Книга Дэна Джонса «Война Алой и Белой розы: Крах Плантагенетов и воцарение Тюдоров» — это динамичное и детальное исследование одного из самых кровавых и запутанных периодов английской истории. Автор анализирует причины и ход гражданской войны XV века, которая не только уничтожила династию Плантагенетов, но и радикально изменила политический ландшафт Англии, подготовив почву для абсолютизма Тюдоров.

Джонс мастерски распутывает сложный узел родственных связей, предательств и амбиций домов Ланкастеров и Йорков. Он показывает, что конфликт был вызван не только спорами о праве на престол, но и слабостью короля Генриха VI, поражением в Столетней войне и глубоким социальным кризисом. Через портреты ключевых фигур — от харизматичного Эдуарда IV и коварного Ричарда III до волевой Маргариты Анжуйской — автор воссоздает атмосферу эпохи, где судьба короны решалась на полях сражений, таких как Таутон и Босворт.

В своей книге Джонс подчеркивает, что воцарение Генриха VII Тюдора было не просто финалом затянувшейся войны, а началом новой эры. Он описывает, как Тюдоры смогли объединить враждующие символы — алую и белую розы — в единый знак, создав мощный миф о национальном примирении. Работа написана в фирменном стиле автора: это академически точная, но при этом захватывающая история, которая читается как политический триллер.

Дэн Джонс - Война Алой и Белой розы - Крах Плантагенетов и воцарение Тюдоров

«Альпина Диджитал», 2014.

Серия "Суровые века: книги о Средневековье"

ISBN 978-5-00-139916-2

Дэн Джонс - Война Алой и Белой розы - Крах Плантагенетов и воцарение Тюдоров - Содержание

Карты

Генеалогические таблицы

От автора

Предисловие

Часть I

Король всего мира

«Мы были в полном здравии»

Рожден быть королем

Овайн Тидир

Часть II

«Его светлость, мой лорд Саффолк»

Дорогостоящий брак

«Прочь, предатели, прочь!»

«…а потом поставит королем герцога Йоркского»

Охваченный безумием

Часть III

Прекраснейшая принцесса

Упала вдруг корона

Без пощады

Благородные дамы и простолюдинки

Время перемен

Полное уничтожение

Часть IV

«Отмститель»

Единственный живой росток

«Суди меня, Боже…»

Война или жизнь

Зависть бессмертна

Белая роза

Эпилог

Аббревиатуры, использованные в примечаниях

Библиография

