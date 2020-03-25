Эта книга о креационизме и теории эволюции. Она была написана в основном для подростков. По этой причине я старался использовать простой язык. Там, где было необходимо употребление специальных терминов, я сначала объяснял их значение. Для того, чтобы сделать эту книгу понятной, я использовал наглядные примеры и также сорок различных диаграмм и фотографий. Тем не менее, я никогда не недооценивал интеллектуальных способностей подростков и молодых людей! В книге использована некоторая углубленная аргументация и затронуты некоторые проблемы, характерные для книг такого плана. По этой причине, я надеюсь, что также большинство взрослых людей найдет этот труд интересным и полезным. Эта книга для тех, кто не имеет каких-либо научных познаний. Большинство книг на данную тему предполагают наличие у читателя базы определенных научных знаний.

Эдгар Эндрюс - Все из ничего

Книга впервые издана в 1978 г. Переиздана в 1984,1989 г.г.

АЛЬФОМ 1998 - 163 с.

ISBN 0852341202

Эдгар Эндрюс - Все из ничего - Содержание

гл. 1 Откуда мы появились?

гл. 2 Что такое жизнь?

гл. 3 Секретный код жизни

гл. 4 Как зародилась жизнь?

гл. 5 Теория Дарвина

гл. 6 Сколько лет Земле?

гл. 7 Ископаемые и доисторические монстры

гл. 8 Наука, чудеса и Библия

гл. 9 Чудо сотворения

Эдгар Эндрюс - Все из ничего - Введение

Маленькие дети часто задают вопрос: «Мама, откуда я появился?» Мать может объяснить, как рождаются дети, и ребенок будет удовлетворен таким ответом. Но что, в первую очередь, заставляет ребенка задать подобный вопрос?

Как только мы становимся достаточно взрослыми, мы начинаем осознавать себя не только человеческими существами, но и личностями. Каждый человек осознает, что его «я» отличается от «я» его родителей, братьев, сестер, друзей. Именно это самосознание и порождает вопрос: «Откуда я появился?» На самом деле, ребенок не спрашивает, как возникло его тело, гораздо больше его интересует, откуда появилось его «я». Ответ матери не дает ответа на этот вопрос.

Библия учит нас, что первый человек был сотворен по образу и подобию Божиему. Это означает, что Адаму были даны не только тело и мозг, но также разум и душа. Тела животных так же красивы, как и наши. Животные обладают определенным уровнем сознания, они, как и мы, способны обучаться, выражать свои чувства. Но только человек имеет разум, способный мыслить и осознавать самого себя. Более того, только человек имеет понятие добра и зла, что означает наличие у него совести. И, наконец, в Библии говорится о Богоподобной, духовной природе человека, и это отличает нас от всех других существ, живущих на земле, даже самых высокоорганизованных.