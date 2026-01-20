Духовное одиночество в браке — тяжелое испытание для верующей женщины. Когда воскресное утро начинается не с совместной молитвы, а с конфликта или холодного молчания, легко впасть в отчаяние или превратиться в «домашнего проповедника». Но работают ли упреки и оставленные на видном месте трактаты? Джо Берри в своей книге «Как любовью привести мужа к вере» (в оригинале — Beloved Unbeliever) уверенно отвечает: нет.

Эта книга — мудрое и деликатное руководство для тех, кто живет в «неравном ярме». Опираясь на библейский принцип «быть приобретаемым без слова» (1 Петра 3:1), автор предлагает сменить тактику давления на стратегию безусловной любви. Джо Берри помогает женщинам увидеть разницу между навязыванием веры и истинным христианским свидетельством через характер и поступки.

Вы узнаете, как уважать неверующего мужа, не поступаясь своими принципами, как сохранять мир в доме и доверить спасение супруга Богу, а не своим усилиям. Это книга о терпении, мудрости и о том, как стать той женой, ради которой муж захочет узнать её Бога.

Джо Берри - Как любовью привести мужа к вере

Перевод с англ, по заказу миссии «Обетование миру» в 2003 г. – Санкт-Петербург: «Обетование Миру», «Библия для всех», 2003. – 162 с.

Джо Берри - Как любовью привести мужа к вере – Содержание

Предисловие

Слова благодарности