Джордж Элизабет - Чудесные обетования для каждой женщины

В книге «Чудесные обетования для каждой женщины» известная христианская писательница Элизабет Джордж обращается к одному из самых любимых и утешительных текстов Библии — 22-му псалму. На примере жизни царя Давида и через трогательные личные истории автор показывает, что Божьи обетования остаются неизменными в любое «время года» женской судьбы: будь то весна новых начинаний, лето зрелости, осень жатвы или зима потерь и испытаний. Книга призывает читательниц довериться Доброму Пастырю, Чья забота не прекращается ни на мгновение.

Каждая глава посвящена отдельному аспекту божественного попечения — от обетования отдыха и мира до надежды на вечный дом. Элизабет Джордж помогает по-новому взглянуть на знакомые строки псалма, раскрывая их глубину для современных женщин, сталкивающихся со страхами, разочарованиями и повседневными трудностями. Это вдохновляющее руководство нацелено на то, чтобы укрепить веру, исцелить сердце и напомнить каждой женщине, что она никогда не бывает одинока на своем жизненном пути.

Элизабет Джордж — Чудесные обетования для каждой женщины

Hope of Salvation Mission, 2004. — 160 с.

ISBN 1-932247-28-9

Элизабет Джордж — Чудесные обетования для каждой женщины — Содержание

Божьи обетования для вас

Божье обетование заботы

Божье обетование попечения

Божье обетование отдыха

Божье обетование мира

Божье обетование исцеления

Божье обетование руководства

Божье обетование присутствия

Божье обетование утешения

Божье обетование дружбы

Божье обетование защиты

Божье обетование надежды

Божье обетование дома