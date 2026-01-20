Джордж Джим - Муж, сильный в Боге
Быть главой семьи — это не просто носить брюки и приносить зарплату. Это высокое призвание оказывать влияние, защищать и направлять. Но где мужчине черпать силы, чтобы оставаться твердым в вере посреди стрессов на работе и бытовых проблем? Джим Джордж в своем бестселлере «Муж, сильный в Боге» (в оригинале — из серии After God's Own Heart) предлагает не абстрактную теорию, а четкий план действий.
Книга охватывает 12 ключевых сфер жизни мужчины: от личных отношений с Богом и служения жене до воспитания детей и управления финансами. Автор показывает, что истинное влияние рождается не из командного тона, а из характера, преображенного Писанием.
Это практическое руководство поможет вам расставить приоритеты и стать тем духовным лидером, в котором так нуждается ваша семья. Джим Джордж вдохновляет мужчин стремиться к совершенству, доказывая: когда муж становится «сильным в Боге», выигрывают все, кто находится рядом с ним. Идеально подходит для личного чтения или мужских групп по изучению Библии.
Джим Джордж – Муж, сильный в Боге - Как научиться оказывать влияние на окружающих
Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2006. – 290 с. - (Моя семья.)
ISBN 1-932247-89-2
Джим Джордж – Муж, сильный в Боге – Содержание
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ЧАСТЬ 1. ЧТО 3НАЧИТ УМЕТЬ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ
1. ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА, УМЕЮЩЕГО ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ
2. ПЕРВЫЙ ШАГ К УМЕНИЮ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ
3. ЖИТЬ В ПОСЛУШАНИИ
4. ПУТЬ ПОСЛУШАНИЯ
5. ПРИНЯТЬ БРОШЕННЫЙ ВЫЗОВ
6. ПРИЗВАННЫЕ ЖИТЬ С ДЕРЗНОВЕНИЕМ
7. ДУХОВНАЯ САМОДИСЦИПЛИНА
8. САМОДИСЦИПЛИНА В ДЕЙСТВИИ
9. ВАЖНОСТЬ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ
10. ОПРЕДЕЛИТЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
11. ИСПОЛНЯЙТЕ ЗАМЫСЕЛ БОЖИЙ
12. БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯМИ
13. ДУХОВНАЯ БОРЬБА
14. ВАШ ВНУТРЕННИЙ МИР
ЧАСТЬ 2. В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НАШЕ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩИХ
15. СЕРДЦЕ СЛУГИ
16. ЛЮБОВЬ К СЛУЖЕНИЮ
17. СТРЕМИТЕСЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
18. НАСТАВЛЯЙТЕ ВЕРНЫХ
19. ВЛИЯНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
КАК НАУЧИТЬСЯ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩИХ. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
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