Книга Джима Джорджа «Юноша по сердцу Божьему» обращена к молодым людям, стремящимся жить в соответствии с Божьей волей и развивать крепкий характер на основании библейских принципов. Автор предлагает практическое руководство, помогающее юношам выстраивать правильные отношения с Богом, семьёй, друзьями и окружающим миром.

Книга рассматривает важные стороны жизни молодого человека: духовный рост, формирование характера, ответственность, отношения с родителями, дружбу, выбор жизненного пути и подготовку к будущей семье. Джим Джордж показывает, как библейская мудрость помогает принимать правильные решения и строить жизнь, которая будет угодна Богу.

Используя примеры из Священного Писания и практические советы, автор вдохновляет читателей стремиться к благочестию, дисциплине и верности Богу в повседневной жизни.

Книга предназначена для подростков и молодых людей, а также для родителей, наставников и служителей, желающих помочь юношам возрастать в вере и духовной зрелости.

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2021. — 208 с. — (По сердцу Божьему).

ISBN 978-5-6042390-3-2

Джордж, Джим - Юноша по сердцу Божьему – Содержание

Несколько слов к читателю

ЧАСТЬ I. НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ

1. Чего желает твое сердце?

2. Как стать настоящим мужчиной

3. Как достигать своих целей

4. Как стать юношей по сердцу Божьему

5. Как стать юношей по сердцу Божьему (Продолжение)

ЧАСТЬ II. ВЗЯТЬ ХОРОШИЙ РАЗГОН

6. Тренировочный лагерь под названием «дом»

7. Тренировочный лагерь под названием «дом» (Продолжение)

8. Стремись к великой цели

9. Учись выбирать друзей

10. Борись с искушениями

11. Благовествуй ближним

ЧАСТЬ III. ПУТЬ К СЛАВЕ

12. Стремись к «почести вышнего звания»

13. Будь честным, надежным, принципиальным

14. Исполняй Божью волю

Практические советы по изучению Библии

Годичный план чтения Библии

Примечания