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Эдингер - Библия и психика

Эдингер - Библия и психика
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy

Эдвард Эдингер предпринимает фундаментальное исследование библейских сюжетов как этапов процесса индивидуации. В этой книге сотворение мира, грехопадение, исход из Египта и странствия пророков предстают как динамика отношений между Эго и Самостью.

Автор показывает, что библейский текст — это объективный отчет о встрече человека с нуминозным (божественным). Это чтение для тех, кто ищет глубинный психологический смысл в священных текстах и хочет понять, почему древние образы продолжают обладать такой властью над современным сознанием.

Эдвард Ф. Эдингер - Библия и психика: символизм индивидуации в Ветхом Завете

Москва: Клуб Касталия. 2016. — 396 с.

Эдвард Ф. Эдингер - Библия и психика: символизм индивидуации в Ветхом Завете - Содержание

  • Часть 1. Пятикнижие Моисеево

  • Часть 2. Псалмы Давидовы

  • Часть 3. Пророки Ветхого Завета

Views 261
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

S
schevchukp 6 months ago
Хочу заказать книгу. Сколько и куда отправить?

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