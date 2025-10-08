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Эдингер - - Эго и Самость

Эдвард Эдингер - Эго и Самость - ветхозаветные пророки от Исайи до Малахии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Bible Commentaries, Psychology Psychotherapy

Хочу сказать несколько слов об идее истории как священного писания. До сих пор то, что мы читали в Писании, рассматривалось как исторический материал — летопись Израиля. Но эта история одновременно является мифологией Израиля. Помимо записей о политических и военных событиях, мы встречаем свидетельства вмешательства Яхве в людские дела и рассказы о диалоге между Богом и человечеством. И это — одна из самых ценных граней нашего текста.

Тот же феномен встречается, пусть и мимолетно, в «Илиаде» Гомера. Хотя сама Троянская война была историческим событием, в поэме мы замечаем постоянное вторжение капризной и иррациональной божественной воли. В тексте присутствуют лишь зачатки идеи о диалоге между Богом и человеком. Однако эта идея выражена довольно примитивно по сравнению со сказанием о развитом, непрерывном и крайне многогранном общении Яхве и народа Израиля.

Одна из вещей, которую нам сообщает эта летопись, будучи воспринята психологически, заключается в том, что подобный диалог есть глубинная природа самой истории, а вся история представляет собой процесс зримой реализации божественной вовлеченности в дела людей. Так сказать, материальные проявления Бога. И хотя такова общая природа истории, только евреи смогли осознать этот факт с помощью религиозного гения и способности постигать трансперсональные слои, работающие на глубинном уровне.

Уже в наше время Гегель выражал ту же мысль. Он говорил, что история есть манифестация и разворачивание во времени того, что он называл Мировым Духом, — нечто вроде философского эвфемизма Бога. Гегель утверждал, что история становится явленной манифестацией Бога только с появлением сознательного человека. Говоря вкратце, по Гегелю, история — это автобиография Бога. С точки зрения психологии Бог нуждается в истории как в чем-то обособленном от него, как в объекте. Гегель обладал незаурядным пониманием этого феномена. И, добавив к его видению вещей наше психологическое их понимание, можно понять, что потребность Бога в истории и материальном проявлении есть основа его нужды в существовании человечества.

Эдвард Эдингер - Эго и Самость - ветхозаветные пророки от Исайи до Малахии

«Касталия», 2025. — 194 с.
ISBN 978-5-907969-76-6

Эдвард Эдингер — Эго и Самость: ветхозаветные пророки от Исайи до Малахии - Содержание

  • Введение. История как Священное Писание
  • Исайя. Часть первая День Господа Саваофа (День Гнева Господня)
    • Последний праведник
    • Мессия
    • Мессианский пир
  • Исайя. Часть вторая Циклические столкновения с Самостью
    • Страдающий слуга Яхве
  • Иеремия. Часть первая Архетип пророка
    • Пророчество Иеремии
    • Прорицание и психоз
  • Иеремия. Часть вторая Покупка поля
    • Сосуд гнева Божьего
    • Два завета
  • Иезекииль. Часть первая Плач Иеремии
    • Иезекииль
    • Видение престола-колесницы
  • Иезекииль. Часть вторая Личное и коллективное
    • Добрый пастырь
    • Отношения между эго и Самостью
  • Даниил Два сна Навуходоносора
    • Огненная печь
    • Надпись на стене
    • Апокалиптическое видение Даниила
  • Осия Неверная жена
    • Смерть Бога
  • Иона Бегство от Бога
    • Добровольная жертва
    • Ночное путешествие по морю
    • Во чреве кита
  • Наум. Аввакум. Софония. Аггей. Захария. Малахия
    • Наум
    • Аввакум
    • Софония
    • Аггей
    • Захария
    • Малахия
    • Вечная вражда
    • Яхве как темное облако
  • Слово издателя об Эдварде Ф. Эдингере
  • Библиография
Views 259
Rating 5.0 / 5
Added 08.10.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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