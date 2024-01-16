Незадолго до Пасхи 1188 года архиепископ Кентерберийский отправился в Уэльс. Вдали от Англии, в Восточном Средиземноморье, началась война, и архиепископу Балдуину Фордскому было поручено завербовать несколько тысяч крепких добровольцев для армии, которая собиралась туда отправиться. Откровенно говоря, дело им предстояло непростое. Путешествие по суше и морю на Восток и обратно заняло бы у решивших вступить в войско как минимум полтора года и обошлось бы в кругленькую сумму. В пути их поджидали нешуточные опасности: кораблекрушения, разбойники или смерть от какой-нибудь болезни задолго до того, как они доберутся до места назначения — христианского Иерусалимского королевства в Палестине. Шансы вернуться домой с большой добычей были ничтожны. Да, по правде говоря, перспектива просто вернуться выглядела туманной.

Вражеское войско возглавлял султан Египта и Сирии курд Салах ад-Дин Юсуф ибн Айюб, называемый Саладином, — талантливый полководец, от которого западные христиане — франки — уже потерпели ряд сокрушительных поражений. Прошлым летом Саладин разбил на поле боя огромную армию, взял в плен иерусалимского короля, похитил священную реликвию — святой Крест Господень и изгнал христианских властителей из Иерусалима. Единственную гарантированную награду участники войны, затеянной, чтобы поквитаться с Саладином, могли получить в загробной жизни: предполагалось, что Господь проявит к ним благосклонность и быстро и беспрепятственно введет в рай.

Дэн Джонс - Крестоносцы - Полная история

Пер. с англ.

М.: Альпина нон-фикшн, 2024, 546 с.

ISBN 978-5-00139-680-2

Дэн Джонс - Крестоносцы - Полная история - Оглавление

Карты

Введение

ЧАСТЬ I

Испытание судом Божиим

Глава 1 Граф и имам

Глава 2 Поэты и эмиры

Глава 3 Империя в осаде

Глава 4 Deus Vult!

Глава 5 Рассказ проповедника

Глава 6 Поход князей

Глава 7 Долгая зима

Глава 8 Иерусалим

Глава 9 Дележ добычи

ЧАСТЬ II

Царствие Небесное

Глава 10 Сигурд, ходивший в Иерусалим

Глава 11 Поля крови

Глава 12 Новое рыцарствоГлава 13 Мелисенда Великолепная

Глава 14 Мечи отцов

Глава 15 Крещены или истреблены

Глава 16 История повторяется

Глава 17 Борьба за Египет

Глава 18 По грехам нашим

ЧАСТЬ III

Жатва на земле

Глава 19 Львица и Львиное Сердце

Глава 20 Сгинувший в огне

Глава 21 Внутренний враг

Глава 22 Райская река

Глава 23 Immutator Mundi

Глава 24 Ханы и короли

Глава 25 По воле врага рода человеческого

Глава 26 Осколки и мечты

Глава 27 Дивный новый мир

Эпилог Крестоносцы 2 .0

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Главные действующие лица

Приложение 2 Короли и королевы Иерусалима

Приложение 3 Папы римские (антипапы не включены в список)

Приложение 4 Императоры

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