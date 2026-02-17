Книга Дэна Джонса «Плантагенеты: Короли и королевы, создавшие Англию» — это захватывающее историческое повествование о самой долгоправящей и, пожалуй, самой неистовой династии в истории Англии. Автор описывает период с середины XII по конец XIV века, когда страной правили восемь королей, превративших небольшое островное государство в могущественную империю и заложивших основы современной английской государственности.

Джонс фокусируется на ярких личностях и драматических событиях: от воцарения Генриха II и его конфликта с Томасом Бекетом до рыцарских побед Эдуарда III и трагического падения Ричарда II. Он показывает, как в горниле семейных междоусобиц, крестовых походов и Столетней войны ковались институты, существующие по сей день: парламент, система общего права и Великая хартия вольностей. Автор мастерски раскрывает характер Плантагенетов — людей огромной энергии, честолюбия и часто пугающей жестокости.

Книга написана в жанре «популярной истории», где научная достоверность сочетается с почти романным динамизмом. Джонс не просто перечисляет даты, а погружает читателя в атмосферу средневекового двора, описывая интриги, осады замков и личные драмы монархов. Это эпическая сага о том, как одна семья, одержимая властью и славой, создала нацию и культуру, которые мы сегодня знаем как английские.

Дэн Джонс - Плантагенеты - Короли и королевы, создавшие Англию

Пер. с англ.

М. : Альпина нон-фикшн, 2021, 686 с.

ISBN 978-5-00139-079-4

Дэн Джонс - Плантагенеты - Короли и королевы, создавшие Англию - Оглавление

Карты

Предисловие

ЧАСТЬ I. ЭПОХА КРУШЕНИЯ (1120–1154)

Белый Корабль

В поисках наследника

Крушение

Честолюбивые замыслы

Скандальный брак

Генрих Завоеватель

Мирный процесс

ЧАСТЬ II. ЭПОХА ИМПЕРИИ (1154–1204)

Рождение и возрождение

Вселенная Плантагенетов

Несвятая война

Наследные планы

Орлиное гнездо

Генрих Триумфатор

Мир в огне

Новые горизонты

Герой Востока

Предательство

Во власти императора

Возвращение Львиного Сердца

Восхождение Иоанна

Иоанн Вялый Меч

Триумф и катастрофа

Иоанн Разгромленный

ЧАСТЬ III. ЭПОХА СОПРОТИВЛЕНИЯ (1204–1263)

Спасение тонущего корабля

Король-домосед

Жестокий господин

Начало конца

К Бувину

Великая хартия вольностей

Вступление в права наследства

От Маршала до Великой хартии вольностей

Наконец-то государь

Брак и семья

Святая монархия

На пути к войне

Оксфордские провизии

ЧАСТЬ IV. ЭПОХА АРТУРА (1263–1307)

Льюис

От тюрьмы до Ившема

Леопард

Наконец-то король

Новый Артур

Последний бой

Замки короля

Цена завоевания

Изгнание евреев

Великая тяжба

Война на всех фронтах

Завоевание Шотландии

Переломный момент

Обострение

ЧАСТЬ V. ЭПОХА НАСИЛИЯ (1307–1330)

Король и его братец

Коронация

Чрезвычайная ситуация

Ордонансы

Облава

Лето надежд

Бэннокберн

Новые фавориты

Гражданская война

Тирания короля

Мортимер, Изабелла и принц Эдуард

Развязка

Низложение

Ложная надежда

ЧАСТЬ VI. ЭПОХА СЛАВЫ (1330–1360)

Королевский переворот

Славный король разрушенного королевства

Новые графы, новые враги

Начало Столетней войны

В бурном море

Кризис 1341 года

Доминирование

Смерть принцессы

Рождение рыцарства

Триумфальное десятилетие

ЧАСТЬ VII. ЭПОХА РЕВОЛЮЦИИ (1360–1399)

Дела семейные

Фортуна разбушевалась

Добрый парламент

Новый король, старые проблемы

Беспорядки

Кризис возвращается

Измена и душевная травма

Обновление монархии

Ричард отмщенный

Ричард разгромленный

Ричард покинутый

Заключение

Рекомендуемая литература

Предметно-именной указатель