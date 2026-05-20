Джива-раджа дас - Упасана-коша - Том XXIX - Вайшнава-тантра
Книга «Вайшнава-тантра» открывает четвёртый курс серии «Упасана-коша» и посвящена тантрическому измерению вайшнавского поклонения. Автор стремится развеять распространённое представление о тантре как о чём-то связанном исключительно с магией или сексуальными практиками, показывая её как систему одухотворения тела, звука и формы в служении Господу.
Издание состоит из трёх крупных частей: вайшнава-тантра, вайшнава-мантра и вайшнава-янтра. В них рассматриваются тонкое тело человека, работа мантры со звуком и сознанием, а также поклонение графическим формам Господа Вишну — янтрам и мандалам. Книга предназначена прежде всего для вайшнавов-практиков, углубляющихся в панчаратрика-видхи и поклонение Божеству.
Джива-раджа дас. – Упасана-коша. Том XXIX: Вайшнава-тантра. – СПб., 2024. – 731 с.
Джива-раджа дас – Вайшнава-тантра – Содержание
Введение к четвёртому циклу книг серии «Упасана-коша»
Введение к 29 тому
Отзывы участников семинара
Раздел «Вайшнава-тантра»
Тантра
Тантры и Веды
Тантрическая литература
Ваишнавизм и тантра
Микрокосм
Тонкое тело
Чакры
Нади
Кундалини
Бхута-шуддхи
Раздел «Вайшнава-мантра»
Мантра-вигьяна
Звук и его восприятие
Стадии проявления звука
Матрики
Классификация мантр
Биджи
Ом-кара
Получение и раскрытие мантры
Практика повторения мантр
Джапа-мала
Джапа мантры
Пурашчарана
Аджапа-джапа
Раздел «Вайшнава-янтра»
Янтра
Иконография в янтрах
Изготовление янтры
Янтра-пуджа
Янтры Даша-аватары
Вишну-янтры
Пуджа янтре Лакшми-Нараяны
Аватара-янтры
Янтры спутников Господа
Янтры Радхи-Кришны. Числовые янтры
Мандала
Изготовление и применение мандал
Мандала девяти лотосов
Мандалы «Паушкара-самхиты»
