пуруша-сукта

    • Пуруша-сукта как корень древа Вед

    • Комментарии к стихам Пуруша-сукты

    • Богословское значение Пуруши, Вираджа и жертвоприношения

  • Пуруша-сукта прайога

    • Поклонение воде

    • Прославление Господа

    • Использование в качестве ньясы

    • Пуруша-сукта-хома

    • Практические способы применения Пуруша-сукты

  • Шри-сукта

    • Комментарии к гимну Лакшми

    • Благословения Шри-сукты

    • Поклонение Лакшми Деви

  • Шри-сукта прайога

    • Использование в поклонении

    • Камья-пуджа

    • Применение в садхане и ягье

  • Ягья-сукты

    • Нараяна-сукта

    • Вишну-сукта

    • Бху-сукта

    • Нила-сукта

    • Хираньягарбха-сукта

Views 46
Rating 5.0 / 5
Added 05.06.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books