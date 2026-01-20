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Джордж Джим - Муж, сильный в Боге

Джордж - Муж, сильный в Боге
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Быть главой семьи — это не просто носить брюки и приносить зарплату. Это высокое призвание оказывать влияние, защищать и направлять. Но где мужчине черпать силы, чтобы оставаться твердым в вере посреди стрессов на работе и бытовых проблем? Джим Джордж в своем бестселлере «Муж, сильный в Боге» (в оригинале — из серии After God's Own Heart) предлагает не абстрактную теорию, а четкий план действий.

Книга охватывает 12 ключевых сфер жизни мужчины: от личных отношений с Богом и служения жене до воспитания детей и управления финансами. Автор показывает, что истинное влияние рождается не из командного тона, а из характера, преображенного Писанием.

Это практическое руководство поможет вам расставить приоритеты и стать тем духовным лидером, в котором так нуждается ваша семья. Джим Джордж вдохновляет мужчин стремиться к совершенству, доказывая: когда муж становится «сильным в Боге», выигрывают все, кто находится рядом с ним. Идеально подходит для личного чтения или мужских групп по изучению Библии.

Джим Джордж – Муж, сильный в Боге - Как научиться оказывать влияние на окружающих

Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2006. – 290 с. - (Моя семья.)

ISBN 1-932247-89-2

Джим Джордж – Муж, сильный в Боге – Содержание

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ЧАСТЬ 1. ЧТО 3НАЧИТ УМЕТЬ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ

  • 1. ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА, УМЕЮЩЕГО ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ

  • 2. ПЕРВЫЙ ШАГ К УМЕНИЮ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ

  • 3. ЖИТЬ В ПОСЛУШАНИИ

  • 4. ПУТЬ ПОСЛУШАНИЯ

  • 5. ПРИНЯТЬ БРОШЕННЫЙ ВЫЗОВ

  • 6. ПРИЗВАННЫЕ ЖИТЬ С ДЕРЗНОВЕНИЕМ

  • 7. ДУХОВНАЯ САМОДИСЦИПЛИНА

  • 8. САМОДИСЦИПЛИНА В ДЕЙСТВИИ

  • 9. ВАЖНОСТЬ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ

  • 10. ОПРЕДЕЛИТЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

  • 11. ИСПОЛНЯЙТЕ ЗАМЫСЕЛ БОЖИЙ

  • 12. БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯМИ

  • 13. ДУХОВНАЯ БОРЬБА

  • 14. ВАШ ВНУТРЕННИЙ МИР

ЧАСТЬ 2. В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НАШЕ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩИХ

  • 15. СЕРДЦЕ СЛУГИ

  • 16. ЛЮБОВЬ К СЛУЖЕНИЮ

  • 17. СТРЕМИТЕСЬ К СОВЕРШЕНСТВУ

  • 18. НАСТАВЛЯЙТЕ ВЕРНЫХ

  • 19. ВЛИЯНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

КАК НАУЧИТЬСЯ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩИХ. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Views 303
Rating 5.0 / 5
Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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