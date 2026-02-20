Японская мифология — это не застывшее прошлое, а живой, постоянно трансформирующийся организм. Джошуа Фридман предлагает читателю совершить путешествие сквозь века: от сотворения мира ками Идзанаги и Идзанами до городских легенд Токио.

Автор анализирует, почему древние лисы-оборотни кицунэ и жуткие ёкаи не исчезли с приходом технологий, а стали героями «Наруто», игр Nintendo и культовых фильмов ужасов. Это книга о том, как национальный генетический код Японии проявляется в современных визуальных искусствах и почему японские архетипы находят отклик в сердцах людей по всему миру.

Джошуа Фридман - Японские мифы. От кицунэ и ёкаев до «Звонка» и «Наруто»

(Мифы от и до)

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 272 с. : ил.

ISBN 978-5-00195-553-5

Джошуа Фридман - Японские мифы. От кицунэ и ёкаев до «Звонка» и «Наруто» - Содержание

Глава 1. Что представляет собой японская мифология?

Глава 2. Эра богов

Глава 3. Императорская мифология

Глава 4. Живые ками и божественные люди

Глава 5. Чуждые каноны: японский буддийский пантеон

Глава 6. Мир, наполненный духами

Глава 7. Новые мифы современной Японии

Заключение. Прошлое, настоящее и будущее японской мифологии

Благодарности

Библиография

Список литературы для дальнейшего чтения

Примечания

Источники иллюстраций