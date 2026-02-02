Книга «Фатальна помилка богослов’я дітохрещенців» Джеффрі Д. Джонсона — це глибоке теологічне дослідження, що входить до серії «Баптистське богослов’я завіту». Автор пропонує ґрунтовну критику практики хрещення немовлят (педобаптизму), аналізуючи її не лише через історичну призму, а передусім через структуру біблійних завітів. Джонсон стверджує, що корінь розбіжностей лежить у неправильному розумінні зв'язку між Старим та Новим завітами.

Автор детально розглядає аргументи католиків, лютеран та пресвітеріан, вказуючи на те, що навіть за наявності спільної практики, їхні богословські обґрунтування суттєво різняться. Основний акцент зроблено на критиці ідеї безперервності завіту, де хрещення розглядається як прямий аналог старозавітного обрізання. Джонсон натомість пропонує концепцію «ковенантного дихотомізму», підкреслюючи суттєвий розрив між плотським насінням Авраама та духовним насінням Христа.

Видання призначене для тих, хто прагне глибше зрозуміти баптистську ідентичність та специфіку «Богослов’я завіту» (Covenant Theology). Книга допомагає розібратися у складних питаннях природи Нового завіту, ролі закону Мойсея та значенні віри як обов'язкової умови для прийняття хрещення, розвінчуючи те, що автор називає «фатальною помилкою» поєднання плоті з духом у церковному устрої.

Джеффрі Д. Джонсон — Фатальна помилка богослов’я дітохрещенців

Серія: «Баптистське богослов’я завіту».

Пер. з англ. — Одеса : Бондаренко М. О., 2025. — 318 с.

ISBN 978-617-85511-81-4

Джеффрі Д. Джонсон — Фатальна помилка богослов’я дітохрещенців - Зміст