Знайомство з цією особливою людиною, з якою ви плануєте поєднати своє життя, природно включає в себе намагання дізнатися якомога більше про її сім’ю та дру зів, освіту та спортивні вподобання, улюблені заняття, а також обговорення ваших спільних надій і мрій. В ідеалі ви будете ставити одне одному всілякі запитання, деякі з них – життєво важливі, а деякі – банальні; розповідатимете про найкращі та найгірші моменти свого життя, про найсвітліші та найпохмуріші сторінки вашої біографії. А як щодо Бога? Яка Його роль у ваших стосунках? У що кожен із вас вірить про Нього, і як ви розумієте Божу мрію про шлюб – про ваш шлюб? Однією з найбільш відвідуваних сторінок на сайті нашого служіння «Прагнення Бога» є список запитань, які Джон Пайпер склав для пар, що готуються до шлюбу (оновлена версія міститься в додатку 1). Там ви знайде те чимало типових запитань – про друзів, розваги, спосіб життя і дітей. І багато людей вже переконалися, що спо сіб, у який Джон ставить ці запитання, допомагає дістати ся до дуже глибоких речей. Але ви знайдете тут й інші питання – про богослов’я, поклоніння й посвяту, про ролі чоловіка і дружини – такі теми чимало пар навіть і не здогадуються обговорювати. Коли ви готуєтеся до шлюбу або навіть тільки починає те розглядати це питання, надзвичайно корисним може бути бачення такої людини, як Джон Пайпер, – не лише досвідченого чоловіка з майже 50-річним сімейним стажем, а й досвідченого пастора, глибокого мислителя та відданого богослова. Це невелика книга, і наше бажання щодо неї скромне. Ми сподіваємося, що кілька пар – чи то тих, які зустрі чаються і думають про шлюб, чи то заручених, що готу ються до шлюбу – знайдуть у ній певну користь, глибше пізнавши одне одного в деяких найважливіших життєвих аспектах і навчившись краще розпізнавати Божий провід для свого життя. Водночас ця книга може запропонувати більше, ніж просто дошлюбні запитання. Її шість коротких розділів, на нашу думку, стануть вам у пригоді на шляху до по дружнього життя

Джон Пайпер - Мистецтво бути разом

Підготовка до шлюбу християнських пар – К.: Єфетов О.В., Видавнича група «Нард», 2025. – 80 с.

ISBN 978-966-8795-39-8

Джон Пайпер - Мистецтво бути разом - Зміст

Передмова редактора

1.Не змарнуйте заручення

2.Весілля: не за всі гроші

3.Чоловіки, які люблять, як Христос, і дружини, що їм підкоряються

4.Сексуальні стосунки в шлюбі

5.Шлюб нехай буде у великій пошані

6.Найвища мета: життя в шлюбі для слави Божої

Додаток 1: Кілька запитань, які варто поставити, готуючись до шлюбу

Додаток 2: Християнська чеснота гостинності: стратегія любові, що підносить Христа в останні часи