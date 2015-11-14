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Кросс – Путник по дороге в Еммаус

Кросс – Путник по дороге в Еммаус
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience
Был знойный полдень. Жара заставила умолкнуть даже птиц. В воцарившейся тишине Клеопа ногой столкнул с дороги кусок засохшей глины, набрал полную грудь воздуха и, раздувая щеки, тяжело выдохнул. Вглядываясь в воздушную дымку, он едва различал очертания ближайшего холма. До их дома в Еммаусе оставалось всего несколько километров, но доберутся они туда уже после захода солнца.
Разумеется, им стоило бы выйти из Иерусалима пораньше: десять километров – это порядочное расстояние. Однако утренние события заставили их задержаться, чтобы точно все разузнать.
Клеопе не очень-то хотелось в Еммаус, но сейчас это было лучшим выходом – только бы уйти из Иерусалима, от беснующейся толпы, от римских когорт и от наместника, Понтия Пилата.
Голос друга заставил Клеопу очнуться от тяжкого раздумья. Его спутник сердился: оказывается, он вынужден был уже дважды повторить свой вопрос. Всю дорогу они обсуждали события этого дня и вообще все, что пережили за последние годы. Казалось, уже ни одна деталь не ускользнула от их внимания. Клеопа шел усталый и подавленный – его донельзя смутило случившееся в те дни в Иерусалиме. Все стало непонятным – даже то, что казалось раньше таким ясным. Спустившись с холма, они добрели до поворота, где и повстречались с Путником...
...Вечером того же дня, когда оба они, запыхавшиеся и разгоряченные, оказались, наконец, у своих товарищей в Иерусалиме, они не могли даже толком объяснить, как Путник появился рядом с ними. Сначала Клеопа думал, что Он вышел из-за большого придорожного валуна, но это не совпадало с объяснением его друга. Однако ни тот, ни другой не могли сказать точно, откуда Он взялся. Наконец, Клеопа неуверенно предположил: «Да Он... просто возник, ниоткуда...» Слова его были встречены градом насмешливых замечаний насчет воздействия жары и палящего солнца.
Но в одном Клеопа и его друг были твердо уверены: Путник привел им многие стихи из древних библейских книг – ив течение нескольких часов разъяснил их смысл так хорошо, что все события, с самого начала до конца, стали на свои места. Слова Путника изгнали из их сердец все сомнения и уныние.
Вдохновленные внезапно открывшимся им знанием, Клеопа и его товарищ поспешили назад, в Иерусалим, чтобы рассказать своим друзьям об этом Путнике. Ведь должны же они были каким-то образом донести до всех Его слова, услышанные на дороге в Еммаус.

Джон Кросс – Путник по дороге в Еммаус – Почему встречавшимся с Ним людям было трудно оставаться равнодушными к Его словам?..

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 1998. – 335 с.
ISBN: 5-7454-0232-6

Джон Кросс – Путник по дороге в Еммаус – Почему встречавшимся с Ним людям было трудно оставаться равнодушными к Его словам?.. – Содержание

Предисловие
Глава первая
  1. Пролог
  2. Постановка вопроса
  3. Уникальная книга
Глава вторая
  1. В начале сотворил Бог...
  2. Ангелы, силы небесные и звезды
Глава третья
  1. Небо и земля
  2. Это хорошо
  3. Мужчина и женщина
Глава четвертая
  1. Мятеж Люцифера
  2. Подлинно ли сказал Бог?..
  3. Где ты?
  4. Смерть
Глава пятая
  1. Парадокс
  2. Искупление
  3. По паре от всякой плоти...
  4. Вавилон
Глава шестая
  1. Авраам
  2. Благодать
  3. Лот
  4. Исаак
Глава седьмая
  1. Израиль и Иуда
  2. Моисей
  3. Фараон и Пасха
Глава восьмая
  1. Манна, перепела и вода
  2. Десять заповедей
  3. В зале суда
Глава девятая
  1. Скиния
  2. Неверие
  3. Судьи, цари и пророки
Глава десятая
  1. Елисавета и Мария
  2. Иоанн и Иисус
  3. Среди еврейских учителей
  4. Крещение
Глава одиннадцатая
  1. Искушение
  2. Сила и слава
  3. Никодим
  4. Иисус отвергнут
  5. Хлеб жизни
Глава двенадцатая
  1. Чистота снаружи и грязь внутри
  2. Путь к Богу
  3. Лазарь
  4. Ад
  5. Торжественная встреча и предательство
Глава тринадцатая
  1. Взятие под стражу
  2. Распятие
  3. Погребение и воскресение
Глава четырнадцатая
  1. На дороге в Еммаус
  2. Закон и пророки (от Адама до Ноя)
  3. Закон и пророки (от Авраама до десяти заповедей)
  4. Закон и пророки (от скинии до медного змея)
  5. Закон и пророки (от Иоанна Крестителя до воскресения Христа)
Глава пятнадцатая
  1. «Боже, скажи, что мне теперь делать...»
  2. Подходящее время
Приложения

Джон Кросс – Путник по дороге в Еммаус – Почему встречавшимся с Ним людям было трудно оставаться равнодушными к Его словам?.. – Предисловие

Нелегко писать о Библии и быть объективным. По самой своей сути Библия требует от нас живого отклика. Но, к сожалению, условия, в которых находится воспринимающий ее человек, как правило, далеки от идеальных.
Многим из нас приходилось сталкиваться с чересчур рьяными проповедниками, которые буквально закармливают слушателей библейскими цитатами, вызывая тем самым лишь раздражение. Так тысячи людей получают своего рода прививку против Библии: того, что они о ней узнали, слишком мало для правильного восприятия, но вполне достаточно для возникновения всяких недоразумений. В такой ситуации многие предпочтут не принять, а, скорее, сразу же отвергнуть Библию, большинство же людей займут нейтральное положение и будут просто равнодушны к ней.
Памятуя об этом, я старался воздерживаться от того чисто проповеднического тона, который многих раздражает. Я стремился помочь читателю понять Библию, оставив исключительно за ним самим право делать выводы. Возможно, кто-то упрекнет меня в необъективности, поскольку я пишу о Библии, уже исходя из того, что она истинна. Но я счел своим долгом пойти на это, поскольку сама Библия утверждает, что все в ней – истина, и, поступив иначе, я проявил бы недобросовестность по отношению к ее тексту.
Кроме того, я намеренно не стал смягчать остроту проблем, поставленных в Библии, и в тех случаях, когда она требует от человека принять решение, я постарался сформулировать вопрос как можно четче. То, что Библия хочет нам сказать, она излагает очень ясно, а потому моя цель заключалась в том, чтобы избежать всякой двусмысленности. В результате я отказался от любых попыток выдержать дипломатический тон в изложении библейского содержания.
Есть такие люди, которые, открыв любую книгу и прочитав несколько первых страниц, склонны сразу решить: «Это не для меня». Мне же хотелось, чтобы даже эти люди прочли мою книгу целиком и лишь потом решали, как относиться к Библии. Было и в моей жизни такое время, когда я хотел отвергнуть Библию – выплеснуть с водой и ребенка, – но, к счастью, мне удалось сдержаться и заново все обдумать. Я и теперь не перестаю размышлять над этой книгой книг и восхищаться ею. Такая возможность есть и у вас.
Views 994
Rating 5.0 / 5
Added 14.11.2015
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5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 4 years ago

Большое спасибо за ценную книгу!

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