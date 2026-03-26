Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History

Дерек Джонстон - Краткая история философии

М.: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. - 224 с.

ISBN 978-5-271-25852-7

ISBN 978-5-226-02351-4 (ВКТ)

Дерек Джонстон - Краткая история философии - Содержание

Список иллюстраций

Введение

  • 1 Сократ и Платон: огонь и солнце

  • 2 Аристотель: дух разумного рассуждения

  • 3 Эпикур и Зенон: Как жить достойно и благополучно

  • 4 Фома Аквинский: единообразное истолкование реальности

  • 5 Рене Декарт: радикальное сомнение как философский метод

  • 6 Локк и Монтескье: либеральное государство

  • 7 Бенедикт Спиноза: точная мысль и строгое заключение

  • 8 Дэвид Юм: эмпирическое подтверждение

  • 9 Эммануил Кант: критика разума

  • 10 Карл Маркс: ход истории

  • 11 Фридрих Ницше: воля к власти

  • 12 Людвиг Витгенштейн: язык и действительность

  • 13 Мартин Хайдеггер: мы забыли Бытие

  • 14 Жан-Поль Сартр: страдание экзистенциалиста

  • 15 Жак Деррида: деконструкция действительности

Заключение

Вам будет интересно прочесть

Список иллюстраций

  • 2.1 Аристотель

  • 3.1 Эпикур

  • 4.1 Фома Аквинский

  • 5.1 Рене Декарт

  • 6.1 ДжонЛокк

  • 9.1 Эммануил Кант

  • 10.1 Карл Маркс

  • 11.1 Фридрих Ницше

  • 14.1 Жан-Поль Сартр

  • 15.1 ЖакДеррида

Views 33
Rating
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books