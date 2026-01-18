Джонс - Скотт - Торжество текста в христианской проповеди
Книга «Торжество текста» написана специально для того, чтобы снабдить начинающих проповедников простой методологией создания проповеди и помочь им обрести твердое богословское основание для служения проповедью. Книга составлена так, что ее не обязательно читать «от корки до корки». Выбирать и читать нужно только те главы, которые вам покажутся наиболее полезными. Оцените свои проповеди и подумайте, в чем вам хочется вырасти в первую очередь? Какие элементы ваших проповедей хорошо бы доработать или усовершенствовать? И уже после этого проработайте главы, которые отвечают вашим потребностям.
Джонс Джей Кей, Марк Скотт - Торжество текста в христианской проповеди
Пер. с англ. Р. Чикина, К. Назарова
Издательство - Религиозная организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла» — 304 с.
Москва – 2018 г.
ISBN 978-5-905340-30-7
Джонс Джей Кей, Марк Скотт - Торжество текста в христианской проповеди - Содержание
Введение - Д.К.
Торжество текста - Д.К.
Торжество текста в истории проповеди - М.С.
Торжество текста в жизни проповедника - Д.К.
Торжество текста в изучении Библии. Часть 1 -Д.К.
Торжество текста в изучении Библии. Часть 2 - М.С.
Торжество текста в формулировке главного тезиса - Д.К.
Торжество текста в очередности изложения материала -М.С.
Торжество текста при подборе иллюстраций - Д.К.
Торжество текста при подборе образов - М.С.
Торжество текста в введении и заключении - Д.К.
Торжество текста в поклонении - М.С.
Заключение - Д.К .
Приложение А - М.С.
Приложение Б - М.С.
Приложение В - Д.К.
Цитируемая литература
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