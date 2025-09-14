Я оказалась в центре бесконечного пространства черного космоса. Там отсутствовало всякое чувство холода или голода и даже времени. И только очень тусклый свет в центре ядра этого пространства: видимый и невидимый в то же самое время.

В каком бы направлении я ни смотрела, нигде и ничего не было. Это была абсолютная пустота! Несмотря на то, что я была в космосе, там не было ни звезд, ни солнечной системы или субстанции, на что-нибудь похожей. В какую бы ты сторону ни смотрела, не было ни горизонта, ни полюса, ничего... кроме почти невидимого тусклого света.

В то время, пока я пыталась как-то сориентироваться в этом пространстве, я услышала очень глубокий, повелительный, величественный голос, говорящий: «Смотри и запоминай». Я не смогла различить, откуда он раздался, ибо я была совершенно одна, и никого вокруг не было.

Вдруг, как будто покрывало спало с моих глаз, и я обнаружила, что я могу видеть саму сущность этого пространства. Моему зрению была дана нелимитированная возможность видеть мельчайшие молекулярные частицы во всех их мельчайших деталях и в то же время частицы огромной величины. Я видела всю величину этого пространства несмотря на то, что оно было бесконечно и в то же время малейшие частицы в невероятных деталях. Я увидела, что все это бесконечное пространство было наполнено мельчайшими элементами, каждый из них был индивидуален и двигался в определенном для него порядке, издавая слегка пульсирующий свет.

Джессика Джонс - Спросите древние дорожки

Издательство: Ruth Publishing, б.г. — 316 с.

Это откровение, данное Джессике Джонс Богом, о сотворении Богом вселенной, ангелов, о грехопадении люцифера, сотворении человечества и о победе Господа Иисуса Христа.

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