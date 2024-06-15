Следующие десять лет, возможно, будут самыми важными в нашей жизни, поскольку мы принадлежим к поколению, которое встречает новое тысячелетие.

Двадцатый век становится частью истории, и мы обобщаем опыт шести тысячелетий человечества со времен Адама. Седьмое тысячелетие уже приблизилось. Является ли 1 января 2000 года мистическим днем? Наверное, так как жизнь на планете Земля предвещает нам трагические перемены в эти грядущие годы. Какие приметы указывают на это?

Шестое тысячелетие свидетельствует о крахе сложившейся мировой системы, потому что человек радикально менялся каждое тысячелетие.

Обратите внимание на следующие факты.

В первом тысячелетии человек появился на земле.

Во втором тысячелетии произошел всемирный потоп.

В третьем тысячелетии (II - I тыс. до Р.Х.):

а) призвание Авраама и заключение через него вечного соглашения с Израилем, в том числе и об установлении национальных границ на Ближнем Востоке;

б) призвание Моисея и завоевание земли обетованной;

с) призвание Давида и утверждение вечных пределов его царства.

В четвертом тысячелетии (I тыс. до Р.Х. - 3 г. после Р.Х.) родился Иисус, наследник царского дома Давида, единственный законный претендент на царский трон, подтвердивший Своей божественной кровью право на управление народами и всем миром.

В пятом тысячелетии (от рождества Христова до 1000 г. после Р.Х. ) родилась Церковь и началось распространение Божьего Царства для всех народов через веру в Иисуса.

В шестом тысячелетии (1000 г. после Р.Х. до настоящего времени). Божья программа распространяется через Святого Духа в Церкви. Грех возрастал в мире и переполнил чашу Божьего терпения. Народы приблизились к суду:

«И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп» (Откровение 14:14).

В седьмом тысячелетии (от 2000 г. после Р.Х. и далее). Существует достаточно подтверждений из Писания тому, что ожидается пришествие Сына Божьего для установления тысячелетнего царства на земле, когда человечество вернется к истокам.

Мона Джониан – Торг за Израиль – В тени Армагеддона

Издательство «ЕЗДРА», 2002. – 164 с.

Мона Джониан – Торг за Израиль – Содержание

Введение. Новое тысячелетие