Джордж Джим - Муж, сильный в Боге

Быть главой семьи — это не просто носить брюки и приносить зарплату. Это высокое призвание оказывать влияние, защищать и направлять. Но где мужчине черпать силы, чтобы оставаться твердым в вере посреди стрессов на работе и бытовых проблем? Джим Джордж в своем бестселлере «Муж, сильный в Боге» (в оригинале — из серии After God's Own Heart) предлагает не абстрактную теорию, а четкий план действий.

Книга охватывает 12 ключевых сфер жизни мужчины: от личных отношений с Богом и служения жене до воспитания детей и управления финансами. Автор показывает, что истинное влияние рождается не из командного тона, а из характера, преображенного Писанием.

Это практическое руководство поможет вам расставить приоритеты и стать тем духовным лидером, в котором так нуждается ваша семья. Джим Джордж вдохновляет мужчин стремиться к совершенству, доказывая: когда муж становится «сильным в Боге», выигрывают все, кто находится рядом с ним. Идеально подходит для личного чтения или мужских групп по изучению Библии.

Джим Джордж – Муж, сильный в Боге - Как научиться оказывать влияние на окружающих

Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2006. – 290 с. - (Моя семья.)

ISBN 1-932247-89-2

Джим Джордж – Муж, сильный в Боге – Содержание

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ЧАСТЬ 1. ЧТО 3НАЧИТ УМЕТЬ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ

1. ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА, УМЕЮЩЕГО ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ

2. ПЕРВЫЙ ШАГ К УМЕНИЮ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ

3. ЖИТЬ В ПОСЛУШАНИИ

4. ПУТЬ ПОСЛУШАНИЯ

5. ПРИНЯТЬ БРОШЕННЫЙ ВЫЗОВ

6. ПРИЗВАННЫЕ ЖИТЬ С ДЕРЗНОВЕНИЕМ

7. ДУХОВНАЯ САМОДИСЦИПЛИНА

8. САМОДИСЦИПЛИНА В ДЕЙСТВИИ

9. ВАЖНОСТЬ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ

10. ОПРЕДЕЛИТЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

11. ИСПОЛНЯЙТЕ ЗАМЫСЕЛ БОЖИЙ

12. БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯМИ

13. ДУХОВНАЯ БОРЬБА

14. ВАШ ВНУТРЕННИЙ МИР

ЧАСТЬ 2. В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НАШЕ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩИХ

15. СЕРДЦЕ СЛУГИ

16. ЛЮБОВЬ К СЛУЖЕНИЮ

17. СТРЕМИТЕСЬ К СОВЕРШЕНСТВУ

18. НАСТАВЛЯЙТЕ ВЕРНЫХ

19. ВЛИЯНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

КАК НАУЧИТЬСЯ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩИХ. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ