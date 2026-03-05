Джордж, Джим - Мужчина по сердцу Божьему
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family

Книга Джима Джорджа «Мужчина по сердцу Божьему» посвящена тому, каким должен быть мужчина, стремящийся жить в соответствии с Божьей волей. Автор рассматривает библейские принципы, которые помогают мужчине развивать духовную зрелость, крепкий характер и правильные жизненные приоритеты.

В книге раскрываются важные сферы жизни мужчины: отношения с Богом, любовь и ответственность в семье, роль мужа и отца, честность в работе, духовное лидерство и служение другим людям. Джим Джордж показывает, как через молитву, изучение Священного Писания и послушание Богу мужчина может стать благословением для своей семьи и окружающих.

Книга сочетает библейское учение с практическими советами, помогая читателю применять духовные истины в повседневной жизни и строить жизнь, угодную Богу.

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2021. — 272 с. — (По сердцу Божьему).

ISBN 978-0-7369-5969-8 (англ.)

Джордж, Джим - Мужчина по сердцу Божьему – Содержание

Приветственное слово

ЧАСТЬ I. ИЩИТЕ БОГА

  • 1. Чего желает ваше сердце?

  • 2. Желайте духовного роста

  • 3. Как происходит духовный рост

  • 4. Каким должен быть мужчина по сердцу Божьему

  • 5. Каким должен быть мужчина по сердцу Божьему (Продолжение)

ЧАСТЬ II. ИСПОЛНЯЙТЕ БОЖЬЮ ВОЛЮ

Ваша жена

  • 6. Любите свою жену

  • 7. Любите свою жену (Продолжение)

  • 8. Ведите свою жену за собой

Ваши дети

  • 9. Любите своих детей

  • 10. Ведите своих детей за собой

Ваш труд

  • 11. Будьте усердным в труде

  • 12. Прославляйте Бога трудом

  • 13. Прославляйте Бога трудом (Продолжение)

Ваша церковь

  • 14. Любите свою церковь

  • 15. Служите своей церкви

Ваше свидетельство о Христе

  • 16. Благовествуйте ближним

  • 17. Наводите мосты

ЧАСТЬ III. БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ

  • 18. Божий замысел относительно вашей жизни

  • 19. «Передай верным людям»

Заключение

Вопросы для размышления и обсуждения

Практические советы по изучению Библии

Годичный план чтения Библии

Примечания

