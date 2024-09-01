Джуссани - Можно ли жить так?
Начать разумно
Сегодня вы начинаете что-то, чего еще не знаете. Поэтому правильно начинать, прося Бога, чтобы Он помог нам, потому что это путь, которого мы не знаем. В самом деле, этого нового вы можете смутно желать, но такого желания не хватит, поэтому следует просить, чтобы это желание было просвещено и удовлетворено. Но если вы не знаете этого пути, если вы не знаете того, что начинается в вашей жизни, почему вы начинаете?
Если вы не знаете этого пути, почему вы начинаете идти по нему?
Потому что того, что я видел до сих пор, хватает, чтобы начать.
По-моему, это очень правильный и разумный ответ, но, может быть, он мог бы быть описан более ясными словами, еще более формально сознательными. То, что он сказал, может означать: «Произошло что-то, отчего я почувствовал, что могу начать». И, по-моему, ответ именно таков: это его же ответ, но упрощенный. Мы начинаем что-то, чего не знаем. Почему мы начинаем?
Потому что произошло что-то, отчего мы чувствуем, что можем начать.
Луиджи Джуссани - Можно ли жить так?
М. Культурный Центр «Духовная Библиотека» 2007
ISBN 5-94270-027-3
Луиджи Джуссани - Можно ли жить так? - Содержание
Вводное замечание
Можно ли жить так?
Введение
- Начать разумно
Часть первая Вера
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Глава первая Вера
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Вера Собрание
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Глава вторая Свобода
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Свобода Собрание
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Глава третья Послушание
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Послушание Собрание
Часть вторая Надежда
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Глава четвертая Надежда
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Надежда Собрание
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Глава пятая Нищета
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Глава шестая Доверие
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Доверие Собрание
Часть третья Любовь
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Глава седьмая Любовь
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Любовь Собрание
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Глава восьмая Жертва
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Жертва Собрание
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Глава девятая Целомудрие
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Целомудрие Собрание
Приложение 1 Ссылки, помогающие чтению
Приложение 2 Из устава церковной Ассоциации «Memores Domini»
Луиджи Джуссани - Можно ли жить так? - Вводное замечание
Вы держите в руках необычную книгу, своего рода «роман», как стали называть черновики текстов с легкой руки их первых читателей. В этой книге открытие жизни как «призвания» происходит не при помощи дедукции, но посредством опыта, который проживается согласно разуму внутри дыхания Тайны.
Речь идет о годичном цикле встреч, проведенных отцом Джуссани в диалоге с сотней молодых людей, решивших отдать свою жизнь Христу в абсолютной форме посвящения Тайне и ее судьбе в истории. Церковь называет эту форму «целомудрие».
Неделя за неделей основные составляющие христианской веры и их человеческие основания раскрывались сначала через предложение, исходившее из опыта Автора, а затем через увлекательную игру вопросов и ответов, которые это предложение пробуждало в молодых людях, осознавших свой человеческий опыт и определившихся в нем.
В форме книги полностью сохранен стиль этих еженедельных собраний – во свидетельство серьезного человеческого подхода к проблеме и зрелости убеждения и привязанности, которую эта проблема может породить.
Книга не стремится стать вызовом здравому смыслу, и поэтому выражением самонадеянности. Рожденная как точная «расшифровка магнитофонных записей» собраний и диалогов, она, тем не менее, составляет текст или, лучше сказать, записанное слово за словом в его материальной непосредственности свидетельство о том, что христианскую веру можно воспринимать как нечто интересное, более того, как судьбу своей жизни. В этом смысле повторение идей и формулировок направлено на то, чтобы психологически память была наполнена ими, и в ней удержалось то, что впоследствии будет также и понято, открыто в его причинах.
Данная книга может быть воспринята как прекрасный рассказ, в котором непосредственность, последовательность и серьезность восприятия собственного христианского существования делают привлекательным то, что распространенный менталитет совершенно подавляет или даже презирает, если не пребывает в некоем абстрактном страхе
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