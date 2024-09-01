Начать разумно

Сегодня вы начинаете что-то, чего еще не знаете. Поэтому правильно начинать, прося Бога, чтобы Он помог нам, потому что это путь, которого мы не знаем. В самом деле, этого нового вы можете смутно желать, но такого желания не хватит, поэтому следует просить, чтобы это желание было просвещено и удовлетворено. Но если вы не знаете этого пути, если вы не знаете того, что начинается в вашей жизни, почему вы начинаете?

Если вы не знаете этого пути, почему вы начинаете идти по нему?

Потому что того, что я видел до сих пор, хватает, чтобы начать.

По-моему, это очень правильный и разумный ответ, но, может быть, он мог бы быть описан более ясными словами, еще более формально сознательными. То, что он сказал, может означать: «Произошло что-то, отчего я почувствовал, что могу начать». И, по-моему, ответ именно таков: это его же ответ, но упрощенный. Мы начинаем что-то, чего не знаем. Почему мы начинаем?

Потому что произошло что-то, отчего мы чувствуем, что можем начать.

Луиджи Джуссани - Можно ли жить так?

М. Культурный Центр «Духовная Библиотека» 2007

ISBN 5-94270-027-3

Луиджи Джуссани - Можно ли жить так? - Содержание

Вводное замечание

Можно ли жить так?

Введение

Начать разумно

Часть первая Вера

Глава первая Вера

Вера Собрание

Глава вторая Свобода

Свобода Собрание

Глава третья Послушание

Послушание Собрание

Часть вторая Надежда

Глава четвертая Надежда

Надежда Собрание

Глава пятая Нищета

Глава шестая Доверие

Доверие Собрание

Часть третья Любовь

Глава седьмая Любовь

Любовь Собрание

Глава восьмая Жертва

Жертва Собрание

Глава девятая Целомудрие

Целомудрие Собрание

Приложение 1 Ссылки, помогающие чтению

Приложение 2 Из устава церковной Ассоциации «Memores Domini»

Луиджи Джуссани - Можно ли жить так? - Вводное замечание

Вы держите в руках необычную книгу, своего рода «роман», как стали называть черновики текстов с легкой руки их первых читателей. В этой книге открытие жизни как «призвания» происходит не при помощи дедукции, но посредством опыта, который проживается согласно разуму внутри дыхания Тайны.

Речь идет о годичном цикле встреч, проведенных отцом Джуссани в диалоге с сотней молодых людей, решивших отдать свою жизнь Христу в абсолютной форме посвящения Тайне и ее судьбе в истории. Церковь называет эту форму «целомудрие».

Неделя за неделей основные составляющие христианской веры и их человеческие основания раскрывались сначала через предложение, исходившее из опыта Автора, а затем через увлекательную игру вопросов и ответов, которые это предложение пробуждало в молодых людях, осознавших свой человеческий опыт и определившихся в нем.

В форме книги полностью сохранен стиль этих еженедельных собраний – во свидетельство серьезного человеческого подхода к проблеме и зрелости убеждения и привязанности, которую эта проблема может породить.

Книга не стремится стать вызовом здравому смыслу, и поэтому выражением самонадеянности. Рожденная как точная «расшифровка магнитофонных записей» собраний и диалогов, она, тем не менее, составляет текст или, лучше сказать, записанное слово за словом в его материальной непосредственности свидетельство о том, что христианскую веру можно воспринимать как нечто интересное, более того, как судьбу своей жизни. В этом смысле повторение идей и формулировок направлено на то, чтобы психологически память была наполнена ими, и в ней удержалось то, что впоследствии будет также и понято, открыто в его причинах.

Данная книга может быть воспринята как прекрасный рассказ, в котором непосредственность, последовательность и серьезность восприятия собственного христианского существования делают привлекательным то, что распространенный менталитет совершенно подавляет или даже презирает, если не пребывает в некоем абстрактном страхе