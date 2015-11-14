Был знойный полдень. Жара заставила умолкнуть даже птиц. В воцарившейся тишине Клеопа ногой столкнул с дороги кусок засохшей глины, набрал полную грудь воздуха и, раздувая щеки, тяжело выдохнул. Вглядываясь в воздушную дымку, он едва различал очертания ближайшего холма. До их дома в Еммаусе оставалось всего несколько километров, но доберутся они туда уже после захода солнца.

Разумеется, им стоило бы выйти из Иерусалима пораньше: десять километров – это порядочное расстояние. Однако утренние события заставили их задержаться, чтобы точно все разузнать.

Клеопе не очень-то хотелось в Еммаус, но сейчас это было лучшим выходом – только бы уйти из Иерусалима, от беснующейся толпы, от римских когорт и от наместника, Понтия Пилата.

Голос друга заставил Клеопу очнуться от тяжкого раздумья. Его спутник сердился: оказывается, он вынужден был уже дважды повторить свой вопрос. Всю дорогу они обсуждали события этого дня и вообще все, что пережили за последние годы. Казалось, уже ни одна деталь не ускользнула от их внимания. Клеопа шел усталый и подавленный – его донельзя смутило случившееся в те дни в Иерусалиме. Все стало непонятным – даже то, что казалось раньше таким ясным. Спустившись с холма, они добрели до поворота, где и повстречались с Путником...

...Вечером того же дня, когда оба они, запыхавшиеся и разгоряченные, оказались, наконец, у своих товарищей в Иерусалиме, они не могли даже толком объяснить, как Путник появился рядом с ними. Сначала Клеопа думал, что Он вышел из-за большого придорожного валуна, но это не совпадало с объяснением его друга. Однако ни тот, ни другой не могли сказать точно, откуда Он взялся. Наконец, Клеопа неуверенно предположил: «Да Он... просто возник, ниоткуда...» Слова его были встречены градом насмешливых замечаний насчет воздействия жары и палящего солнца.

Но в одном Клеопа и его друг были твердо уверены: Путник привел им многие стихи из древних библейских книг – ив течение нескольких часов разъяснил их смысл так хорошо, что все события, с самого начала до конца, стали на свои места. Слова Путника изгнали из их сердец все сомнения и уныние.

Вдохновленные внезапно открывшимся им знанием, Клеопа и его товарищ поспешили назад, в Иерусалим, чтобы рассказать своим друзьям об этом Путнике. Ведь должны же они были каким-то образом донести до всех Его слова, услышанные на дороге в Еммаус.