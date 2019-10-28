Пайпер - Братья мы не профессионалы
Нас, пастырей, убивает профессионализация пастырского служения. Мышление профессионала - это не мышление пророка. Это не мышление раба Христова. Профессионализм не имеет ничего общего с сущностью христианского служения.
Чем больше мы стремимся стать профессионалами, тем больше духовной смерти оставляем после себя. Ведь на самом деле невозможно профессионально быть как дети (Мф. 18:3), профессионально быть сострадательным (Еф. 4:32), профессионально жаждать Бога (Пс. 41:2). А самое главное наше дело - жаждать Бога в молитве. Наше дело - плакать о своих грехах (Иак. 4:9).
Разве можно плакать профессионально? Наше дело - стремиться к святости Христа и к почести вышнего звания Божия (Флп. 3:14); усмирять и порабощать наши тела, дабы не остаться недостойными (1 Кор. 9:27); каждый день отвергаться себя и брать окровавленный крест (Лк. 9:23). Как можно профессионально нести свой крест? Мы сораспялись Христу и теперь живём верою в Того, Кто возлюбил нас и предал Себя за нас (Гал. 2:20). Что такое профессиональная вера? Мы призваны не упиваться вином, но исполняться Духом (Еф. 5:18). Мы - опьянённые Богом возлюбленные Христа. Как можно профессионально быть опьянённым Иисусом? А ещё - о чудо! - мы получили сокровище благовестил, чтобы носить его в глиняных сосудах, дабы показать, что преизбыточная сила принадлежит Богу (2 Кор. 4:7). Как можно быть профессиональным глиняным горшком?
Джон Пайпер - Братья мы не профессионалы
перевод с англ. — Здолбунов: ФОП Бортнийчук А.В. (Издательство "ЛЕВИТ"), 2019. — 316 с.
Цитаты из Библии, за исключением указанных, приведены в Синодальном переводе.
ISBN 978-617-7662-05-0
Джон Пайпер - Братья мы не профессионалы - Содержание
Предисловие к новому изданию
1. Братья, мы не профессионалы
2. Братья, Бог любит Свою славу
3. Братья, Бог есть любовь
4. Братья, Бог действительно дорожит нами
5. Братья, проповедуйте оправдание верой и живите согласно этому
6. Братья, Евангелие - это Бог
7. Братья, берегитесь этики должника
8. Братья, говорите людям не служить Богу
9. Братья, задумайтесь о христианском гедонизме
10. Братья, давайте молиться
11. Братья, берегитесь священных подмен
12. Братья, сражайтесь за свою жизнь
13. Братья, проповедуйте, ориентируясь на Библию, а не на развлечение
14. Братья, исследуйте текст
15. Братья, Битцер был банкиром
16. Братья, читайте христианские биографии
17. Братья, покажите вашим прихожанам, почему Бог вдохновил трудные тексты
18. Братья, придерживайтесь тона текста
19. Братья, спасайте святых
20. Братья, ощутите реальность ада
21. Братья, ведите людей к покаянию через их удовольствие
22. Братья, помогите людям совершить чудо
23. Братья, превозносите значение крещения
24. Братья, наше страдание - для их утешения
25. Братья, пусть река будет глубокой
26. Братья, не идите с игрушечным ружьём на танки плоти
27. Братья, телесное упражнение всё же полезно
28. Братья, не путайте неуверенность со смирением
29. Братья, скажите им, что медь вполне подойдёт
30. Братья, помогите вашим людям крепиться и служить во время бедствий
31. Братья, передайте им Божью страсть по миссионерству
32. Братья, перерубите корень расизма
33. Братья, трубите тревогу ради нерождённых
34. Братья, сосредоточьтесь на сути поклонения, а не на его форме
35. Братья, любите своих жён
36. Братья, молитесь за семинарии
Тематический указатель
Указатель библейских цитат
Джон Пайпер - Братья мы не профессионалы - Братья, придерживайтесь тона текста
Филипп Брукс, который умер в 1893 году и который, подобно Иисусу, Павлу, Джону Стотту, Дику Лукасу и другим проповедникам, никогда не был женат (так уж вышло), произнёс знаменитые слова о том, что проповедь - это «истина, выраженная в личности». Этот личностный фактор порождает вопрос о тоне проповеди. К чему должен стремиться проповедник в отношении тона своей проповеди? Под тоном проповеди я имею в виду ощущение, которое она оставляет; её дух, эмоциональное качество, чувственный характер, настроение. Каждая личность обладает более или менее характерным стилем поведения, который является частью этой личности. Кто-то играет лишь на нескольких эмоциональных инструментах, другие - на многих.
Так или иначе, независимо от того, на что больше похожа та или иная личность - на дуэт или на симфонический оркестр, - у каждой из них есть свой, изначально присущий ей тон. Это очень влияет на проповедь, и от этого никуда не деться. У каждого проповедника есть свой характер, точно так же, как у каждого из них есть лицо. Они могут улыбаться, могут хмуриться. Но у них только одно лицо, которое им дано. Так обстоит дело и с тоном проповедника. Я задаю проповедникам такой вопрос: «К какому тону вы должны стремиться в вашей проповеди?» Это актуальный вопрос, потому что, если вы не ответите на него, ваши слушатели сделают это вместо вас. За тридцать с лишним лет своего служения за кафедрой я регулярно получал и похвалу, и критику, связанную с тоном моих проповедей. Одна и та же проповедь может вызвать противоположные реакции: «Больше вот этого, пастор!» или «Нет, вот этого уже и так слишком много!»
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