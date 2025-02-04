Время в искусстве - это отражение реального времени, а организация его в произведении обусловлена закономерностями реального мира, обладая в то же время своеобразием, порожденным особенностями механизма отражения и субъекта восприятия. При этом поэтическое время искусства - это не просто передатчик реального времени, а его «художественный представитель». Временные изменения реальной действительности превращаются искусством в сложную художественную систему. Временная структура повествования становится необходимым моментом образного овеществления содержания и художественного анализа. Искусство раскрывает настоящее не просто как предельную точку между прошлым и будущим, а как временной отрезок, имеющий определенную длительность, связанную с теми или иными событиями.

Это означает, что пространство и время искусства – это активно, творчески преобразованные, субъективно трансформированные пространство и время действительносги. Специфика же их в том, что они являются художественно отраженными, заключая в себе эстетический смысл и содержание. Поэтому недопустимо прямое перенесение философской трактовки времени на его воспроизведение в искусстве. Философская концепция времени носит всеобщий методологический характер, искусство же имеет дело с вымышленным, условным, творчески воплощенным художественным временем и пространством, на которых неизбежен отпечаток творческой личности субъекта. Однако время творчества художника - не автономная сущность, творит не само по себе время, а конкретная личность, связанная с обществом, его культурой и историей.

Сущность творческого процесса - это создание произведения искусства, заключающего в себе художественный образ, который содержит художественное движение, происходящее в особом художественном пространственно-временном континууме и передающее диалектику бытия. Поэтому пространство и время в отдельных произведениях искусства и разных его видах реализуются по-разному в силу специфики их жанровых и художественных особенностей.

Наталья Джохадзе - Проблема времени в искусстве и эстетике

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025. - 256 с.

ISBN: 978-5-88373-841-7

Наталья Джохадзе - Проблема времени в искусстве и эстетике - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ

В ЭСТЕТИКЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА XX века

ОСОБЕННОСТИ ВОССОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ В ИСКУССТВ

Проблема времени в литературе

Художественное время в театральной драматургии

Категория времени в киноискусстве

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА