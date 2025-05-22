Мне редко приходится читать книги, которые так воодушевляли бы и побуждали ещё глубже любить Иисуса Христа и с ещё большим усердием служить людям Его любовью и силой. На первый взгляд эта книга может показаться обычным пособием по новозаветным принципам, но на самом деле её задача — подтолкнуть нас к тому, чтобы действительно жить в соответствии с этими принципами — иными словами, жить той самой полной жизнью, которую Христос намеревается не только дать нам самим, но и умножить через нас. Есть три момента, которые делают эту книгу незаменимой для любого, кто всерьёз воспринимает Божий дар во Христе. Она имеет дело с самой сутью и целью Христова замысла для человечества — Его замысла распространить по всей земле Его дело, наделив нас силой делать то же самое. Проще говоря, перед нами книга, стремящаяся воспроизвести и умножить реальность живого Бога в нашей собственной душе, через деяния наших рук и через произносимые нами слова. Это и есть Слово, становящееся плотью — не только в воплощении Божьего Сына, пришедшего в мир более двадцати столетий назад, но и в повседневной жизни рождённых свыше Божьих детей двадцать первого века. По своей сути, Евангелие — это весть о полном спасении: о спасительной Божьей силе, которая начинается с дара Божьего прощения и вечной жизни, и о могущественном излиянии этой спасительной силы через смерть на кресте, которую мы прославляем и возносим без малейшего смущения (см. Рим. 1:16). Эта сила преображает наш характер, наполняет тела здоровьем, исцеляет разум и чувства и позволяет воплотить всё чудо изначального Божьего замысла в нашей жизни. Эта сила даёт нам способность делать то, что делал Иисус (см. Ин. 14:12). В самом сердце Евангелия струится река любви — поток, несущий щедрость, заботу, поддержку, верность данным обещаниям. Эта любовь не только даровала нам жизнь и прощение на Голгофском кресте, но и «излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5). Эта любовь даёт нам внутреннее побуждение делать то, что делал Иисус (2 Кор. 5:14).

Джон Деккер - Соня Деккер - Делая то, что делал Иисус

Пер. с англ.— Н. Новгород: Изд-во «Агапе», 2008.— 376 с.

ISBN 978-5-88930-057-1

Джон Деккер - Соня Деккер - Делая то, что делал Иисус - Содержание

Благодарности

О чём эта книга

Предисловие

Введение

Кто этим занимается?

1 Как приводить людей к Христу

2 Как приводить христиан к крещению Святым Духом

3 Как научиться исцелять больных

4 Как слышать Божий голос

5 Как исцелять больных по Божьему откровению

6 Как изгонять бесов

7 Что дальше?

Приложение А Как основать в своей церкви Центр обучения служению

Приложение Б Практическое обучение тому, что делал Иисус

Упражнения для развития умений и навыков служения