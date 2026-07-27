Новий Завіт - Об’єднавчий Український Переклад (EUM)

Перед читачем — повний текст Нового Завіту в новому українському перекладі, що отримав назву «Об’єднавчий Український Переклад» (EUM). Робота над ним виросла з ініціативи створення словника української церковної лексики, започаткованої 2011 року. Учасники проєкту дійшли висновку, що розвиток і впорядкування християнської термінології неможливі без нового перекладу Святого Письма, здатного стати спільною мовною основою для церковної, богословської та просвітницької діяльності. Видання було підготовлене в складних умовах повномасштабної війни в Україні.

Переклад виконано колективом богословів, знавців давніх мов, філологів і редакторів. Його автори прагнули якомога точніше передати буквальний зміст грецького оригіналу, зберігаючи, наскільки це дозволяє українська мова, порядок слів, авторську лексику, ідіоматику, семітські конструкції, гебраїзми, арамеїзми та латинізми. Водночас враховувалася потреба ясного сприйняття тексту на слух під час богослужіння. Видання містить численні текстологічні, мовні, історичні та культурні примітки й призначене як для церковного читання, так і для широкого обговорення нового українського перекладу.

Новий Завіт – Господа нашого Ісуса Христа

Київ: Місія «Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні», 2024. – 792 с.: іл.

ISBN 978-617-8532-02-4 (друкована версія); ISBN 978-617-8532-04-8 (ePub)

Новий Завіт – Зміст