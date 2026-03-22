Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Джордж Джим - Великие обетования супругам

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Psychology Psychotherapy

Книга «Великие обетования супругам» посвящена духовным основаниям брака и тем библейским обещаниям, которые Бог даёт мужу и жене. Джим и Элизабет Джордж показывают, как Божьи обетования могут укреплять семейные отношения, помогать супругам преодолевать трудности и строить гармоничную, любящую семью.

Авторы рассматривают различные сферы семейной жизни: любовь и уважение между супругами, взаимную поддержку, верность, воспитание детей и совместную духовную жизнь. Особое внимание уделяется тому, как применять библейские истины в повседневных ситуациях — в общении, принятии решений и преодолении конфликтов.

Книга содержит подборку библейских обетований, размышления и практические наставления, которые помогают супругам укреплять доверие, углублять отношения с Богом и строить брак на прочном духовном основании.

ISBN 1-932247-67-Х

ISBN 0-7369-1300-9

2005 Русское издание - Hope of Salvation Mission

Джордж Джим и Элизабет - Великие обетования супругам - Содержание

  • 1. Великое Божье обетование - отвечать на молитвы

  • 2. Великое Божье обетование - обновления

  • 3. Великое Божье обетование -утешения

  • 4. Великое Божье обетование - завершать начатое

  • 5. Великое Божье обетование - мужества

  • 6. Великое Божье обетование - избавления

  • 7. Великое Божье обетование - прощения

  • 8. Великое Божье обетование - благодати

  • 9. Великое Божье обетование - водительства

  • 10. Великое Божье обетование - надежды

  • 11. Великое Божье обетование - жизни

  • 12. Великое Божье обетование - любви

  • 13. Великое Божье обетование - мира

  • 14. Великое Божье обетование - силы

  • 15. Великое Божье обетование - присутствия

  • 16. Великое Божье обетование - попечения

  • 17. Великое Божье обетование - цели

  • 18. Великое Божье обетование - покоя

  • 19. Великое Божье обетование - внутренней дисциплины

  • 20. Великое Божье обетование - крепости

  • 21. Великое Божье обетование - успеха

  • 22. Великое Божье обетование - победы

  • 23. Великое Божье обетование - мудрости

  • 24. Великое Божье обетование - достоинства

Божьи обетования... и ваш характер

Views 42
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books