Джива-раджа дас - Упасана-коша – Том XX. Хома-сукты. Гимны для жертвоприношений
Двадцатый том серии «Упасана-коша» посвящен хома-суктам — ведическим гимнам, используемым при огненных жертвоприношениях. В книге рассматривается вайдика-марг как путь очищения окружения человека через жертвоприношение, дхарму и правильное отношение к деятельности, плодам труда и служению Господу.
Особое внимание уделено правильному произношению ведических мантр, фонетике санскрита, интонациям, сварам и практике рецитации. Центральное место занимают Пуруша-сукта и Шри-сукта с подробными комментариями, а также другие гимны, применяемые в ягье и ежедневной молитвенной практике.
Джива-раджа дас – Упасана-коша – Том XX. Хома-сукты. Гимны для жертвоприношений
Джива-раджа дас. Упасана-коша. Том XX: Хома-сукты. Гимны для жертвоприношений. – СПб., 2021. – 305 с.
Джива-раджа дас – Упасана-коша – Содержание
Введение к третьему циклу книг серии «Упасана-коша»
Введение к 20 тому
Шикша
Главный навык в ягьях
Веданги
Произношение
Методика воспевания ведических гимнов
Живой санскрит
Санскритский алфавит
«Харинама-вйакарана-амрита»
«Экакшара-нама-мала»
Мантра-видья
Пуруша-сукта
Пуруша-сукта как корень древа Вед
Комментарии к стихам Пуруша-сукты
Богословское значение Пуруши, Вираджа и жертвоприношения
Пуруша-сукта прайога
Поклонение воде
Прославление Господа
Использование в качестве ньясы
Пуруша-сукта-хома
Практические способы применения Пуруша-сукты
Шри-сукта
Комментарии к гимну Лакшми
Благословения Шри-сукты
Поклонение Лакшми Деви
Шри-сукта прайога
Использование в поклонении
Камья-пуджа
Применение в садхане и ягье
Ягья-сукты
Нараяна-сукта
Вишну-сукта
Бху-сукта
Нила-сукта
Хираньягарбха-сукта
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