Джониан – Торг за Израиль
Следующие десять лет, возможно, будут самыми важными в нашей жизни, поскольку мы принадлежим к поколению, которое встречает новое тысячелетие.
Двадцатый век становится частью истории, и мы обобщаем опыт шести тысячелетий человечества со времен Адама. Седьмое тысячелетие уже приблизилось. Является ли 1 января 2000 года мистическим днем? Наверное, так как жизнь на планете Земля предвещает нам трагические перемены в эти грядущие годы. Какие приметы указывают на это?
Шестое тысячелетие свидетельствует о крахе сложившейся мировой системы, потому что человек радикально менялся каждое тысячелетие.
Обратите внимание на следующие факты.
В первом тысячелетии человек появился на земле.
Во втором тысячелетии произошел всемирный потоп.
В третьем тысячелетии (II - I тыс. до Р.Х.):
а) призвание Авраама и заключение через него вечного соглашения с Израилем, в том числе и об установлении национальных границ на Ближнем Востоке;
б) призвание Моисея и завоевание земли обетованной;
с) призвание Давида и утверждение вечных пределов его царства.
В четвертом тысячелетии (I тыс. до Р.Х. - 3 г. после Р.Х.) родился Иисус, наследник царского дома Давида, единственный законный претендент на царский трон, подтвердивший Своей божественной кровью право на управление народами и всем миром.
В пятом тысячелетии (от рождества Христова до 1000 г. после Р.Х. ) родилась Церковь и началось распространение Божьего Царства для всех народов через веру в Иисуса.
В шестом тысячелетии (1000 г. после Р.Х. до настоящего времени). Божья программа распространяется через Святого Духа в Церкви. Грех возрастал в мире и переполнил чашу Божьего терпения. Народы приблизились к суду:
«И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп» (Откровение 14:14).
В седьмом тысячелетии (от 2000 г. после Р.Х. и далее). Существует достаточно подтверждений из Писания тому, что ожидается пришествие Сына Божьего для установления тысячелетнего царства на земле, когда человечество вернется к истокам.
Мона Джониан – Торг за Израиль – В тени Армагеддона
Издательство «ЕЗДРА», 2002. – 164 с.
Мона Джониан – Торг за Израиль – Содержание
Введение. Новое тысячелетие
- Глава 1. Семь причин падения народов
- Глава 2. Раздел Израиля для мира или войны
- Глава 3. Защитник Израиля
- Глава 4. Защита границ Израиля
- Глава 5. Силы, стоящие за мировым сообществом
- Глава 6. Война приближается!
- Глава 7. Две великие волны власти
- Глава 8. Признаки антихриста
- Г лава 9. Брак Агнца
- Глава 10. Притча о десяти девах
- Глава 11. Восстановление мира
- Глава 12. Кто будет править миром?
- Глава 13. Сигнал, полученный из России
- Глава 14. Последнй час
- Глава 15. Приход Илии
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