Джонс - Плантагенеты

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, History

Книга Дэна Джонса «Плантагенеты: Короли и королевы, создавшие Англию» — это захватывающее историческое повествование о самой долгоправящей и, пожалуй, самой неистовой династии в истории Англии. Автор описывает период с середины XII по конец XIV века, когда страной правили восемь королей, превративших небольшое островное государство в могущественную империю и заложивших основы современной английской государственности.

Джонс фокусируется на ярких личностях и драматических событиях: от воцарения Генриха II и его конфликта с Томасом Бекетом до рыцарских побед Эдуарда III и трагического падения Ричарда II. Он показывает, как в горниле семейных междоусобиц, крестовых походов и Столетней войны ковались институты, существующие по сей день: парламент, система общего права и Великая хартия вольностей. Автор мастерски раскрывает характер Плантагенетов — людей огромной энергии, честолюбия и часто пугающей жестокости.

Книга написана в жанре «популярной истории», где научная достоверность сочетается с почти романным динамизмом. Джонс не просто перечисляет даты, а погружает читателя в атмосферу средневекового двора, описывая интриги, осады замков и личные драмы монархов. Это эпическая сага о том, как одна семья, одержимая властью и славой, создала нацию и культуру, которые мы сегодня знаем как английские.

Дэн Джонс - Плантагенеты - Короли и королевы, создавшие Англию

Пер. с англ.

М. : Альпина нон-фикшн, 2021, 686 с.

ISBN 978-5-00139-079-4

Дэн Джонс - Плантагенеты - Короли и королевы, создавшие Англию - Оглавление

Карты

Предисловие

ЧАСТЬ I. ЭПОХА КРУШЕНИЯ (1120–1154)

  • Белый Корабль

  • В поисках наследника

  • Крушение

  • Честолюбивые замыслы

  • Скандальный брак

  • Генрих Завоеватель

  • Мирный процесс

ЧАСТЬ II. ЭПОХА ИМПЕРИИ (1154–1204)

  • Рождение и возрождение

  • Вселенная Плантагенетов

  • Несвятая война

  • Наследные планы

  • Орлиное гнездо

  • Генрих Триумфатор

  • Мир в огне

  • Новые горизонты

  • Герой Востока

  • Предательство

  • Во власти императора

  • Возвращение Львиного Сердца

  • Восхождение Иоанна

  • Иоанн Вялый Меч

  • Триумф и катастрофа

  • Иоанн Разгромленный

ЧАСТЬ III. ЭПОХА СОПРОТИВЛЕНИЯ (1204–1263)

  • Спасение тонущего корабля

  • Король-домосед

  • Жестокий господин

  • Начало конца

  • К Бувину

  • Великая хартия вольностей

  • Вступление в права наследства

  • От Маршала до Великой хартии вольностей

  • Наконец-то государь

  • Брак и семья

  • Святая монархия

  • На пути к войне

  • Оксфордские провизии

ЧАСТЬ IV. ЭПОХА АРТУРА (1263–1307)

  • Льюис

  • От тюрьмы до Ившема

  • Леопард

  • Наконец-то король

  • Новый Артур

  • Последний бой

  • Замки короля

  • Цена завоевания

  • Изгнание евреев

  • Великая тяжба

  • Война на всех фронтах

  • Завоевание Шотландии

  • Переломный момент

  • Обострение

ЧАСТЬ V. ЭПОХА НАСИЛИЯ (1307–1330)

  • Король и его братец

  • Коронация

  • Чрезвычайная ситуация

  • Ордонансы

  • Облава

  • Лето надежд

  • Бэннокберн

  • Новые фавориты

  • Гражданская война

  • Тирания короля

  • Мортимер, Изабелла и принц Эдуард

  • Развязка

  • Низложение

  • Ложная надежда

ЧАСТЬ VI. ЭПОХА СЛАВЫ (1330–1360)

  • Королевский переворот

  • Славный король разрушенного королевства

  • Новые графы, новые враги

  • Начало Столетней войны

  • В бурном море

  • Кризис 1341 года

  • Доминирование

  • Смерть принцессы

  • Рождение рыцарства

  • Триумфальное десятилетие

ЧАСТЬ VII. ЭПОХА РЕВОЛЮЦИИ (1360–1399)

  • Дела семейные

  • Фортуна разбушевалась

  • Добрый парламент

  • Новый король, старые проблемы

  • Беспорядки

  • Кризис возвращается

  • Измена и душевная травма

  • Обновление монархии

  • Ричард отмщенный

  • Ричард разгромленный

  • Ричард покинутый

Заключение

Рекомендуемая литература

Предметно-именной указатель

Related Books

All Books