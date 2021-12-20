Билл Джонсон - Бог добрый - Он лучше, чем вы думаете

Есть книги, которые читаешь и чувствуешь душевный подъем. Чтение других книг заставляет веру расти. Однако непохожая на все остальные книга Билла Джонсона «Бог добрый» оставила неизгладимый след в моей душе. Ход некоторых моих мыслей надо было вернуть на пути свои. Моя теология была прямой, но сердце нуждалось в свежем напоминании о Том, Кого я люблю. Пожалуйста, прочтите эту книгу. На вашем сердце тоже останется печать любви. Синди Джейкобс, соучредитель служения «Генералы ходатайства», автор бестселлера «Овладевая вратами врага» Эта книга отражает глубокое сострадание и страсть к пробуждению, которые есть в Божьем сердце. Билл Джонсон подчеркивает, как мы должны воспринимать Божье сердце в Писании. Бог действительно благ и желает лучшего для нас. Хотя в этом падшем мире Бог использует страдание и часто ведет нас к нему, благая, угодная и совершенная цель Господа дня нас становится очевидной в Совершенном обетованном Царстве. Благословения, которые Бог дает нам в этом мире, включая исцеление и духовные дары, являются яркими проявлениями этого Царства. Д-р Крейг Кинер, профессор библеистики Богословской семинарии Эсбери, автор книги «Библейский культурно-исторический комментарий» Очень редко удается услышать настолько животворящее и преображающее жизнь послание, после которого мы уже не можем смотреть на себя, на Слово, на мир как прежде. Новая книга Билла Джонсона «Бог добрый» – одно из таких посланий. Каждый абзац в ней – слова мудрости. Молнии откровения бьют с каждой страницы. Я поймал себя на том, что часто останавливался, чтобы поразмышлять над глубокими откровениями, сменяющими друг друга. Не могу дождаться, когда буду перечитывать ее снова. Я очень рекомендую книгу «Бог добрый» для личного и семейного чтения, для изучения в церкви и в библейских группах. Дэниел Коленда, президент миссии «Христос для всех народов», автор книги «Live Before You Die»

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Тема Божьей благодати не должна быть настолько сложной, чтобы писать о ней. Это одна из самых очевидных реальностей в мире. Тем не менее мне было нелегко работать над этой книгой. Если когда-то у меня и появлялось искушение подождать, пока мое понимание станет достаточно полным, прежде чем браться за писательский труд, то именно в этот раз.

Сейчас у меня больше вопросов, чем ответов. Я уверен, что моя книга принесет помощь одним людям и создаст еще больше затруднений другим. Тем не менее у меня есть один повод написать ее – личная просьба Бога. Это правда. Он обратился ко мне во время молитвенного собрания для пасторов, я тогда совсем не думал, что будут писать, особенно на тему Божьей благодати. Мы делились свидетельствами о Божьей чудесной работе в нашем городе, и, по Своему обыкновению, Он прервал мои мысли очень сильным внутренним впечатлением. Хотя я не слышал отчетливого голоса, но Бог обратился ко мне приблизительно с такими словами: «Я хочу, чтобы ты написал книгу о том, что Я благ». Ни с одной другой книгой такого не происходило. Прежде я сам приходил к Нему со своими идеями и просил Его одобрения, я искал Его четкого водительства в отношении письменного задания, но никогда прежде я не получал такого ясно сформулированного распоряжения. Я знаю, что многие люди используют фразу: «Бог сказал мне делать то и то», в знак оправдания своих поступков, но в моем случае действительно так и было.

Я предлагаю эту книгу в качестве акта послушания, выполненного в силу моих способностей. Пока вы будете размышлять над этим бесценным предметом под названием Божья благость, я молюсь, чтобы вы, как и я, никогда не жертвовали своими знаниями о Боге и не сдавались перед вопросами, которые остаются без ответов.

Билл Джонсон - Бог добрый - Он лучше, чем вы думаете

«Золотые страницы», 2016 -

ISBN 978-5-91943-064-3

Билл Джонсон - Бог добрый - Он лучше, чем вы думаете - Содержание