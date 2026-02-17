Джонс - Война Алой и Белой розы

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, History

Книга Дэна Джонса «Война Алой и Белой розы: Крах Плантагенетов и воцарение Тюдоров» — это динамичное и детальное исследование одного из самых кровавых и запутанных периодов английской истории. Автор анализирует причины и ход гражданской войны XV века, которая не только уничтожила династию Плантагенетов, но и радикально изменила политический ландшафт Англии, подготовив почву для абсолютизма Тюдоров.

Джонс мастерски распутывает сложный узел родственных связей, предательств и амбиций домов Ланкастеров и Йорков. Он показывает, что конфликт был вызван не только спорами о праве на престол, но и слабостью короля Генриха VI, поражением в Столетней войне и глубоким социальным кризисом. Через портреты ключевых фигур — от харизматичного Эдуарда IV и коварного Ричарда III до волевой Маргариты Анжуйской — автор воссоздает атмосферу эпохи, где судьба короны решалась на полях сражений, таких как Таутон и Босворт.

В своей книге Джонс подчеркивает, что воцарение Генриха VII Тюдора было не просто финалом затянувшейся войны, а началом новой эры. Он описывает, как Тюдоры смогли объединить враждующие символы — алую и белую розы — в единый знак, создав мощный миф о национальном примирении. Работа написана в фирменном стиле автора: это академически точная, но при этом захватывающая история, которая читается как политический триллер.

Дэн Джонс - Война Алой и Белой розы - Крах Плантагенетов и воцарение Тюдоров

«Альпина Диджитал», 2014.

Серия "Суровые века: книги о Средневековье"

ISBN 978-5-00-139916-2

Дэн Джонс - Война Алой и Белой розы - Крах Плантагенетов и воцарение Тюдоров - Содержание

Карты

Генеалогические таблицы

От автора

Предисловие

Часть I

  • Король всего мира

  • «Мы были в полном здравии»

  • Рожден быть королем

  • Овайн Тидир

Часть II

  • «Его светлость, мой лорд Саффолк»

  • Дорогостоящий брак

  • «Прочь, предатели, прочь!»

  • «…а потом поставит королем герцога Йоркского»

  • Охваченный безумием

Часть III

  • Прекраснейшая принцесса

  • Упала вдруг корона

  • Без пощады

  • Благородные дамы и простолюдинки

  • Время перемен

  • Полное уничтожение

Часть IV

  • «Отмститель»

  • Единственный живой росток

  • «Суди меня, Боже…»

  • Война или жизнь

  • Зависть бессмертна

  • Белая роза

Эпилог

Аббревиатуры, использованные в примечаниях

Библиография

