Пол Джоанидис - Библия секса - Обновленное издание

Несмотря на то, что мы старались, как могли, это Руководство несовершенно и не претендует на то, чтобы стать непререкаемым авторитетом в вопросах секса. Есть моменты, когда вам лучше проконсультироваться с вашим косметологом, барменом или близким другом. Вы также можете поговорить с врачом или лицензированным сексопатологом. В конце концов, это ведь ваше тело и ваша сексуальность — возьмите на себя смелость выйти за рамки здравого смысла на свой собственный страх и риск.

В книге речь пойдет о сексуальных проявлениях, которые могут быть запрещены и в некоторых частях Вселенной. Знание традиций и законов вашей страны и местности поможет избежать уголовного преследования, всеобщего осуждения, отвращения или обезглавливания.

Никто из тех, кто принимал участие в создании этой книги, не является врачом или лицензированным сексопатологом, хотя по наиболее противоречивым вопросам мы у них консультировались. Люди, которые внесли свой вклад в создание этой книги, в своем большинстве являются психологами, психоаналитиками, социальными работниками, юристами, учителями, писателями, в их числе также пара серфингистов и даже проститутка и священник. Собственно написанием книги занимался вменяемый профессионал. И то, что некоторые из этих людей являются дипломированными специалистами, вовсе не означает, что они знают о сексе или сексуальных взаимоотношениях больше, чем вы. Всем им время от времени приходится встречаться с трудностями. Но все-таки их точка зрения иногда может оказаться полезной и даже освежающей.

В Америке мы по большей части все еще пытаемся приравнять мораль к длине юбки. Мы также хотим объединить мораль с религией. Но правда-то заключается в том, что на свете живут как высоконравственные христиане, атеисты, евреи и мусульмане, так и безнравственные. Есть люди сексуально активные и их полные противоположности. Данный самоучитель выдвигает моральные принципы, призванные развить вашу способность заботиться о близких вам людях. Это не имеет никакого отношения к способам, с помощью которых вы получаете наслаждение от вашей сексуальности, если только то, что вы делаете, не нарушает права других людей. Некоторые сексуальные отношения построены исключительно на уровне физиологии. Другие включают в себя оба аспекта: и физический, и эмоциональный. Оставаясь только на уровне физиологии, отношения не всегда могут развиваться и удовлетворять обоих партеров. Но попытки привнести эмоции также не всегда срабатывают. Иногда это зависит от вашей жизненной ситуации, иногда это просто химия. Эмоции, которые сопровождают сексуальные взаимоотношения, могут быть волшебными, чарующими и восхитительными. Но опять-таки они могут быть и действительно ужасными. К примеру, некогда возвышенные отношения могут потерпеть фиаско и «сесть на мель», оставляя вас опустошенными и несчастными. Или же они могут разбить вам сердце и сжигать его, причиняя такую боль, что вы можете пожелать себе смерти. Слезы могут рождаться так глубоко внутри вас, что в конце концов вам захочется прекратить все это. К счастью, занятия любовью могут быть дорогой, на которой произрастают все виды страхов и кризисов, но могут стать и путем для развития, прощения, развлечений и дружбы. Если вы не пренебрегаете сексуальной стороной вашей жизни, работаете над ней и развиваете ее, секс может помочь вам, равно как и вашему партнеру, стать более уверенным, честным и живым.

Пол Джоанидис - Библия секса - Обновленное издание

10-е изд.

(Камасутра XXI века)

Москва : Издательство «Э», 2017. — 1104 с. : ил.

ISBN 978-5-699-76295-8