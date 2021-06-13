Послание Иакова выступает в древних списках Новозаветных книг в разделе «Соборные (catholikoi) Послания». Это наименование употребляется в качестве обобщающего названия для посланий, которые не приписываются Павлу. Это наименование означает, что послания были написаны церкви в целом или большей части церкви.

Этот термин довольно точен для всех таких посланий, за исключением 2 Иоанна (возможно, также 3 Иоанна), которое, вероятно, включается в результате естественного объединения трех посланий, носящих имя Иоанна. Послание Иакова служит хорошим примером того, как употребляется этот термин. Оно адресовано «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии». Что бы конкретно ни означало это сложное выражение, оно указывает на то, что послание было написано большой части церкви, разрозненным группам христиан в средиземноморских странах, а не отдельному христианину или отдельной церкви, как в случае с посланиями Павла.

Весь раздел Соборных Посланий (исключая 1 Иоан. и 1 Пет.) подвергался сомнениям в различные периоды истории ранней церкви. Как Евсевий, так и Ориген поставили их в ряд antelegomena, или спорных книг. Однако этот раздел упрочил свои позиции в каноне. За исключением критиков-рационалистов, которые склонны приписывать поздние даты сочинения всем возможным книгам, решение ранней церкви о включении этих книг в канон было подтверждено в нашей современности. В некоторых из самых ранних рукописей Нового Завета Соборные Послания помещались непосредственно после Книги Деяний. Иероним был первым, кто расположил их в нынешнем порядке, сразу после Послания к Евреям. С тех времен это стало их привычным местом в некоторых переводах.

Джон. У. Робертс Реймонд К. Келси – Письма к церкви от Иакова, Петра и Иуды – Книга 1

Учебно-методическое пособие

Перевод с английского

Киров – 2001 г. / 496 стр.

Джон. У. Робертс Реймонд К. Келси – Письма к церкви от Иакова, Петра и Иуды – Книга 1 – Содержание