Проведя так много времени с Иисусом, пережив Голгофскую трагедию и тайну Пасхи, апостолы все еще очень мало понимали Его.

И действительно, они еще спрашивают у Иисуса, когда Он восстановит Царство Израилево — царство, которое, согласно распространенному в те времена представлению, было политически могущественной, земной властью — а между тем до Вознесения остается лишь несколько часов!

«Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» (Деян. 1, 6).

Но если они Его еще не поняли, почему они сле довали за Ним?

Ведь среди них были люди, которые оставили жен, детей, дома, лодки и сети, ремесла и торговлю. Почему они следовали за Ним?

Потому что Христос стал центром всех их привя занностей.

Луиджи Джуссани - Путь христианского опыта

1977 Editoriale Jaca Book spa, Milano

ISBN 88-16-30125-2

Луиджи Джуссани - Путь христианского опыта - Содержание

Предисловие к изданию

Введение

Путь христианского опыта

Глава первая Наша человеческая природа: постановка проблемы

1.Человеческий опыт

2. Одиночество

3. Община

4. Власть

5. Молитва

Глава вторая Встреча со Христом

1. Событие

2. Необычайное присутствие

3. Повелитель природы

4. Он знает нас и нас понимает

5. Господь слова

6. Добрый пастырь

7. Кто Сей?

8. Встреча сегодня

9. Пойти навстречу

Глава третья Дар Духа

1. Опыт божественного

2. Опыт дара

3. Новая община

4. Единая власть

5. «Отче наш»

Глава четвертая Христианское существование

1. Призвание

2. Милосердная любовь

3. Вселенское измерение

Приложения

Приложение первое Методологическая предпосылка

Приложение второе Встреча

1. Встреча

2. Встреча как проверка

3. Встреча как благодать

4. Встреча как опыт

Приложение третье Методологические аспекты христианского призыва

1. Простота формы

2. Целостность в многогранности

3. Общинное измерение

4. Мужество поступка

Луиджи Джуссани - Путь христианского опыта - Введение

В настоящем издании предлагаются вниманию читателей наиболее значимые части трех маленьких учебников, которые свидетельствовали о первом опыте движения, впоследствии получившего название «Со причастность и освобождение» и способствовали его дальнейшему развитию. Эти учебники представляют собой мою попытку дать духовное обоснование тому облику, который приобретало движение.

Я выбрал «Путь христианского опыта», потому что, как мне кажется, здесь обрисован определенный духовный путь, и хотя он обрисован лишь в общих чертах, и сегодня благодаря этому сочинению можно угадат направле ния верного поиска. Ведь, не стремясь продвигаться вперед в своем личном духовном пути, нельзя спо собствовать созиданию Церкви.

Предисловие к изданию

Первоначальное издание, на основе которого выпущена эта книга, распространялось в Милане в виде трех брошюр внутри молодежного движения, которое тогда носило название «Студенческая молодежь». Эти брошюры назывались: Размышления об одном опыте (1959), Путь христианского опыта (1960), Заметки о христианском методе ( 1964).

Мы предлагаем наиболее существенные части этого первоначального издания, пересмотренные, пе рекомпонованные и отредактированные автором, в убеждении, что и сегодня они представляют собой не обычайно ценный стимул для раздумий о непреходя щем значении христианства как события.