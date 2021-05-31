Эрнст Эби - Краткое введение в Библию

Эби - Краткое введение в Библию
Название "Библия" происходит от греческого слова "библос", что значит: "книга". Иногда употреблялось название "библиотека" или, по отцу Церкви Иерониму, ,Дивина библиотека", что значит "Собрание божественных книг". Это происходит потому, что Библия не является одной книгой, а состоит из 66 книг, написанных приблизительно 40 различными составителями. Среди них есть цари: Давид и Соломон; ученые и врачи: Исаия и Лука; богословы: Ездра и Павел; высшие государственные деятели : Моисей, Даниил, Неемия; сельские хозяева и рыбаки : Амос и Петр; музыканты: Асаф и дети Кораха; пророки: Иезекииль, Иоиль и др. Потребовалось приблизителью 1500 лет, прежде чем было написано все собрание из 66 книг.
Библия называется кроме того "Писание" (Лук. 4, 2 1 ; Иоан. 2, 22; 5, 39; Иак. 2, 23); "Писания" (Лук. 24, 27) ; "Святое Писание" (Рим. 1, 2; 2 Тим. 3, 15); "Книги" (Дан. 9, 2), а евреями также "Закон и пророки" (Деян. 13, 1 5 ; Рим. 3, 21 и т. д.). Дошедшее до нас собрание писаний Ветхого и Нового Заветов называется на церковном языке "канон", что значит: правило или мерило. Канон представляет собой таким образом совокупность библейских книг, доказанных с течением времени как священные и вдохновленные Богом писания, в противоположность многочисленным "апокрифам" (греческое слово, означающее скрьпые, зашифрованные книги). Название "канон" применялось сперва только к писаниям Нового Завета. Однако понятие священного, божественно вдохновленного собрания библейских книг существовало уже в древности: скрижали завета и писания Моисея сохранялись неприкосновенными одесную ковчега (Втор. 3 1 , 24-26). Собирание и проверка писаний Ветхого Завета длилось сотни лет и было закончено только Ездрой. Собрание книг Нового Завета имелось уже в 200-м году после Р. Х. с некоторыми отклонениями. Наш канон в его теперешнем виде был окончательно санкционирован в четвертом столетии п. Р. Х.
Священное Писание состоит сегодня из двух собраний: Ветхого и Нового Заветов. Наименование "Завет" было впервые применено отцом Церкви Тертуллианом по отношению к обеим частям Библии в смысле "Союза" (по-еврейски "Верит", по-гречески, Диатеке"). При этом он исходил из той мысли, что Ветхий Завет указывает на заключенный Богом через Моисея с Израилем (Исх. 19, 5), а Новый Завет - на заключенный Христом со Своей Церковью союз (Матф. 26, 28; 1 Кор. 1 1 , 25). Наше теперешнее разделение на главы в Новом Завете было сделано английским архиепископом Стефаном Ланггоном в Кембридже ( 1205), а разделение на стихи - парижским печатником Робером Стефанусом ( 1551).
Эрнст Эби - Краткое введение в Библию - Оглавление
Предисловие
Общее введение
Ветхий Завет
- Первая книга Моисеева - Бытие
- Вторая книга Моисеева - Исход
- Третья книга Моисеева - Левит
- Четвертая книга Моисеева - Числа
- Пятая книга Моисеева - Второзаконие
- Книга Иисуса Навина .
- Книга Судей Израилевых
- Книга Руфь .
- Первая и Вторая книги Царств
- Третья и Четвертая книги Царств
- Первая и Вторая книги Паралипоменон .
- Книги Ездры и Неемии
- Книга Есфирь
- Книга Иова
- Псалтирь
- Книга Притчей Соломоновых
- Книга Екклесиаста, или Проповедника
- Книга Песни Песней Соломона
- Книга Пророка Исаии .
- Книга Пророка Иеремии .
- Книга Плач Иеремии .
- Книга Пророка Иезекииля
- Книга Пророка Даниила
- Книга Пророка Осии
- Книга Пророка Иоиля
- Книга Пророка Амоса
- Книга Пророка Авдия
- Книга Пророка Ионы .
- Книга П ророка Михея
- Книга Пророка Наума .
- Книга Пророка Аввакума
- Книга Пророка Софонии
- Книга Пророка Аггея .
- Книга Пророка Захарии
- Книга Пророка Малахии
Книги Нового Завета
- От Матфея святое Благовествование
- От Марка святое Благовествование
- От Луки святое Благовествование
- От Иоанна святое Благовествование
- Деяния святых Апостолов
- Соборное послание святого апостола Иакова
- Первое соборное послание святого апостола Петра
- Второе соборное послание святого апостола Петра
- Первое соборное послание святого ап. Иоанна Богослова
- Второе и третье соборные послания святого ап. Иоанна
- Соборное Послание святого апостола Иуды
- Послание к Римлянам святого апостола Павла
- П ервое послание к Коринфянам святого апо стола Павла
- Второе послание к КоринфяЩlм святого апостола Павла
- Послание к Галатам
- Послание к Ефесянам .
- Послание к Филиппийцам
- Послание к Колоссянам
- Первое п ослание к Фессалоникийцам
- Второе послание к Фессалоникийцам
- Пастырские послания
- Первое послание к Тимофею святого апостола Павла
- Второе послание к Тимофею святого апостола Павла
- Послание к Титу
- Послание к Филимону
- Послание к Евреям
- Откровение
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