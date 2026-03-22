Джордж Элизабет - Мудрость Божья в жизни женщины

Книга Элизабет Джордж «Мудрость Божья в жизни женщины» посвящена тому, как применять библейскую мудрость в повседневной жизни. Автор показывает, что истинная мудрость начинается с отношений с Богом и проявляется в характере, решениях и поступках женщины.

Опираясь на библейские принципы, Элизабет Джордж рассматривает различные сферы жизни: духовное развитие, личную дисциплину, отношения в семье, дружбу, служение и управление повседневными обязанностями. Книга помогает понять, как искать Божье руководство, принимать мудрые решения и строить жизнь, наполненную миром и смыслом.

Практические советы, размышления над Писанием и примеры из жизни делают книгу полезным руководством для женщин, стремящихся расти духовно и применять Божью мудрость в семье, работе и личной жизни.

Элизабет Джордж – Мудрость Божья в жизни женщины

Vancouver, WA: Норе of Salvation Mission, 2005. – 258 с.

ISBN 1-932247-68-8

Элизабет Джордж – Мудрость Божья в жизни женщины – Содержание

Как обрести мудрое сердце

Мудрость Божья в семейной жизни

Глава 1. Мне нужна помощь… Мне так недостает мудрости!

Глава 2. Мне нужна помощь… Как понять, что для меня главное?

Глава 3. Мне нужна помощь… Как разобраться, в чем цель моей жизни?

Мудрость Божья в вашей духовной жизни

Глава 4. Мне нужна помощь… Как понять, что значит для меня Библия?

Глава 5. Мне нужна помощь… Какой должна быть моя молитвенная жизнь?

Глава 6. Мне нужна помощь… Объясните, что такое духовный рост?

Мудрость Божья в вашей повседневной жизни

Глава 7. Мне нужна помощь… Я ничего не успеваю!

Глава 8. Мне нужна помощь… Как научиться распределять время?

Глава 9. Мне нужна помощь… Как сделать свой дом настоящим домом?

Мудрость Божья в вашей семейной жизни

Глава 10. Мне нужна помощь… Так трудно найти счастье в супружестве!

Глава 11. Мне нужна помощь… Как справляться с воспитанием детей?

Мудрость Божья в вашей личной жизни

Глава 13. Мне нужна помощь… Я так недовольна своей внешностью!

Глава 14. Мне нужна помощь… Объясните, как нужно заботиться о своей внешности?

Глава 15. Мне нужна помощь… Боюсь, мое питание нельзя назвать разумным

Глава 16. Мне нужна помощь… Расскажите еще о разумном питании!

Глава 17. Мне нужна помощь… Как приучить себя к дисциплине?

Глава 18. Мне нужна помощь… Боюсь, я не очень усердна