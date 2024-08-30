В основе того, что Роберт Кокрейн называл «Верой», лежит концепция: «Из Хаоса Божество создало Порядок». И, создавая порядок, оно также создавало баланс, гармонию и условия для создания и поддержания жизни. Мы могли бы сказать то же самое другими словами, заявив, что вселенная должна быть предопределена. Иными словами, кажется, что концепция Вселенной основывается на фундаментальных числах, электрическом заряде электрона или массе протона, которые кажутся отрегулированными в критических пределах, что делает возможным развитие жизни. Если бы заряд электрона был немного другим, звёзды, например, не смогли бы сжигать водород. Большинство известных необходимых величин создали бы внушающую трепет вселенную, но в ней не было бы ничего живого. Расширяющаяся Вселенная должна иметь скорость расширения, близкую к критической, чтобы избежать коллапса самой себя. Короче говоря, из Хаоса возник Порядок.Человечество всегда искало способы выразить концепцию этого «Божества». После того первого проблеска осознания самым сложным было прийти к соглашению с тем, что представляет собой эта всеобъемлющая тотальность.

Одно представление, которое я легко могу принять, было дано нам Кокрейном — он сравнил «Божество» с многогранным драгоценным камнем, у которого мы можем видеть только одну грань. Мало кто из нас настолько духовно развит, чтобы видеть более одного лика божественности, и послание, которое божество затем передаёт человечеству, делает жизнь очень сложной. Слишком часто сообщение игнорируется или, что ещё хуже, искажается в угоду преобладающему мнению. Достаточно взглянуть на то, сколько религий и сект провозглашают себя единственними наследниками Божественной истины, хотя на самом деле «истина», как и само Божество, многогранна. Большинству из нас бывает достаточно сложно увидеть даже одно лицо Божества.

Большинство религий заняты тем, что снижают реальность Божества до уровня, который большинство людей может визуализировать, принять и понять; это может быть отцовская фигура Бога или материнская фигура Богини-Матери. В обоих случаях они были сформированы так, чтобы отражать наш собственный семейный, племенной и национальный опыт. В конце концов, разве в викторианскую эпоху не говорилось, что Бог был английским джентльменом?

Эван Джон Джонс и Шани Оатс - Змей Судьбы I

Харьков, Inverted Tree, 2020, — 211 с.

Перевод: Алина Кипрей (Баньши Дану),

2020 г.

Эван Джон Джонс и Шани Оатс - Змей Судьбы I - Содержание

Предисловие Шани Оатс 1

Предисловие Шани Оатс 2

Введение

1 Старый договор

2 Косуля в чаще

3 Станг в качестве алтаря

4 Вирд: Бледноликая Богиня

5 Спираль существования

6 Элементали, наблюдатели и общество теней

7 Детская игра?

8 Каменный перелаз

9 Ритуал пещеры и котла

10 Замок четырёх ветров (Опасный Замок)

11 Загробная роза

12 Великий ритуал очищения

13 Отравленная чаша

Эпилог

Приложения

Библиография

Книга представляет собой сборник из десяти эссе, написанные Шани Оатс с эпилогом Робина-Стрелы (бывшего Магистра Клана Тубал-Каина) и продолжает основу первого тома. Все десять эссе относятся к различным темам, связанным с Кланом Тубал-Каина, и отражают понимание и точку зрения Шани на эти темы. Автор обсуждает такие ключевые идеи Клана, как Эгрегор, Клановость, Мистицизм, Добродетель и Люциферианство с использованием богатого фольклорного наследия, мифов и легенд.

Шани Оатс - Змей Судьбы II: Клан Тубал-Каина - Продолжение традиции

издание Inverted Tree, г. Харьков,

Перевод: Ольга Ясинская, Александра Семёнова

Вёрстка: Владимир Рудь

2023 г. — 248с.

Inverted Tree

Отпечатано в Книжная фабрика «Юнисофт», г. Харьков

Шани Оатс - Змей Судьбы II: Клан Тубал-Каина - Продолжение традиции - Содержание

Введение: Кольцо Трота Каина

1. Песнь стрелка

2. Сера и патока

3· Вера мудрых

4· Станг

5· Четвёртый гвоздь

6. Тёмный Эгипан и светлая Левкотея

7· Каин и многообразие ремесла

8. Каин, кровное родство, эгрегор и триединый бог

9· Узоры трансформации: алхимия бытия

10. Отравленная чаша

Эпилог

Библиография