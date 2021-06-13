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Робертс - Келси – Письма к церкви от Иакова, Петра и Иуды – Книга 1

Робертс - Келси – Письма к церкви от Иакова, Петра и Иуды – Книга 1
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Educational
Послание Иакова выступает в древних списках Новозаветных книг в разделе «Соборные (catholikoi) Послания». Это наименование употребляется в качестве обобщающего названия для посланий, которые не приписываются Павлу. Это наименование означает, что послания были написаны церкви в целом или большей части церкви.
Этот термин довольно точен для всех таких посланий, за исключением 2 Иоанна (возможно, также 3 Иоанна), которое, вероятно, включается в результате естественного объединения трех посланий, носящих имя Иоанна. Послание Иакова служит хорошим примером того, как употребляется этот термин. Оно адресовано «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии». Что бы конкретно ни означало это сложное выражение, оно указывает на то, что послание было написано большой части церкви, разрозненным группам христиан в средиземноморских странах, а не отдельному христианину или отдельной церкви, как в случае с посланиями Павла.
Весь раздел Соборных Посланий (исключая 1 Иоан. и 1 Пет.) подвергался сомнениям в различные периоды истории ранней церкви. Как Евсевий, так и Ориген поставили их в ряд antelegomena, или спорных книг. Однако этот раздел упрочил свои позиции в каноне. За исключением критиков-рационалистов, которые склонны приписывать поздние даты сочинения всем возможным книгам, решение ранней церкви о включении этих книг в канон было подтверждено в нашей современности. В некоторых из самых ранних рукописей Нового Завета Соборные Послания помещались непосредственно после Книги Деяний. Иероним был первым, кто расположил их в нынешнем порядке, сразу после Послания к Евреям. С тех времен это стало их привычным местом в некоторых переводах.

Джон. У. Робертс Реймонд К. Келси – Письма к церкви от Иакова, Петра и Иуды – Книга 1

Учебно-методическое пособие
Перевод с английского
Киров – 2001 г. / 496 стр.

Джон. У. Робертс Реймонд К. Келси – Письма к церкви от Иакова, Петра и Иуды – Книга 1 – Содержание

  • Введение
  • Комментарий к соборному посланию Иакова
  • Часть 1. Дары Божьи, проявляющиеся в испытаниях. 1:1-18
  • Часть 2. Отношение к возрождающему слову. 1:19-27
  • Часть 3. Грех лицеприятия. 2:1-13
  • Часть 4. Соотношение веры и дел. 2:14-26
  • Часть 5. Наставление учителям. 3:1-18
  • Часть 6. Мирское в церкви. 4:1-12
  • Часть 7. Обращение к неверующим из числа богатых. 4:13-5:6
  • Часть 8. Поведение в случае дурного обращения. 5:7-12
  • Часть 9. Христианин в болезни и грехе. 5:13-20
  • Приложение
Views 373
Rating 5.0 / 5
Added 13.06.2021
Author brat librarian
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

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Exb achinsk 4 years ago

Большое спасибо за комментарий
E
ekseget 5 years ago

Огромная благодарность за комментарий!!!

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