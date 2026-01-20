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Берри - Как любовью привести мужа к вере

Джо Берри - Как любовью привести мужа к вере
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Духовное одиночество в браке — тяжелое испытание для верующей женщины. Когда воскресное утро начинается не с совместной молитвы, а с конфликта или холодного молчания, легко впасть в отчаяние или превратиться в «домашнего проповедника». Но работают ли упреки и оставленные на видном месте трактаты? Джо Берри в своей книге «Как любовью привести мужа к вере» (в оригинале — Beloved Unbeliever) уверенно отвечает: нет.

Эта книга — мудрое и деликатное руководство для тех, кто живет в «неравном ярме». Опираясь на библейский принцип «быть приобретаемым без слова» (1 Петра 3:1), автор предлагает сменить тактику давления на стратегию безусловной любви. Джо Берри помогает женщинам увидеть разницу между навязыванием веры и истинным христианским свидетельством через характер и поступки.

Вы узнаете, как уважать неверующего мужа, не поступаясь своими принципами, как сохранять мир в доме и доверить спасение супруга Богу, а не своим усилиям. Это книга о терпении, мудрости и о том, как стать той женой, ради которой муж захочет узнать её Бога.

Джо Берри - Как любовью привести мужа к вере

Перевод с англ, по заказу миссии «Обетование миру» в 2003 г. – Санкт-Петербург: «Обетование Миру», «Библия для всех», 2003. – 162 с.

Джо Берри - Как любовью привести мужа к вере – Содержание

Предисловие

Слова благодарности

  • t Что значит быть «под чужим ярмом»?

  • 2 Быть помощницей

  • 3 Как следовать принципам, изложенным в 1 Послании Петра

  • 4 Портрет брака

  • 5 Боль и препятствия

  • 6 Разделяя духовную ответственность

  • 7 Начертить границу

  • 2 Законы семейного счастья

  • 9 Чего нельзя делать, если хочешь семейного счастья

  • 10 Как послужить жене неверующего мужа

Views 299
Rating 5.0 / 5
Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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