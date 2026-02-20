Фридман - Японские мифы
Японская мифология — это не застывшее прошлое, а живой, постоянно трансформирующийся организм. Джошуа Фридман предлагает читателю совершить путешествие сквозь века: от сотворения мира ками Идзанаги и Идзанами до городских легенд Токио.
Автор анализирует, почему древние лисы-оборотни кицунэ и жуткие ёкаи не исчезли с приходом технологий, а стали героями «Наруто», игр Nintendo и культовых фильмов ужасов. Это книга о том, как национальный генетический код Японии проявляется в современных визуальных искусствах и почему японские архетипы находят отклик в сердцах людей по всему миру.
Джошуа Фридман - Японские мифы. От кицунэ и ёкаев до «Звонка» и «Наруто»
(Мифы от и до)
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 272 с. : ил.
ISBN 978-5-00195-553-5
Джошуа Фридман - Японские мифы. От кицунэ и ёкаев до «Звонка» и «Наруто» - Содержание
Глава 1. Что представляет собой японская мифология?
Глава 2. Эра богов
Глава 3. Императорская мифология
Глава 4. Живые ками и божественные люди
Глава 5. Чуждые каноны: японский буддийский пантеон
Глава 6. Мир, наполненный духами
Глава 7. Новые мифы современной Японии
Заключение. Прошлое, настоящее и будущее японской мифологии
Благодарности
Библиография
Список литературы для дальнейшего чтения
Примечания
Источники иллюстраций
