Бреслав - История научной психологии

В настоящей книге показан опыт становления психологического знания во всех его проявлениях — от стихийного появления психотехник в древнем обществе до современного научного психологического знания. В учебнике впервые рассматривается история психологической науки как социального института, включающая не только научные работы, но и развитие сообщества ученых, инфраструктуры науки, и, что особенно важно — происходит рассмотрение ее значения для развития общества в целом.

История психологии предстает не в качестве набора идей и фактов, а как процесс преемственности подходов и практики исследования; при таком взгляде оказывается, что у каждого ученого есть свои учителя и предшественники, свои ученики и последователи, свои достижения и неудачи. В издание вводится материал о психологии на службе общества и перспективах ее развития в этом обществе. Впервые рассмотрена роль российских учеников В. Вундта в развитии российской и советской психологии. Также впервые рассмотрена роль школы Л.С. Выготского в развитии социокультурного подхода в психологии.

Бреслав Гершон - История научной психологии

учебник

Москва: ИНФРА-М, 2023, 539 с.

Серия "Высшее образование: Специалитет"

ISBN 978-5-16- 104825-2

Бреслав Гершон - История научной психологии - Содержание

Предисловие

Глава 1. Предыстория научной психологии

Глава 2. Эмпирический этап становления научной психологии

Глава 3. Основные психологические течения XX века

Глава 4. Психология на службе общества: начало профессиональной психологии, «постконцептуальный» этап и тенденции развития психологии

Вопросы для самоконтроля

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