Джойнер - Армия Рассвета

Новый день вскоре взойдёт над всей землёй. Это будет день исцеления, примирения и восстановления. Он исцелит всякую рану и примирит всех с их Творцом и друг с другом. В конечном итоге он восстановит землю в тот Рай, для которого она была изначально создана.

Мы подошли не к концу мира, но к новому началу для всего мира. Подрастающее поколение станет участником величайшего перехода, который когда-либо происходил на земле. Это будет одной из величайших почестей — и одновременно одним из величайших вызовов. Чтобы провести мир через эти времена, Бог пошлёт некоторых из величайших пророков и духовных лидеров этого века. Это те, о ком было сказано ещё со времён восьмого поколения от Адама.

Чтобы понять нынешние дни, мы должны знать исходную точку пророческих этапов, по которой измеряются все времена, — библейскую пророческую неделю.

Апостол Пётр сделал ключевое утверждение для понимания библейского пророчества, когда сказал: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день» (2 Петра 3:8, Синодальный перевод).

Джойнер Рик - Армия Рассвета - Подготовка к величайшему событию всех времен

Электронное издание, Милтон - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2025. – 162 с.

ISBN: 978-1-60708-636-9 (англ).

Джойнер, Рик — Армия Рассвета — Содержание