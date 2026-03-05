Книга Джима Джорджа «Мужчина по сердцу Божьему» посвящена тому, каким должен быть мужчина, стремящийся жить в соответствии с Божьей волей. Автор рассматривает библейские принципы, которые помогают мужчине развивать духовную зрелость, крепкий характер и правильные жизненные приоритеты.

В книге раскрываются важные сферы жизни мужчины: отношения с Богом, любовь и ответственность в семье, роль мужа и отца, честность в работе, духовное лидерство и служение другим людям. Джим Джордж показывает, как через молитву, изучение Священного Писания и послушание Богу мужчина может стать благословением для своей семьи и окружающих.

Книга сочетает библейское учение с практическими советами, помогая читателю применять духовные истины в повседневной жизни и строить жизнь, угодную Богу.

Джордж, Джим - Мужчина по сердцу Божьему

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2021. — 272 с. — (По сердцу Божьему).

ISBN 978-0-7369-5969-8 (англ.)

Джордж, Джим - Мужчина по сердцу Божьему – Содержание

Приветственное слово

ЧАСТЬ I. ИЩИТЕ БОГА

1. Чего желает ваше сердце?

2. Желайте духовного роста

3. Как происходит духовный рост

4. Каким должен быть мужчина по сердцу Божьему

5. Каким должен быть мужчина по сердцу Божьему (Продолжение)

ЧАСТЬ II. ИСПОЛНЯЙТЕ БОЖЬЮ ВОЛЮ

Ваша жена

6. Любите свою жену

7. Любите свою жену (Продолжение)

8. Ведите свою жену за собой

Ваши дети

9. Любите своих детей

10. Ведите своих детей за собой

Ваш труд

11. Будьте усердным в труде

12. Прославляйте Бога трудом

13. Прославляйте Бога трудом (Продолжение)

Ваша церковь

14. Любите свою церковь

15. Служите своей церкви

Ваше свидетельство о Христе

16. Благовествуйте ближним

17. Наводите мосты

ЧАСТЬ III. БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ

18. Божий замысел относительно вашей жизни

19. «Передай верным людям»

Заключение

Вопросы для размышления и обсуждения

Практические советы по изучению Библии

Годичный план чтения Библии

Примечания