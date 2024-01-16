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Джонс - Крестоносцы

Дэн Джонс - Крестоносцы - Полная история
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, History

Незадолго до Пасхи 1188 года архиепископ Кентерберийский отправился в Уэльс. Вдали от Англии, в Восточном Средиземноморье, началась война, и архиепископу Балдуину Фордскому было поручено завербовать несколько тысяч крепких добровольцев для армии, которая собиралась туда отправиться. Откровенно говоря, дело им предстояло непростое. Путешествие по суше и морю на Восток и обратно заняло бы у решивших вступить в войско как минимум полтора года и обошлось бы в кругленькую сумму. В пути их поджидали нешуточные опасности: кораблекрушения, разбойники или смерть от какой-нибудь болезни задолго до того, как они доберутся до места назначения — христианского Иерусалимского королевства в Палестине. Шансы вернуться домой с большой добычей были ничтожны. Да, по правде говоря, перспектива просто вернуться выглядела туманной.

Вражеское войско возглавлял султан Египта и Сирии курд Салах ад-Дин Юсуф ибн Айюб, называемый Саладином, — талантливый полководец, от которого западные христиане — франки — уже потерпели ряд сокрушительных поражений. Прошлым летом Саладин разбил на поле боя огромную армию, взял в плен иерусалимского короля, похитил священную реликвию — святой Крест Господень и изгнал христианских властителей из Иерусалима. Единственную гарантированную награду участники войны, затеянной, чтобы поквитаться с Саладином, могли получить в загробной жизни: предполагалось, что Господь проявит к ним благосклонность и быстро и беспрепятственно введет в рай.

Дэн Джонс - Крестоносцы - Полная история

Пер. с англ.

М.: Альпина нон-фикшн, 2024, 546 с.

ISBN 978-5-00139-680-2

Дэн Джонс - Крестоносцы - Полная история - Оглавление

Карты

Введение

ЧАСТЬ I

  • Испытание судом Божиим

  • Глава 1 Граф и имам

  • Глава 2 Поэты и эмиры

  • Глава 3 Империя в осаде

  • Глава 4 Deus Vult!

  • Глава 5 Рассказ проповедника

  • Глава 6 Поход князей

  • Глава 7 Долгая зима

  • Глава 8 Иерусалим

  • Глава 9 Дележ добычи

ЧАСТЬ II

  • Царствие Небесное

  • Глава 10 Сигурд, ходивший в Иерусалим

  • Глава 11 Поля крови

  • Глава 12 Новое рыцарствоГлава 13 Мелисенда Великолепная

  • Глава 14 Мечи отцов

  • Глава 15 Крещены или истреблены

  • Глава 16 История повторяется

  • Глава 17 Борьба за Египет

  • Глава 18 По грехам нашим

ЧАСТЬ III

  • Жатва на земле

  • Глава 19 Львица и Львиное Сердце

  • Глава 20 Сгинувший в огне

  • Глава 21 Внутренний враг

  • Глава 22 Райская река

  • Глава 23 Immutator Mundi

  • Глава 24 Ханы и короли

  • Глава 25 По воле врага рода человеческого

  • Глава 26 Осколки и мечты

  • Глава 27 Дивный новый мир

  • Эпилог Крестоносцы 2 .0

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Приложение 1 Главные действующие лица

  • Приложение 2 Короли и королевы Иерусалима

  • Приложение 3 Папы римские (антипапы не включены в список)

  • Приложение 4 Императоры

Об авторе

Примечания

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Views 300
Rating 5.0 / 5
Added 16.01.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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