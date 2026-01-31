Эдвард Эдингер предпринимает фундаментальное исследование библейских сюжетов как этапов процесса индивидуации. В этой книге сотворение мира, грехопадение, исход из Египта и странствия пророков предстают как динамика отношений между Эго и Самостью.

Автор показывает, что библейский текст — это объективный отчет о встрече человека с нуминозным (божественным). Это чтение для тех, кто ищет глубинный психологический смысл в священных текстах и хочет понять, почему древние образы продолжают обладать такой властью над современным сознанием.

Эдвард Ф. Эдингер - Библия и психика: символизм индивидуации в Ветхом Завете

Москва: Клуб Касталия. 2016. — 396 с.

Эдвард Ф. Эдингер - Библия и психика: символизм индивидуации в Ветхом Завете - Содержание