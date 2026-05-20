Джива-раджа дас - Упасана-коша - Том XXIX - Вайшнава-тантра

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Educational, Reference, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Магия, Эзотеризм

Книга «Вайшнава-тантра» открывает четвёртый курс серии «Упасана-коша» и посвящена тантрическому измерению вайшнавского поклонения. Автор стремится развеять распространённое представление о тантре как о чём-то связанном исключительно с магией или сексуальными практиками, показывая её как систему одухотворения тела, звука и формы в служении Господу.

Издание состоит из трёх крупных частей: вайшнава-тантра, вайшнава-мантра и вайшнава-янтра. В них рассматриваются тонкое тело человека, работа мантры со звуком и сознанием, а также поклонение графическим формам Господа Вишну — янтрам и мандалам. Книга предназначена прежде всего для вайшнавов-практиков, углубляющихся в панчаратрика-видхи и поклонение Божеству.

Джива-раджа дас – Вайшнава-тантра – Том XXIX

Джива-раджа дас. – Упасана-коша. Том XXIX: Вайшнава-тантра. – СПб., 2024. – 731 с.

Джива-раджа дас – Вайшнава-тантра – Содержание

  • Введение к четвёртому циклу книг серии «Упасана-коша»

  • Введение к 29 тому

  • Отзывы участников семинара

  • Раздел «Вайшнава-тантра»

    • Тантра

    • Тантры и Веды

    • Тантрическая литература

    • Ваишнавизм и тантра

    • Микрокосм

    • Тонкое тело

    • Чакры

    • Нади

    • Кундалини

    • Бхута-шуддхи

  • Раздел «Вайшнава-мантра»

    • Мантра-вигьяна

    • Звук и его восприятие

    • Стадии проявления звука

    • Матрики

    • Классификация мантр

    • Биджи

    • Ом-кара

    • Получение и раскрытие мантры

    • Практика повторения мантр

    • Джапа-мала

    • Джапа мантры

    • Пурашчарана

    • Аджапа-джапа

  • Раздел «Вайшнава-янтра»

    • Янтра

    • Иконография в янтрах

    • Изготовление янтры

    • Янтра-пуджа

    • Янтры Даша-аватары

    • Вишну-янтры

    • Пуджа янтре Лакшми-Нараяны

    • Аватара-янтры

    • Янтры спутников Господа

    • Янтры Радхи-Кришны. Числовые янтры

    • Мандала

    • Изготовление и применение мандал

    • Мандала девяти лотосов

    • Мандалы «Паушкара-самхиты»

