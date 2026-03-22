Джордж Джим - Великие обетования супругам
Книга «Великие обетования супругам» посвящена духовным основаниям брака и тем библейским обещаниям, которые Бог даёт мужу и жене. Джим и Элизабет Джордж показывают, как Божьи обетования могут укреплять семейные отношения, помогать супругам преодолевать трудности и строить гармоничную, любящую семью.
Авторы рассматривают различные сферы семейной жизни: любовь и уважение между супругами, взаимную поддержку, верность, воспитание детей и совместную духовную жизнь. Особое внимание уделяется тому, как применять библейские истины в повседневных ситуациях — в общении, принятии решений и преодолении конфликтов.
Книга содержит подборку библейских обетований, размышления и практические наставления, которые помогают супругам укреплять доверие, углублять отношения с Богом и строить брак на прочном духовном основании.
ISBN 1-932247-67-Х
ISBN 0-7369-1300-9
2005 Русское издание - Hope of Salvation Mission
Джордж Джим и Элизабет - Великие обетования супругам - Содержание
1. Великое Божье обетование - отвечать на молитвы
2. Великое Божье обетование - обновления
3. Великое Божье обетование -утешения
4. Великое Божье обетование - завершать начатое
5. Великое Божье обетование - мужества
6. Великое Божье обетование - избавления
7. Великое Божье обетование - прощения
8. Великое Божье обетование - благодати
9. Великое Божье обетование - водительства
10. Великое Божье обетование - надежды
11. Великое Божье обетование - жизни
12. Великое Божье обетование - любви
13. Великое Божье обетование - мира
14. Великое Божье обетование - силы
15. Великое Божье обетование - присутствия
16. Великое Божье обетование - попечения
17. Великое Божье обетование - цели
18. Великое Божье обетование - покоя
19. Великое Божье обетование - внутренней дисциплины
20. Великое Божье обетование - крепости
21. Великое Божье обетование - успеха
22. Великое Божье обетование - победы
23. Великое Божье обетование - мудрости
24. Великое Божье обетование - достоинства
Божьи обетования... и ваш характер
