Джон Бивер Неотступный

Я думаю, вы согласитесь: то, как вы закончите свой путь во Христе, значительно важнее того, как вы начали его. В христианской жизни самый конец — это время, когда мы предстанем перед нашим Господом, и Он скажет нам: «Молодец, мой добрый и верный слуга!»

Что требуется от нас, чтобы услышать эти замечательные слова из уст Того, Кто является всем для насЧтобы хорошо закончить свою жизнь, необходимо прожить ее хорошо, а для этого надо знать, как «никогда не сдаваться». Значит, нам всем нужен дух. Как его приобрести? И почему он так необходим? Честно говоря, я очень огорчен тем, что многие верующие не смогут закончить свою жизнь достойно. Однажды Бог показал мне в видении прискорбную картину, относящуюся к теме данной книги . Я чувствую, что непременно должен еще раз рассказать эту историю и описать ее более детально. Человек плыл в лодке против сильного течения реки. Он старался грести изо всех сил, чтобы преодолеть стремительный поток воды — задача сложная, но выполнимая.Мимо него вниз по течению проплывали другие лодки, больше размером и красивее, в них было много людей. Все они смеялись, выпивали и чувствовали себя как нельзя лучше. Время от времени они смотрели на человека в лодке, пытающегося грести против течения, и потешались над ним.

Ему приходилось отвоевывать каждый сантиметр, в то время как они двигались вперед, почти не прилагая усилий. Спустя какое-то время человек настолько устал бороться с сильным течением, что, почувствовав полное изне можение и отчаяние, совсем бросил весла. Еще несколько секунд по инерции он плыл против течения, но потом остановился. И вдруг произошло что-то очень печальное и ужасное: несмотря на то, что нос лодки был направлен против течения, она все-таки начала медленно плыть назад, увлекаемая потоком. Вскоре человек заметил еще одну лодку, на которой шла веселая вечеринка. Эта лодка немного отличалась от предыдущих тем, что нос ее был направлен против течения, как и у лодки этого человека. Тем не менее она все равно плыла вниз по реке. На этой лодке тоже были люди, которые смеялись, развлекались, как им хотелось. Поскольку нос ее был направлен против течения, именно в том направлении, в каком хотел следовать человек, — он решил запрыгнуть к ним и плыть вместе с ними. Теперь они стали дружной компанией.

В отличие от других лодок, которые плыли вниз по течению, нос их лодки был направлен против потока. Но, к сожалению, она все равно продолжала плыть вниз по течению. Как объяснить это видение? Река представляет собой мир, а лодка с веслами — тело человека, благодаря которому мы живем и функционируем в этом мире. Человек в лодке — верующий, а весла символизируют Божью незаслуженную благодать. Вечеринка на лодках — это люди, объединенные одной целью, а течение реки — поток мира, который находится под проклятием зла. Благодаря веслам благодати у человека есть способность противостоять течению и двигаться против него навстречу своему предназначению, распространяя вокруг Царство Божье. Его физическая сила представляет его веру.

Джон Бивер - Неотступный - Сила, чтобы никогда не сдаваться

М., Золотые страницы, 2013 г. - 304 с.

ISBN: 978-5-91943-015-5

Джон Бивер - Неотступный Сила, чтобы никогда не сдаваться - Содержание

Неотступный Царствовать в жизни Источник силы Как жил Иисус Выдающийся Видеть или входить Кто стоит за страданиями? Вооружитесь Сильные в благодати Оружие кротости Сбросить груз Трезвитесь и бодрствуйте Противостойте дьяволу Высшая форма противостояния Неотступная молитва Бегите к награде Близко к Царю Никогда не сдавайся

Приложение А Молитва, чтобы стать ребенком Божьим

Приложение Б Почему я пользуюсь многими разными переводами

Для дальнейшего размышления и обсуждения

Джон Бивер - Неотступный - Введение

Вскоре после того как я начал писать книгу, я посмотрел фильм, который ярко иллюстрирует, насколько важно быть неотступным. Фильм «Призрак и тьма» с Майклом Дугласом и Валом Килмером в главных ролях основан на реальных событиях конца девятнадцатого века. Блестящий военный инженер по имени Патерсон (Вал Килмер) приезжает в Африку для работы на строительстве железнодорожного моста через реку в Уганде. Благодаря этому проекту протяженность Британской восточной африканской железной дороги увеличится. Но когда Патерсон прибывает на участок, он замечает, что строительство очень сильно задерживается по срокам. Вскоре он понимает причину. В лагере стали исчезать рабочие. Они пропадают под покровом ночи и больше их никто не может найти. Патерсон быстро узнает, что в лагерь повадились два львалюдоеда.

Повсюду начинают ставить ловушки и капканы, придумывать разные методы, чтобы изловить львов и прекратить их охоту на людей, но животные-убийцы словно угадывают действия Патерсона и всякий раз избегают его уловок. Когда число погибших достигает тридцати человек, начальство железной дороги решает позвать на помощь американского охотника Чарльза Ремингтона (Майкл Дуглас). Он известен своими охотничьими приемами и способностями, но львы все равно продолжают убивать людей. С каждой ночью число погибших возрастает, и рабочие начинают думать, что львы — это злые духи, которых невозможно остановить. Число убитых людей возрастает до 130 человек, в лагере начинается паника, людьми овладевает страх. Патерсон с Ремингтоном беспомощно наблюдают, как вся их рабочая сила бежит с места строительства, запрыгивая в поезд, следующий через всю местность Цаво. Меня потряс момент, в котором вся жизнь поставлена на карту. Львы очень близко. С одной стороны, мы видим трусливого прораба, который подпитывает страх своих людей, подстрекая их оставить работу, которую они изначально согласились закончить. С другой стороны, мы видим троих людей — Ремингтона, Патерсона и его помощника — которые отказываются оставить свои обязанности и позволить страху привести их к поражению. Эти трое мужчин остаются один на один с хитрыми и кровожадными монстрами.

Они много раз пытаются, но так и не могут убить врага. Перед ними стоит важнейшая и очень опасная задача. Они рискуют жизнью, но настроены остановить сопротивление и закончить строительство моста. Они вооружены мощным оружием. Ремингтон и Патерсон убеждены, что они в конце концов победят, если будут вести себя мудро, осторожно и непреклонно....Время и место не позволяют нам слишком сильно вдаваться в подробности, но вы должны знать: львы-людоеды наконец-то были остановлены. Но победа далась дорогой ценой. Рабочие возвращаются, и теперь они видят своего проектного инженера Патерсона совсем в другом свете. Он столкнулся лицом к лицу со смертью и не сдался. Он становится очень уважаемым в глазах людей, они становятся на его сторону и, стараясь изо всех сил, заканчивают то, что кажется невозможным. Мост завершен вовремя! Как посланники Божьи, мы тоже строим мосты. Наши мосты строятся не над реками, но преодолевают пропасти между небом и землей. Когда мы сталкиваемся с противостоянием, когда в нашей жизни происходят несчастья, Писание изображает их рыкающим львом, который ищет, кого поглотить. Но точно так же как львы из Цаво, наш враг не обладает оружием, а у нас оно есть. Враг был обезоружен, а мы вооружены самым мощным оружием, доступным для человека. Есть битвы, которые мы должны выиграть, и крепости, которые мы должны покорить. Часто они прячутся в мышлении, поведении и действиях, которые враг пытается навязать людям. Перед нами огромная крепость, но «во Христе» мы сильнее. Итак, перед нами очень важный вопрос: «Будем ли мы такими, как испуганные рабочие, которые убежали от опасности ради спасения собственной жизни, или мы будем мужественными и неотступными людьми, стремящимися исполнить свой небесный мандат». Я верю, что в этом послании есть истины, которые способны внутри вас построить неотступный дух.