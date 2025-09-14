Джонс - Спросите древние дорожки
Я оказалась в центре бесконечного пространства черного космоса. Там отсутствовало всякое чувство холода или голода и даже времени. И только очень тусклый свет в центре ядра этого пространства: видимый и невидимый в то же самое время.
В каком бы направлении я ни смотрела, нигде и ничего не было. Это была абсолютная пустота! Несмотря на то, что я была в космосе, там не было ни звезд, ни солнечной системы или субстанции, на что-нибудь похожей. В какую бы ты сторону ни смотрела, не было ни горизонта, ни полюса, ничего... кроме почти невидимого тусклого света.
В то время, пока я пыталась как-то сориентироваться в этом пространстве, я услышала очень глубокий, повелительный, величественный голос, говорящий: «Смотри и запоминай». Я не смогла различить, откуда он раздался, ибо я была совершенно одна, и никого вокруг не было.
Вдруг, как будто покрывало спало с моих глаз, и я обнаружила, что я могу видеть саму сущность этого пространства. Моему зрению была дана нелимитированная возможность видеть мельчайшие молекулярные частицы во всех их мельчайших деталях и в то же время частицы огромной величины. Я видела всю величину этого пространства несмотря на то, что оно было бесконечно и в то же время малейшие частицы в невероятных деталях. Я увидела, что все это бесконечное пространство было наполнено мельчайшими элементами, каждый из них был индивидуален и двигался в определенном для него порядке, издавая слегка пульсирующий свет.
Джессика Джонс - Спросите древние дорожки
Издательство: Ruth Publishing, б.г. — 316 с.
Это откровение, данное Джессике Джонс Богом, о сотворении Богом вселенной, ангелов, о грехопадении люцифера, сотворении человечества и о победе Господа Иисуса Христа.
Джессика Джонс - Спросите древние дорожки - Содержание
- Обложка
- Титульный лист
- Пролог. История Джессики Джонс
- Глава 1. Вечность до творения
- Глава 2. Сотворение Вселенной
- Глава 3. Сотворение ангелов
- Глава 4. Десять казней Люцифера
- Глава 5. Первое проклятие: Зависло желание быть невестой
- Глава 6. Второе проклятие: Ложное свидетельство
- Глава 7. Третье проклятие: Украденные сердца ангелов
- Глава 8. Четвертое проклятие: Арена динозавров
- Глава 9. Пятое проклятие: Могущественный торговец
- Глава 10. Шестое проклятие: Херувим, который станет богом
- Глава 11. Люциферов план
- Глава 12. Создание человека
- Глава 13. Седьмое проклятие: Херувим и змеи
- Глава 14. Восьмое проклятие: Ева и женщина
- Глава 15. Девятое проклятие: Адам и мужчина
- Глава 16. Адам и Ева. Мир перед Потопом
- Глава 17. Каин и Авель
- Глава 18. Генеалогическое дерево Адама
- Глава 19. Десятое проклятие: Потоп, уничтожение первородных
- Глава 20. План Люцифера
- Глава 21. Распятие: Божий план «А». Две армии
- Глава 22. Книга Иова
- Глава 23. Последние времена
- Глава 24. Божий народ
- Глава 25. Небеса
- Глава 27. Возвращение в Эдем
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