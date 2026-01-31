Эдингер - Библия и психика
Эдвард Эдингер предпринимает фундаментальное исследование библейских сюжетов как этапов процесса индивидуации. В этой книге сотворение мира, грехопадение, исход из Египта и странствия пророков предстают как динамика отношений между Эго и Самостью.
Автор показывает, что библейский текст — это объективный отчет о встрече человека с нуминозным (божественным). Это чтение для тех, кто ищет глубинный психологический смысл в священных текстах и хочет понять, почему древние образы продолжают обладать такой властью над современным сознанием.
Эдвард Ф. Эдингер - Библия и психика: символизм индивидуации в Ветхом Завете
Москва: Клуб Касталия. 2016. — 396 с.
Эдвард Ф. Эдингер - Библия и психика: символизм индивидуации в Ветхом Завете - Содержание
Часть 1. Пятикнижие Моисеево
Часть 2. Псалмы Давидовы
Часть 3. Пророки Ветхого Завета
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