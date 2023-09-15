Эту книгу можно рассматривать как юнгианскую интерпретацию легенды о Тристане и Изольде, в которой источником психологического инсайта является мифологический символизм. В книге не ставится цель рассмотрения легенды как литературного произведения, как это делается при ее филологическом изучении. Поэтому, поддерживая сюжетную линию повествования и комментируя ее, я избегал формальных ссылок на литературные источники на протяжении всего текста. Ученым и студентам, изучающим средневековую литературу, хорошо известны первоисточники этой легенды, а других читателей ее научное изложение с указанием полной библиорафии могло бы только отвлечь от истинной цели книги.

Некоторые могут сначала прочитать историю о Тристане и Изольде, а уже потом вернуться к моим комментариям, которые есть в каждой главе после каждого фрагмента легенды. У адаптированного текста легенды есть первоисточник — известная версия, пересказанная в начале столетия Бедье и переведенная на английский язык Хиллори Беллок и Полем Розенфельдом. При необходимости мне приходилось сокращать материал, однако такое сжатое изложение могло бы обескровить легенду, лишив ее силы и энергии, поэтому я включал фрагменты текста из блестящего перевода, сделанного Беллок и Розенфельдом. Примером может служить последняя сцена, в которой королева Изольда, сходя с корабля, бросается на поиски Тристана: «Она устремилась во дворец, и шлейф ее королевской мантии столь же стремительно и порывисто следовал за нею». Так начинается один из самых прекрасных пассажей, которые когда-либо звучали на английском языке.

И специалистам, и неспециалистам стоит прочесть этот восхитительный перевод полностью. Он представляет собой редкое по красоте произведение искусства, ибо, сохраняя в себе поразительную простоту и поэтическую образность архаического английского, он в то же время лишен неуместной, излишней искусственности, которая обычно затрудняет работу переводчика.

Я отклонился от версии Бедье лишь в одном-единственном месте: трехлетний период, в течение которого любовное зелье сохраняет свою власть над любовниками, я взял из поэмы Беруля, первого поэта, воспевшего историю о Тристане. Мне показалось, что версия Беруля ближе к архетипической почве, на которой вырос этот миф.

Роберт Джонсон - Мы - Глубинные аспекты романтической любви

Изд. 2-е, стереотип.

(Юнгианская психология)

М.: «Когито-Центр», 2009.— 318 с.

ISBN 0-06-250435-5 (англ.)

ISBN 978-5-89353-281-4 (рус.)

Роберт Джонсон - Мы - Глубинные аспекты романтической любви - Содержание

Замечания в отношении источников и перевода легенды

Замечания для женщин

Предисловие

О мифах

ЧАСТЬ I Повествование о том, как Тристан родился и рос и как он стал великим рыцарем - 1. Бланшфлер - 2. Дитя печали - 3. Острова сознания, моря Господа Бога - 4. Меч и арфа

ЧАСТЬ II Повествование о том, как Тристан был побежден с помощью любовного зелья - 5. Глоток вина - 6. Зелье из трав - 7. Прекрасная Изольда - 8. История любовного зелья - 9. Хитрость и сила

ЧАСТЬ III Повествование о том, как Тристан и Изольда бродили по саду наслаждений - 10. Королева внутреннего мира - 11. Обман под сосной - 12. Четвертый год в лесу Моруа

ЧАСТЬ IV Повествование о том, как Тристан нашел Белорукую Изольду, и о том, как любовь соединилась со смертью - 13. Загадки и парадоксы - 14. Изольда земная - 15. Страдания и смерть - 16. Изольда-Майя: танец иллюзии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ - 17. Женщина — Дух Белого Бизона - 18. Сон о колоколе Пресвятой Девы - 19. О земной любви

Библиография