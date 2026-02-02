Первый сборник рассказов «Малого мира» вышел в Италии в 1948 году, а второй - «Дон Камилло и его паства» - в 1953-м. Эти пять лет были самым напряженным временем жизни и работы Джованнино Гуарески. И очень важным периодом в истории Италии. Это бьто время восстановления.

Рассказы первого сборника были написаны в период между 1946 и 1948 годами - в тот момент, когда Италия стояла на перепутье. Нужно было заново строить разрушенные города и заново создавать хрупкое национальное единство. В эти годы решалось, как и по какому пути страна пойдет. Референдум 1946-го и выборы 1948 года определили политическое устройство - Италия стала республикой, а также политический курс – республикой не социалистической, а демократической.

Рассказы второго сборника были отобраны автором из тех, что еженедельно выходили в газете «Кандидо» с 1948-го по 1951 годы. Из сотни рассказов Гуарески выбрал пятьдесят, расположив их не в хронологическом порядке, а следуя своим задачам, которые он сформулировал для себя в немецком плену. Размышляя тогда о судьбе итальянцев и Италии, он записал в своем дневнике несколько ключевых положений для послевоенного творчества.

Гуарески Джованнино - Малый мир - Дон Камилло и его паства - Часть 1

Издательство Гранат, 2017. - 256 с.

ISBN 978-5-906456-27-4

Гуарески Джованнино - Малый мир - Дон Камилло и его паства - Часть 1 – Содержание

Предисловие переводчика

Предисловие автора

Светильники и свет

Цепь разорвана

Епитимья

Безвинный

Комиссар

Великий день

Техника госпереворота

Из большого города

Нищета

«Скорая помощь»

Велосипед

Предсвадебные побои

«Колхоз»

Призраки

Ангел тринадцатого века

Недород и Урожай

Кольцо

Бьянко

«Гражданские с оркестром»

Радамес

Руки благословенные

Громкоговоритель

«Мадонна-уродка»

Призрак в зеленой шляпе

Громовержец, сокращенно Гром

Гуарески Джованнино - Малый мир - Дон Камилло и его паства - Часть 1 - Предисловие переводчика

В предисловии к этой книге автор шутливо рассказывает о том, как получилось, что он написал так много историй о доне Камилло и Пеппоне. О том, как самый первый рассказ попал в руки к «правильному» читателю в издаваемой Гуарески политикоюмористической газете «Кандидо» - и вызвал такой отклик, что персонажи его ожили и стали жить своей жизнью. Таким образом автор объясняет невероятную популярность своих героев в послевоенной Италии, миллионные тиражи и ежегодные переиздания книги, не говоря уже об успехе снятого в 1952 году фильма, до сих пор собирающего в Италии рекордную зрительскую аудиторию, в какое бы время суток его ни показывали. Гуарески открещивается от этой славы, заявляя: «Я могу с чистой совестью сказать, что сделал все для того, чтобы этого не написать. Я приложил все усилия для того, чтобы отодвинуть это на завтра».

Не следует, однако, принимать эти слова за чистую монету, как и красочный рассказ о том, будто бы он сочинял свои тексты на ходу, за минуты до сдачи в печать, почти не задумываясь. Этот полемический образ автора-не-литератора, предупреждавшего читателей перед прочтением первого сборника: «Никакой литературы и тому подобных глупостей! Я и в этой книге всего лишь газетный репортер и просто рассказываю о происходящих событиях», что позволяет Гуарески проделывать со своими персонажами вещи «Настолько непредставимые, что подчас они оказываются совершенно реальными». Более реальными, чем настоящие, и именно поэтому Гуарески получает тысячи посылок с помощью для жителей Малого мира во время страшного наводнения в ноябре 195 1 года, часть из которых была адресована дону Камилло, а часть - мэру Пеппоне, а к Фернанделю, исполнившему в фильме роль дона Камилло, люди подходили под благословение и просили обвенчать их или окрестить ребенка. В то же время автор, складывая с себя ответ9твенность за свои рассказы, говорит нам о том, что если мы узнаем благодаря его историям что-то важное, то это отблеск той одной, единственной Истины, о которой Христос толкует дону Камилло в рассказе-вступлении «Светильники и свет».

Рассказов набралось так много, что вторая книга получилась вдвое больше первой, поэтому мы решили разделить ее на две части: так и читать удобнее, и книга выходит в свет быстрее. При жизни автора то же сделали французские издатели и получили его полное одобрение. Будем надеяться, что к тому времени, как вы прочтете часть первую, которую держите в руках, выйдет уже и вторая часть этого сборника.

Гуарески Джованнино - Малый мир - Дон Камилло и его паства - Часть 2

Издательство Гранат, 2019. -256 с.

ISBN 978-5-906456-40-3

Гуарески Джованнино - Малый мир - Дон Камилло и его паства - Часть 2 – Содержание

Предисловие переводчика

Автобиография

Тоскливое воскресенье

Сделка

Стена

Истории о ссылке и возвращении

Краснокожий

Столб

Письмо

Пляски времени

Крутой

Хозмаг Одуванчик

Пасха

Танк

Победа пролетариата!

Менелик

Монах

Сказка про святую Лючию

Гуарески Джованнино - Малый мир - Дон Камилло и его паства - Часть 2 – Пасха

Казалось, что в этом году Пасха, как сургучная печать, скрепит договор о мире и согласии. Давненько уже не было ни забастовок, ни волнений, ни какой-то другой прогрессивной чепухи, будто и в самом деле все это осталось в далеком мрачном прошлом.

- Это долго не продлится, наверняка готовится какой-то обходной маневр, - с беспокойством говорили люди дону Камилло. Дон Камилло улыбался в ответ.

- Если утром светит солнце, нужно помнить, что вечером может пойти дождь или даже град. Отправляясь в дорогу в хорошую погоду, стоит захватить с собой зонт. Но пока светит солнце, порадуемся ему, зачем ходить все время с раскрытым зонтом? Следует помнить, что худшее может случиться, но не тратить свою радость на эти мысли, все равно ее не сберечь на черный день. Только дураки считают, что можно накопить себе немножко солнечного света, чтобы потом посветить им ночью.

Дон Камилло был осторожен, но в душе он был уверен, что Пасха в этом году будет замечательная. Совершая традиционное благословение каждого дома, он не переставал радоваться. Он понимал, что к вечеру что-нибудь обязательно произойдет и расстроит его, но гнал от себя эту мысль, повторяя: «Пока светит солнце, радуемся солнцу, а зонтик откроем, когда пойдет дождь!»

Плохое предчувствие вернулось, когда он шел обратно, завершив обход домов, и на этот раз отогнать его никак не получалось. Тем более что в этот момент он проходил мимо дома Пеппоне, и оттуда его кто-то окликнул. Это была жена мэра.

- Ваше преподобие, - сказала жена Пеппоне, - если вы откроете Книгу записей о крещении, вы обнаружите, что мы тоже есть в списках христиан нашего городка.

- Хорошо, я туда загляну, - ответил дон Камилло.

- Проблема в том, что я не могу входить в дома отлученных от Церкви1.