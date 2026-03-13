Книга Элизабет Джордж «Женщина по сердцу Божьему» стала классическим пособием для многих поколений христианок, стремящихся сбалансировать многочисленные жизненные роли с духовными приоритетами. Автор ставит перед собой задачу помочь женщине определить, что в жизни является по-настоящему важным, и как выстроить иерархию ценностей на основе библейских принципов. Основная идея произведения заключается в том, что истинное удовлетворение и мир приходят тогда, когда женщина ставит Бога на первое место, а все остальные сферы — муж, дети, дом и служение — становятся естественным продолжением её любви к Творцу.

Содержательная часть книги предлагает практический план преобразования жизни, разбитый на конкретные области ответственности. Элизабет Джордж детально рассматривает, что значит иметь сердце, преданное Богу, как развивать дисциплину молитвы и изучения Писания. Далее она переходит к практическим аспектам: построению глубоких отношений с мужем, воспитанию детей в вере, управлению домашним хозяйством и эффективному распределению времени. Особое внимание уделяется внутреннему росту и развитию христианского характера, что позволяет женщине оставаться источником вдохновения и тепла для своих близких даже в условиях стресса и повседневной рутины.

Текст написан в теплом, доверительном и очень практичном стиле. Автор не просто делится теорией, но предлагает конкретные шаги — «маленькие шажки», как она их называет, — которые помогают начать изменения уже сегодня. Книга лишена наставительного тона и воспринимается как беседа с мудрой наставницей, которая сама прошла этот путь. Работа служит отличным ресурсом для личного чтения, а также для обсуждения в женских группах, помогая каждой женщине обрести ясность цели и радость в исполнении своего божественного призвания.

Джордж, Элизабет - Женщина по сердцу Божьему

Пер. с англ. — 7-е изд., испр. — СПб.: Виссон, 2023. — 320 с. — (По сердцу Божьему).

ISBN 978-5-6046847-4-0

Джордж, Элизабет - Женщина по сердцу Божьему – Содержание

От автора

ЧАСТЬ I. СТРЕМЛЕНИЕ К БОГУ

1. Сердце, преданное Богу

2. Сердце, пребывающее в Слове Божьем

3. Сердце, посвященное молитве

4. Послушное сердце

ЧАСТЬ II. В СОГЛАСИИ С БОЖЬЕЙ СИСТЕМОЙ ЦЕННОСТЕЙ

Ваш муж 5. Сердце, которое служит 6. Сердце, которое повинуется 7. Сердце, которое любит 8. Сердце, которое любит (Продолжение)

Ваши дети 9. Сердце, которое дорожит званием матери 10. Сердце, которое МОЛИТСЯ 11. Сердце, исполненное материнской любви 12. Сердце, исполненное материнской любви (Продолжение)

Ваш дом 13. Сердце, которое создает добрую атмосферу в доме 14. Сердце, которое наблюдает за своим домом 15. Сердце, которое создает из хаоса порядок 16. Сердце, которое печется о своем доме

Ваша личная жизнь 17. Сердце, возрастающее в вере 18. Сердце, исполненное Божьей радости

Ваше служение 19. Сердце, которое трудится 20. Сердце, которое ободряет

ЧАСТЬ III. ЖИЗНЬ В СОГЛАСИИ С БОЖЬИМИ ПРИОРИТЕТАМИ. 21. Сердце, которое прежде всего ищет главного 22. Следование за Богом



Труд вашего сердца: Руководство для размышлений и действий....

Практические советы по изучению Библии

Годичный план чтения Библии

Примечания