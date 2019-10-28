Джон Пайпер - Братья мы не профессионалы

Нас, пастырей, убивает профессионализация пастырского служения. Мышление профессионала - это не мышление пророка. Это не мышление раба Христова. Профессионализм не имеет ничего общего с сущностью христианского служения.

Чем больше мы стремимся стать профессионалами, тем больше духовной смерти оставляем после себя. Ведь на самом деле невозможно профессионально быть как дети (Мф. 18:3), профессионально быть сострадательным (Еф. 4:32), профессионально жаждать Бога (Пс. 41:2). А самое главное наше дело - жаждать Бога в молитве. Наше дело - плакать о своих грехах (Иак. 4:9).

Разве можно плакать профессионально? Наше дело - стремиться к святости Христа и к почести вышнего звания Божия (Флп. 3:14); усмирять и порабощать наши тела, дабы не остаться недостойными (1 Кор. 9:27); каждый день отвергаться себя и брать окровавленный крест (Лк. 9:23). Как можно профессионально нести свой крест? Мы сораспялись Христу и теперь живём верою в Того, Кто возлюбил нас и предал Себя за нас (Гал. 2:20). Что такое профессиональная вера? Мы призваны не упиваться вином, но исполняться Духом (Еф. 5:18). Мы - опьянённые Богом возлюбленные Христа. Как можно профессионально быть опьянённым Иисусом? А ещё - о чудо! - мы получили сокровище благовестил, чтобы носить его в глиняных сосудах, дабы показать, что преизбыточная сила принадлежит Богу (2 Кор. 4:7). Как можно быть профессиональным глиняным горшком?