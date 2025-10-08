Хочу сказать несколько слов об идее истории как священного писания. До сих пор то, что мы читали в Писании, рассматривалось как исторический материал — летопись Израиля. Но эта история одновременно является мифологией Израиля. Помимо записей о политических и военных событиях, мы встречаем свидетельства вмешательства Яхве в людские дела и рассказы о диалоге между Богом и человечеством. И это — одна из самых ценных граней нашего текста.

Тот же феномен встречается, пусть и мимолетно, в «Илиаде» Гомера. Хотя сама Троянская война была историческим событием, в поэме мы замечаем постоянное вторжение капризной и иррациональной божественной воли. В тексте присутствуют лишь зачатки идеи о диалоге между Богом и человеком. Однако эта идея выражена довольно примитивно по сравнению со сказанием о развитом, непрерывном и крайне многогранном общении Яхве и народа Израиля.

Одна из вещей, которую нам сообщает эта летопись, будучи воспринята психологически, заключается в том, что подобный диалог есть глубинная природа самой истории, а вся история представляет собой процесс зримой реализации божественной вовлеченности в дела людей. Так сказать, материальные проявления Бога. И хотя такова общая природа истории, только евреи смогли осознать этот факт с помощью религиозного гения и способности постигать трансперсональные слои, работающие на глубинном уровне.

Уже в наше время Гегель выражал ту же мысль. Он говорил, что история есть манифестация и разворачивание во времени того, что он называл Мировым Духом, — нечто вроде философского эвфемизма Бога. Гегель утверждал, что история становится явленной манифестацией Бога только с появлением сознательного человека. Говоря вкратце, по Гегелю, история — это автобиография Бога. С точки зрения психологии Бог нуждается в истории как в чем-то обособленном от него, как в объекте. Гегель обладал незаурядным пониманием этого феномена. И, добавив к его видению вещей наше психологическое их понимание, можно понять, что потребность Бога в истории и материальном проявлении есть основа его нужды в существовании человечества.

Эдвард Эдингер - Эго и Самость - ветхозаветные пророки от Исайи до Малахии

«Касталия», 2025. — 194 с.

ISBN 978-5-907969-76-6

Эдвард Эдингер — Эго и Самость: ветхозаветные пророки от Исайи до Малахии - Содержание