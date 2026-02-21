Греческий миф об Эросе и Психее — не просто универсальное, но и самое подходящее повествование для изучения женской психологии. Этот древний дохристианский миф, долгое время бытовавший в устной форме, был впервые записан в эпоху античности и до сих пор не потерял своего глубокого смысла.

Это не так странно, как может показаться на первый взгляд. Поскольку биологическая природа человека с античных времен осталась неизменной, не изменилась и его бессознательная психическая динамика. Базовые физиологические и психологические потребности все это время оставались прежними, тогда как форма их удовлетворения время от времени менялась.

Вот почему для изучения личности и основных типов поведения человека весьма полезно обратиться к самым древним первоисточникам. Они способны дать истинную картину, хотя нам не всегда хватает умения ее распознать. Но, раскрыв ее, мы начинаем видеть огромное разнообразие и изменение стилей поведения, характерных для нашего времени.

Роберт Джонсон - Она - Глубинные аспекты женской психологии

3-е стереотип. изд.

(Юнгианская психология)

М.: «Когито-Центр», 2017 — 112 с.

ISBN 0-06-055179-8 (англ.)

ISBN 978-5-89353-306-4 (рус.)

Роберт Джонсон - Она - Глубинные аспекты женской психологии - Содержание

Выражение благодарности

Введение

Рождение Психеи

Юность Психеи

Эрос

Противостояние

Любовь или влюбленность

Исчезновение Эроса

Страдания Психеи

Испытания

Современная Психея

Рекомендуемая литература