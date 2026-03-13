Джордж - Женщина по сердцу Божьему

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family

Книга Элизабет Джордж «Женщина по сердцу Божьему» стала классическим пособием для многих поколений христианок, стремящихся сбалансировать многочисленные жизненные роли с духовными приоритетами. Автор ставит перед собой задачу помочь женщине определить, что в жизни является по-настоящему важным, и как выстроить иерархию ценностей на основе библейских принципов. Основная идея произведения заключается в том, что истинное удовлетворение и мир приходят тогда, когда женщина ставит Бога на первое место, а все остальные сферы — муж, дети, дом и служение — становятся естественным продолжением её любви к Творцу.

Содержательная часть книги предлагает практический план преобразования жизни, разбитый на конкретные области ответственности. Элизабет Джордж детально рассматривает, что значит иметь сердце, преданное Богу, как развивать дисциплину молитвы и изучения Писания. Далее она переходит к практическим аспектам: построению глубоких отношений с мужем, воспитанию детей в вере, управлению домашним хозяйством и эффективному распределению времени. Особое внимание уделяется внутреннему росту и развитию христианского характера, что позволяет женщине оставаться источником вдохновения и тепла для своих близких даже в условиях стресса и повседневной рутины.

Текст написан в теплом, доверительном и очень практичном стиле. Автор не просто делится теорией, но предлагает конкретные шаги — «маленькие шажки», как она их называет, — которые помогают начать изменения уже сегодня. Книга лишена наставительного тона и воспринимается как беседа с мудрой наставницей, которая сама прошла этот путь. Работа служит отличным ресурсом для личного чтения, а также для обсуждения в женских группах, помогая каждой женщине обрести ясность цели и радость в исполнении своего божественного призвания.

Джордж, Элизабет - Женщина по сердцу Божьему

Пер. с англ. — 7-е изд., испр. — СПб.: Виссон, 2023. — 320 с. — (По сердцу Божьему).

ISBN 978-5-6046847-4-0

Джордж, Элизабет - Женщина по сердцу Божьему – Содержание

От автора

ЧАСТЬ I. СТРЕМЛЕНИЕ К БОГУ

  • 1. Сердце, преданное Богу

  • 2. Сердце, пребывающее в Слове Божьем

  • 3. Сердце, посвященное молитве

  • 4. Послушное сердце

ЧАСТЬ II. В СОГЛАСИИ С БОЖЬЕЙ СИСТЕМОЙ ЦЕННОСТЕЙ

  • Ваш муж

    • 5. Сердце, которое служит

    • 6. Сердце, которое повинуется

    • 7. Сердце, которое любит

    • 8. Сердце, которое любит (Продолжение)

  • Ваши дети

    • 9. Сердце, которое дорожит званием матери

    • 10. Сердце, которое МОЛИТСЯ

    • 11. Сердце, исполненное материнской любви

    • 12. Сердце, исполненное материнской любви (Продолжение)

  • Ваш дом

    • 13. Сердце, которое создает добрую атмосферу в доме

    • 14. Сердце, которое наблюдает за своим домом

    • 15. Сердце, которое создает из хаоса порядок

    • 16. Сердце, которое печется о своем доме

  • Ваша личная жизнь

    • 17. Сердце, возрастающее в вере

    • 18. Сердце, исполненное Божьей радости

  • Ваше служение

    • 19. Сердце, которое трудится

    • 20. Сердце, которое ободряет

  • ЧАСТЬ III. ЖИЗНЬ В СОГЛАСИИ С БОЖЬИМИ ПРИОРИТЕТАМИ.

    • 21. Сердце, которое прежде всего ищет главного

    • 22. Следование за Богом

Труд вашего сердца: Руководство для размышлений и действий....

Практические советы по изучению Библии

Годичный план чтения Библии

Примечания

Added 13.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books