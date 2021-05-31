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Эби - Краткое введение в Библию

Эрнст Эби - Краткое введение в Библию
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology
Название "Библия" происходит от греческого слова "библос", что значит: "книга". Иногда употреблялось название "библиотека" или, по отцу Церкви Иерониму, ,Дивина библиотека", что значит "Собрание божественных книг". Это происходит потому, что Библия не является одной книгой, а состоит из 66 книг, написанных приблизительно 40 различными составителями. Среди них есть цари: Давид и Соломон; ученые и врачи: Исаия и Лука; богословы: Ездра и Павел; высшие государственные деятели : Моисей, Даниил, Неемия; сельские хозяева и рыбаки : Амос и Петр; музыканты: Асаф и дети Кораха; пророки: Иезекииль, Иоиль и др. Потребовалось приблизителью 1500 лет, прежде чем было написано все собрание из 66 книг.
Библия называется кроме того "Писание" (Лук. 4, 2 1 ; Иоан. 2, 22; 5, 39; Иак. 2, 23); "Писания" (Лук. 24, 27) ; "Святое Писание" (Рим. 1, 2; 2 Тим. 3, 15); "Книги" (Дан. 9, 2), а евреями также "Закон и пророки" (Деян. 13, 1 5 ; Рим. 3, 21 и т. д.). Дошедшее до нас собрание писаний Ветхого и Нового Заветов называется на церковном языке "канон", что значит: правило или мерило. Канон представляет собой таким образом совокупность библейских книг, доказанных с течением времени как священные и вдохновленные Богом писания, в противоположность многочисленным "апокрифам" (греческое слово, означающее скрьпые, зашифрованные книги). Название "канон" применялось сперва только к писаниям Нового Завета. Однако понятие священного, божественно вдохновленного собрания библейских книг существовало уже в древности: скрижали завета и писания Моисея сохранялись неприкосновенными одесную ковчега (Втор. 3 1 , 24-26). Собирание и проверка писаний Ветхого Завета длилось сотни лет и было закончено только Ездрой. Собрание книг Нового Завета имелось уже в 200-м году после Р. Х. с некоторыми отклонениями. Наш канон в его теперешнем виде был окончательно санкционирован в четвертом столетии п. Р. Х.
Священное Писание состоит сегодня из двух собраний: Ветхого и Нового Заветов. Наименование "Завет" было впервые применено отцом Церкви Тертуллианом по отношению к обеим частям Библии в смысле "Союза" (по-еврейски "Верит", по-гречески, Диатеке"). При этом он исходил из той мысли, что Ветхий Завет указывает на заключенный Богом через Моисея с Израилем (Исх. 19, 5), а Новый Завет - на заключенный Христом со Своей Церковью союз (Матф. 26, 28; 1 Кор. 1 1 , 25). Наше теперешнее разделение на главы в Новом Завете было сделано английским архиепископом Стефаном Ланггоном в Кембридже ( 1205), а разделение на стихи - парижским печатником Робером Стефанусом ( 1551).

Эрнст Эби - Краткое введение в Библию - Оглавление

Предисловие
Общее введение
Ветхий Завет
  • Первая книга Моисеева - Бытие
  • Вторая книга Моисеева - Исход
  • Третья книга Моисеева - Левит
  • Четвертая книга Моисеева - Числа
  • Пятая книга Моисеева - Второзаконие
  • Книга Иисуса Навина .
  • Книга Судей Израилевых
  • Книга Руфь .
  • Первая и Вторая книги Царств
  • Третья и Четвертая книги Царств
  • Первая и Вторая книги Паралипоменон .
  • Книги Ездры и Неемии
  • Книга Есфирь
  • Книга Иова
  • Псалтирь
  • Книга Притчей Соломоновых
  • Книга Екклесиаста, или Проповедника
  • Книга Песни Песней Соломона
  • Книга Пророка Исаии .
  • Книга Пророка Иеремии .
  • Книга Плач Иеремии .
  • Книга Пророка Иезекииля
  • Книга Пророка Даниила
  • Книга Пророка Осии
  • Книга Пророка Иоиля
  • Книга Пророка Амоса
  • Книга Пророка Авдия
  • Книга Пророка Ионы .
  • Книга П ророка Михея
  • Книга Пророка Наума .
  • Книга Пророка Аввакума
  • Книга Пророка Софонии
  • Книга Пророка Аггея .
  • Книга Пророка Захарии
  • Книга Пророка Малахии
Книги Нового Завета
  • От Матфея святое Благовествование
  • От Марка святое Благовествование
  • От Луки святое Благовествование
  • От Иоанна святое Благовествование
  • Деяния святых Апостолов
  • Соборное послание святого апостола Иакова
  • Первое соборное послание святого апостола Петра
  • Второе соборное послание святого апостола Петра
  • Первое соборное послание святого ап. Иоанна Богослова
  • Второе и третье соборные послания святого ап. Иоанна
  • Соборное Послание святого апостола Иуды
  • Послание к Римлянам святого апостола Павла
  • П ервое послание к Коринфянам святого апо стола Павла
  • Второе послание к КоринфяЩlм святого апостола Павла
  • Послание к Галатам
  • Послание к Ефесянам .
  • Послание к Филиппийцам
  • Послание к Колоссянам
  • Первое п ослание к Фессалоникийцам
  • Второе послание к Фессалоникийцам
  • Пастырские послания
  • Первое послание к Тимофею святого апостола Павла
  • Второе послание к Тимофею святого апостола Павла
  • Послание к Титу
  • Послание к Филимону
  • Послание к Евреям
  • Откровение
Views 1 128
Rating 4.5 / 5
Added 31.05.2021
Author brat Artem
Rate this publication:
4.5/5 (6)

Comments (2 comments)

M
maersname 2 months ago
Ок
Владимир79 3 years ago
Огромное спасибо

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