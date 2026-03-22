Джордж Джим - Юноша по сердцу Божьему

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family

Книга Джима Джорджа «Юноша по сердцу Божьему» обращена к молодым людям, стремящимся жить в соответствии с Божьей волей и развивать крепкий характер на основании библейских принципов. Автор предлагает практическое руководство, помогающее юношам выстраивать правильные отношения с Богом, семьёй, друзьями и окружающим миром.

Книга рассматривает важные стороны жизни молодого человека: духовный рост, формирование характера, ответственность, отношения с родителями, дружбу, выбор жизненного пути и подготовку к будущей семье. Джим Джордж показывает, как библейская мудрость помогает принимать правильные решения и строить жизнь, которая будет угодна Богу.

Используя примеры из Священного Писания и практические советы, автор вдохновляет читателей стремиться к благочестию, дисциплине и верности Богу в повседневной жизни.

Книга предназначена для подростков и молодых людей, а также для родителей, наставников и служителей, желающих помочь юношам возрастать в вере и духовной зрелости.

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2021. — 208 с. — (По сердцу Божьему).

ISBN 978-5-6042390-3-2

Джордж, Джим - Юноша по сердцу Божьему – Содержание

Несколько слов к читателю

ЧАСТЬ I. НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ

  • 1. Чего желает твое сердце?

  • 2. Как стать настоящим мужчиной

  • 3. Как достигать своих целей

  • 4. Как стать юношей по сердцу Божьему

  • 5. Как стать юношей по сердцу Божьему (Продолжение)

ЧАСТЬ II. ВЗЯТЬ ХОРОШИЙ РАЗГОН

  • 6. Тренировочный лагерь под названием «дом»

  • 7. Тренировочный лагерь под названием «дом» (Продолжение)

  • 8. Стремись к великой цели

  • 9. Учись выбирать друзей

  • 10. Борись с искушениями

  • 11. Благовествуй ближним

ЧАСТЬ III. ПУТЬ К СЛАВЕ

  • 12. Стремись к «почести вышнего звания»

  • 13. Будь честным, надежным, принципиальным

  • 14. Исполняй Божью волю

Практические советы по изучению Библии

Годичный план чтения Библии

Примечания

Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

