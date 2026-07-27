Новий Завіт - Об’єднавчий Український Переклад (EUM)
Перед читачем — повний текст Нового Завіту в новому українському перекладі, що отримав назву «Об’єднавчий Український Переклад» (EUM). Робота над ним виросла з ініціативи створення словника української церковної лексики, започаткованої 2011 року. Учасники проєкту дійшли висновку, що розвиток і впорядкування християнської термінології неможливі без нового перекладу Святого Письма, здатного стати спільною мовною основою для церковної, богословської та просвітницької діяльності. Видання було підготовлене в складних умовах повномасштабної війни в Україні.
Переклад виконано колективом богословів, знавців давніх мов, філологів і редакторів. Його автори прагнули якомога точніше передати буквальний зміст грецького оригіналу, зберігаючи, наскільки це дозволяє українська мова, порядок слів, авторську лексику, ідіоматику, семітські конструкції, гебраїзми, арамеїзми та латинізми. Водночас враховувалася потреба ясного сприйняття тексту на слух під час богослужіння. Видання містить численні текстологічні, мовні, історичні та культурні примітки й призначене як для церковного читання, так і для широкого обговорення нового українського перекладу.
Новий Завіт – Господа нашого Ісуса Христа
Київ: Місія «Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні», 2024. – 792 с.: іл.
ISBN 978-617-8532-02-4 (друкована версія); ISBN 978-617-8532-04-8 (ePub)
Новий Завіт – Зміст
Передмова
Про новий переклад Нового Завіту українською мовою
Відомості про Об’єднавчий Український Переклад
Історія створення перекладу
Учасники перекладацької та редакційної групи
Джерела, переклади й довідкові матеріали
Основні принципи перекладу
Умовні позначення та особливості видання
Євангелія
Євангеліє від Матфея
Євангеліє від Марка
Євангеліє від Луки
Євангеліє від Іоанна
Історія первісної Церкви
Діяння апостолів
Соборні послання
Послання Якова
Перше послання Петра
Друге послання Петра
Перше послання Іоанна
Друге послання Іоанна
Третє послання Іоанна
Послання Іуди
Послання апостола Павла
Послання до римлян
Перше послання до коринфян
Друге послання до коринфян
Послання до галатів
Послання до ефесян
Послання до філіппійців
Послання до колоссян
Перше послання до фессалонікійців
Друге послання до фессалонікійців
Перше послання до Тимофія
Друге послання до Тимофія
Послання до Тита
Послання до Філімона
Послання до євреїв
Пророча книга Нового Завіту
Одкровення Іоанна
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