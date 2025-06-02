Я избрал эти два вопроса потому, что у нас нет времени начать нашу лекцию с вопросов: «Есть ли Бог?» и «Как я могу узнать, что Бог есть?» И если бы я дал убедительные ответы на них и доказал, что Бог есть, нам бы всё равно пришлось искать ответ подругой вопрос: «Кем же является Иисус Христос?» Если собрать со всего мира религиозных экспертов, представителей различных религий и верований, и спросить у них: «Кем является Бог?», то ответы будут самыми разнообразными. Некоторые стали бы утверждать, что Бог есть Личность, другие отвергли бы это. Однако если считать, что истина не должна быть относительной, то невозможно согласиться с тем, что Бог является и одновременно не является Личностью. Если мы пытаемся ответить на такие вопросы о Боге, как: «Кто Он?» и «Как я могу познать Его?», следует учитывать несовершенство нашего разума и неспособность во всей полноте познать бесконечного Бога. Именно потому, что разум столь ограничен, человечество создало массу различных представлений о Боге. Но если кто-то говорит, что Бога нет, то он нарушает основное философское предположение. Ограниченная личность делает заявление абсолютного и безграничного характера. Так же безуспешно можно утверждать следующее: «Я знаю, какой точно процент познало человечество из всего того, что есть на самом деле». Альберт Эйнштейн, физик, лауреат Нобелевской премии, считал, что человечество владеет менее чем одним процентом от общего знания. И если мы посчитаем, что на самом деле знаем лишь один процент всего сущего, то разве девяносто девять процентов непознанного не могут включать в себя и Бога?

Джон Мейзел - Бог ли Иисус?

WORLD WIDE PRINTING DUNCANVILLE, USA 1999 69стр © Copyright 1998 EastWest Ministries.

ISBN 1-890863-85-8

Джон Мейзел - Бог ли Иисус? - Содержание