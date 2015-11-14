Кросс – Путник по дороге в Еммаус
Был знойный полдень. Жара заставила умолкнуть даже птиц. В воцарившейся тишине Клеопа ногой столкнул с дороги кусок засохшей глины, набрал полную грудь воздуха и, раздувая щеки, тяжело выдохнул. Вглядываясь в воздушную дымку, он едва различал очертания ближайшего холма. До их дома в Еммаусе оставалось всего несколько километров, но доберутся они туда уже после захода солнца.
Разумеется, им стоило бы выйти из Иерусалима пораньше: десять километров – это порядочное расстояние. Однако утренние события заставили их задержаться, чтобы точно все разузнать.
Клеопе не очень-то хотелось в Еммаус, но сейчас это было лучшим выходом – только бы уйти из Иерусалима, от беснующейся толпы, от римских когорт и от наместника, Понтия Пилата.
Голос друга заставил Клеопу очнуться от тяжкого раздумья. Его спутник сердился: оказывается, он вынужден был уже дважды повторить свой вопрос. Всю дорогу они обсуждали события этого дня и вообще все, что пережили за последние годы. Казалось, уже ни одна деталь не ускользнула от их внимания. Клеопа шел усталый и подавленный – его донельзя смутило случившееся в те дни в Иерусалиме. Все стало непонятным – даже то, что казалось раньше таким ясным. Спустившись с холма, они добрели до поворота, где и повстречались с Путником...
...Вечером того же дня, когда оба они, запыхавшиеся и разгоряченные, оказались, наконец, у своих товарищей в Иерусалиме, они не могли даже толком объяснить, как Путник появился рядом с ними. Сначала Клеопа думал, что Он вышел из-за большого придорожного валуна, но это не совпадало с объяснением его друга. Однако ни тот, ни другой не могли сказать точно, откуда Он взялся. Наконец, Клеопа неуверенно предположил: «Да Он... просто возник, ниоткуда...» Слова его были встречены градом насмешливых замечаний насчет воздействия жары и палящего солнца.
Но в одном Клеопа и его друг были твердо уверены: Путник привел им многие стихи из древних библейских книг – ив течение нескольких часов разъяснил их смысл так хорошо, что все события, с самого начала до конца, стали на свои места. Слова Путника изгнали из их сердец все сомнения и уныние.
Вдохновленные внезапно открывшимся им знанием, Клеопа и его товарищ поспешили назад, в Иерусалим, чтобы рассказать своим друзьям об этом Путнике. Ведь должны же они были каким-то образом донести до всех Его слова, услышанные на дороге в Еммаус.
Джон Кросс – Путник по дороге в Еммаус – Почему встречавшимся с Ним людям было трудно оставаться равнодушными к Его словам?..
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 1998. – 335 с.
ISBN: 5-7454-0232-6
Джон Кросс – Путник по дороге в Еммаус – Почему встречавшимся с Ним людям было трудно оставаться равнодушными к Его словам?.. – Содержание
Предисловие
Глава первая
-
Пролог
-
Постановка вопроса
-
Уникальная книга
Глава вторая
-
В начале сотворил Бог...
-
Ангелы, силы небесные и звезды
Глава третья
-
Небо и земля
-
Это хорошо
-
Мужчина и женщина
Глава четвертая
-
Мятеж Люцифера
-
Подлинно ли сказал Бог?..
-
Где ты?
-
Смерть
Глава пятая
-
Парадокс
-
Искупление
-
По паре от всякой плоти...
-
Вавилон
Глава шестая
-
Авраам
-
Благодать
-
Лот
-
Исаак
Глава седьмая
-
Израиль и Иуда
-
Моисей
-
Фараон и Пасха
Глава восьмая
-
Манна, перепела и вода
-
Десять заповедей
-
В зале суда
Глава девятая
-
Скиния
-
Неверие
-
Судьи, цари и пророки
Глава десятая
-
Елисавета и Мария
-
Иоанн и Иисус
-
Среди еврейских учителей
-
Крещение
Глава одиннадцатая
-
Искушение
-
Сила и слава
-
Никодим
-
Иисус отвергнут
-
Хлеб жизни
Глава двенадцатая
-
Чистота снаружи и грязь внутри
-
Путь к Богу
-
Лазарь
-
Ад
-
Торжественная встреча и предательство
Глава тринадцатая
-
Взятие под стражу
-
Распятие
-
Погребение и воскресение
Глава четырнадцатая
-
На дороге в Еммаус
-
Закон и пророки (от Адама до Ноя)
-
Закон и пророки (от Авраама до десяти заповедей)
-
Закон и пророки (от скинии до медного змея)
-
Закон и пророки (от Иоанна Крестителя до воскресения Христа)
Глава пятнадцатая
-
«Боже, скажи, что мне теперь делать...»
-
Подходящее время
Приложения
Джон Кросс – Путник по дороге в Еммаус – Почему встречавшимся с Ним людям было трудно оставаться равнодушными к Его словам?.. – Предисловие
Нелегко писать о Библии и быть объективным. По самой своей сути Библия требует от нас живого отклика. Но, к сожалению, условия, в которых находится воспринимающий ее человек, как правило, далеки от идеальных.
Многим из нас приходилось сталкиваться с чересчур рьяными проповедниками, которые буквально закармливают слушателей библейскими цитатами, вызывая тем самым лишь раздражение. Так тысячи людей получают своего рода прививку против Библии: того, что они о ней узнали, слишком мало для правильного восприятия, но вполне достаточно для возникновения всяких недоразумений. В такой ситуации многие предпочтут не принять, а, скорее, сразу же отвергнуть Библию, большинство же людей займут нейтральное положение и будут просто равнодушны к ней.
Памятуя об этом, я старался воздерживаться от того чисто проповеднического тона, который многих раздражает. Я стремился помочь читателю понять Библию, оставив исключительно за ним самим право делать выводы. Возможно, кто-то упрекнет меня в необъективности, поскольку я пишу о Библии, уже исходя из того, что она истинна. Но я счел своим долгом пойти на это, поскольку сама Библия утверждает, что все в ней – истина, и, поступив иначе, я проявил бы недобросовестность по отношению к ее тексту.
Кроме того, я намеренно не стал смягчать остроту проблем, поставленных в Библии, и в тех случаях, когда она требует от человека принять решение, я постарался сформулировать вопрос как можно четче. То, что Библия хочет нам сказать, она излагает очень ясно, а потому моя цель заключалась в том, чтобы избежать всякой двусмысленности. В результате я отказался от любых попыток выдержать дипломатический тон в изложении библейского содержания.
Есть такие люди, которые, открыв любую книгу и прочитав несколько первых страниц, склонны сразу решить: «Это не для меня». Мне же хотелось, чтобы даже эти люди прочли мою книгу целиком и лишь потом решали, как относиться к Библии. Было и в моей жизни такое время, когда я хотел отвергнуть Библию – выплеснуть с водой и ребенка, – но, к счастью, мне удалось сдержаться и заново все обдумать. Я и теперь не перестаю размышлять над этой книгой книг и восхищаться ею. Такая возможность есть и у вас.
Большое спасибо за ценную книгу!