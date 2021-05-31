Эрнст Эби - Краткое введение в Библию

Название "Библия" происходит от греческого слова "библос", что значит: "книга". Иногда употреблялось название "библиотека" или, по отцу Церкви Иерониму, ,Дивина библиотека", что значит "Собрание божественных книг". Это происходит потому, что Библия не является одной книгой, а состоит из 66 книг, написанных приблизительно 40 различными составителями. Среди них есть цари: Давид и Соломон; ученые и врачи: Исаия и Лука; богословы: Ездра и Павел; высшие государственные деятели : Моисей, Даниил, Неемия; сельские хозяева и рыбаки : Амос и Петр; музыканты: Асаф и дети Кораха; пророки: Иезекииль, Иоиль и др. Потребовалось приблизителью 1500 лет, прежде чем было написано все собрание из 66 книг.

Библия называется кроме того "Писание" (Лук. 4, 2 1 ; Иоан. 2, 22; 5, 39; Иак. 2, 23); "Писания" (Лук. 24, 27) ; "Святое Писание" (Рим. 1, 2; 2 Тим. 3, 15); "Книги" (Дан. 9, 2), а евреями также "Закон и пророки" (Деян. 13, 1 5 ; Рим. 3, 21 и т. д.). Дошедшее до нас собрание писаний Ветхого и Нового Заветов называется на церковном языке "канон", что значит: правило или мерило. Канон представляет собой таким образом совокупность библейских книг, доказанных с течением времени как священные и вдохновленные Богом писания, в противоположность многочисленным "апокрифам" (греческое слово, означающее скрьпые, зашифрованные книги). Название "канон" применялось сперва только к писаниям Нового Завета. Однако понятие священного, божественно вдохновленного собрания библейских книг существовало уже в древности: скрижали завета и писания Моисея сохранялись неприкосновенными одесную ковчега (Втор. 3 1 , 24-26). Собирание и проверка писаний Ветхого Завета длилось сотни лет и было закончено только Ездрой. Собрание книг Нового Завета имелось уже в 200-м году после Р. Х. с некоторыми отклонениями. Наш канон в его теперешнем виде был окончательно санкционирован в четвертом столетии п. Р. Х.