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Джонс - Спросите древние дорожки

Джессика Джонс - Спросите древние дорожки
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Esotericism Mysticism Kabbalah

Я оказалась в центре бесконечного пространства черного космоса. Там отсутствовало всякое чувство холода или голода и даже времени. И только очень тусклый свет в центре ядра этого пространства: видимый и невидимый в то же самое время.

В каком бы направлении я ни смотрела, нигде и ничего не было. Это была абсолютная пустота! Несмотря на то, что я была в космосе, там не было ни звезд, ни солнечной системы или субстанции, на что-нибудь похожей. В какую бы ты сторону ни смотрела, не было ни горизонта, ни полюса, ничего... кроме почти невидимого тусклого света.

В то время, пока я пыталась как-то сориентироваться в этом пространстве, я услышала очень глубокий, повелительный, величественный голос, говорящий: «Смотри и запоминай». Я не смогла различить, откуда он раздался, ибо я была совершенно одна, и никого вокруг не было.

Вдруг, как будто покрывало спало с моих глаз, и я обнаружила, что я могу видеть саму сущность этого пространства. Моему зрению была дана нелимитированная возможность видеть мельчайшие молекулярные частицы во всех их мельчайших деталях и в то же время частицы огромной величины. Я видела всю величину этого пространства несмотря на то, что оно было бесконечно и в то же время малейшие частицы в невероятных деталях. Я увидела, что все это бесконечное пространство было наполнено мельчайшими элементами, каждый из них был индивидуален и двигался в определенном для него порядке, издавая слегка пульсирующий свет.

Джессика Джонс - Спросите древние дорожки

Издательство: Ruth Publishing, б.г. — 316 с.

Это откровение, данное Джессике Джонс Богом, о сотворении Богом вселенной, ангелов, о грехопадении люцифера, сотворении человечества и о победе Господа Иисуса Христа.

Джессика Джонс - Спросите древние дорожки - Содержание

  • Обложка
  • Титульный лист
  • Пролог. История Джессики Джонс
  • Глава 1. Вечность до творения
  • Глава 2. Сотворение Вселенной
  • Глава 3. Сотворение ангелов
  • Глава 4. Десять казней Люцифера
  • Глава 5. Первое проклятие: Зависло желание быть невестой
  • Глава 6. Второе проклятие: Ложное свидетельство
  • Глава 7. Третье проклятие: Украденные сердца ангелов
  • Глава 8. Четвертое проклятие: Арена динозавров
  • Глава 9. Пятое проклятие: Могущественный торговец
  • Глава 10. Шестое проклятие: Херувим, который станет богом
  • Глава 11. Люциферов план
  • Глава 12. Создание человека
  • Глава 13. Седьмое проклятие: Херувим и змеи
  • Глава 14. Восьмое проклятие: Ева и женщина
  • Глава 15. Девятое проклятие: Адам и мужчина
  • Глава 16. Адам и Ева. Мир перед Потопом
  • Глава 17. Каин и Авель
  • Глава 18. Генеалогическое дерево Адама
  • Глава 19. Десятое проклятие: Потоп, уничтожение первородных
  • Глава 20. План Люцифера
  • Глава 21. Распятие: Божий план «А». Две армии
  • Глава 22. Книга Иова
  • Глава 23. Последние времена
  • Глава 24. Божий народ
  • Глава 25. Небеса
  • Глава 27. Возвращение в Эдем
Views 475
Rating 5.0 / 5
Added 14.09.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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