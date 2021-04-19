Мы очень любим друг друга. У нас возникает огромное искушение зайти слишком быстро и слишком далеко в фи­зическом плане. И нам по-настоящему хочется, чтобы все стороны наших отношений были угодны Иисусу. Не могли бы Вы нам помочь? Такой вопрос однажды задала мне очень милая влюблен­ная пара. И именно на этот вопрос я постаралась ответить в своей книге, потому что знаю, что его задают себе многие преданные Богу христиане. Было бы очень трудно рассказать обо всем, о чем мы с му­жем обычно говорим на конференциях и семинарах по во­ просу взаимоотношений между юношами и девушками, со­ поставить этот вопрос с его естественным фоном - жизнью человека, не состоящего в браке.

Поэтому я освещаю раз­ личные аспекты только данного вопроса. В обществе, поме­шанном на сексе, в котором мы с вами живем, христианину очень трудно плыть против сегодняшних культурных тече­ний и жить не так, как живут его сверстники и люди постар­ше. И именно потому, что это очень трудно, следует понять две чрезвычайно важные вещи. Первая: христиане должны понимать, чему именно учит Библия в области секса и взаи­моотношений между полами. Вторая: нам необходимо полу­чить от Бога благодать и силы, чтобы жить согласно Библии. Я молюсь, чтобы в результате рассмотрения это проблемы христиане твердо решили, что на протяжении всей жизни Иисус будет Господом их отношений.

Джойс Хаггет - Жизнь в мире, которым правит секс

Христианское издательство «Триада» 2000. 105ст

ISBN 0-85110-795-8 (англ.)

ISBN 5-86181-195-4 (рус.)

Джойс Хаггет - Жизнь в мире, которым правит секс - Содержание

1. Можно ли христианам ходить на свидания?

2. Проблема петтинга

З. Как осудить сексуальное желание

4. Прощает ли Бог сексуальный грех?

5. Можно ли христианину вступать в романтические отношения с неверующим?.

6. Расставание