Эдингер - Мария-Луиза фон Франц - Психологический анализ раннего христианства и гностицизма

Две тысячи лет назад коллективная психэ прошла через основательное обновление, и удивительные параллели этого процесса мы можем видеть и в настоящее время. Это раннее обновление было равнозначным смерти и перерождению живущего Богообраза. Есть основания полагать, что тот же феномен имеет место и сейчас. Историческая драма времен раннего христианства была отыграна в большей степени как конфронтация двух основных противников, Рима и Иудеи. В Риме после десятилетий деморализующих гражданских войн, которые уничтожили Римскую Республику, государство было временно преобразовано в Римскую Империю, с абсолютной властью, принадлежащей императору. Гражданскую мораль, характерную для Республики, заменила жажда богатства и власти. Подлинная религиозная верность и патриотическая преданность, типичные для римской знати Республики, были утеряны в Империи. Религия все более извращалась для того, чтобы служить её лидерам для удовлетворения их личных мотивов.



В противоположность развитию !Jеркви гностицизм сразу разделился на множество сект и сторонников. Он был намного более индивидуалистичным, чем течение церковников. В этом отношении он предвосхитил протестантское движение пятнадцатого и шестнадцатого столетий. Индивидуализм гностицизма подпитывал богатые теологические и космологические фантазии этого движения. Конечно, подобные идеи исходят от людей, и, позволив людям участвовать в теологических фантазиях, можно раз и навсегда забыть об ортодоксальности.

!Jерковь обладала здравым смыслом для создания долговременной организации, строго запретив такие индивидуальные теологические идеи. В современном мире мы сожалеем о такой установке !Jеркви, но это было существенной необходимостью в то время, чтобы !Jерковь была в состоянии выполнить историческую функцию, которая была для неё уготована. У гностиков не было таких задач, и поэтому процветали множество их сект, которые составляли их славу, но в то же время и стали причиной их краха, так как появлялись и исчезали. Они не создали достаточного импульса, чтобы сформировать устойчивую долговременную традицию, не говоря уже о факте, что они не могли восстать против Церкви во времена её становления.

Эдвард Эдингер, Мария-Луиза фон Франц - Психологический анализ раннего христианства и гностицизма

Москва, Клуб Касталия, 2016 г. - 306 с.

Эдвард Эдингер, Мария-Луиза фон Франц - Психологический анализ раннего христианства и гностицизма - Содержание

ЭДВАРД ЭДИНГЕР - ГНОСТИЦИЗМ И РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА

ВВЕДЕНИЕ

ПАВЕЛ ИЗ ТАРСА

Симон МАГ (Волхв)

МАРКИОН

ВАСИЛИД ИЗ АЛЕКСАНДРИИ

ВАЛЕНТИН

КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

ОРИГЕН

ТЕРТУЛЛИАН

МАНИ

АВГУСТИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МАРИЯ-ЛУИЗА ФОН ФРАНЦ - СТРАСТИ ПЕРПЕТУИ