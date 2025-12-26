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Джойнер - Армия Рассвета

Джойнер Рик - Армия Рассвета - Подготовка к величайшему событию всех времен
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Новый день вскоре взойдёт над всей землёй. Это будет день исцеления, примирения и восстановления. Он исцелит всякую рану и примирит всех с их Творцом и друг с другом. В конечном итоге он восстановит землю в тот Рай, для которого она была изначально создана.

Мы подошли не к концу мира, но к новому началу для всего мира. Подрастающее поколение станет участником величайшего перехода, который когда-либо происходил на земле. Это будет одной из величайших почестей — и одновременно одним из величайших вызовов. Чтобы провести мир через эти времена, Бог пошлёт некоторых из величайших пророков и духовных лидеров этого века. Это те, о ком было сказано ещё со времён восьмого поколения от Адама.

Чтобы понять нынешние дни, мы должны знать исходную точку пророческих этапов, по которой измеряются все времена, — библейскую пророческую неделю.

Апостол Пётр сделал ключевое утверждение для понимания библейского пророчества, когда сказал: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день» (2 Петра 3:8, Синодальный перевод).

Джойнер Рик - Армия Рассвета - Подготовка к величайшему событию всех времен

Электронное издание, Милтон - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2025. – 162 с.
ISBN: 978-1-60708-636-9 (англ).

Джойнер, Рик — Армия Рассвета — Содержание

  • ГЛАВА ПЕРВАЯ - НОВЫЙ ДЕНЬ
  • ГЛАВА ВТОРАЯ - Собирание
  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ - Вглубь
  • ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ - Невеста в боевых сапогах
  • ГЛАВА ПЯТАЯ - Стратегия
  • ГЛАВА ШЕСТАЯ - Созидание армии
  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ - Великое общество
  • ГЛАВА ВОСЬМАЯ - Битва
  • ГЛАВА ДЕВЯТАЯ - Помазание к мобилизации
  • ГЛАВА ДЕСЯТАЯ - Управители Царства
  • ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ - Становясь сильнее
  • ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ - Качество силы
Views 415
Rating 3.8 / 5
Added 26.12.2025
Author brat Vadim
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3.8/5 (4)

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