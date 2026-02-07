Если вы открывали книги Юнга и чувствовали, что тонете в море эрудиции и метафор, то эта книга написана специально для вас. Эдвард Эдингер, лучший интерпретатор юнгианского наследия, объясняет «сложное через простое», не теряя при этом глубины.
«Осмысляя Юнга» дает четкие ответы на вопросы: что такое Самость, как работают архетипы и зачем нам нужно заниматься собственной тенью. Это интеллектуальный компас, который поможет вам уверенно ориентироваться в пространстве внутреннего мира и превратить чтение Юнга из тяжкого труда в увлекательное путешествие к самому себе.
Эдвард Эдингер - Осмысляя Юнга
М.: Клуб Касталия. 2016. — 224 с.
Эдвард Эдингер - Осмысляя Юнга - Содержание
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИБИДО. СЕМИНАР ПО КНИГЕ КАРЛА ГУСТАВА ЮНГА «СИМВОЛЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЛЕКЦИЯ I. ПАРАГРАФЫ 1-83
ЛЕКЦИЯ II. ПАРАГРАФЫ 84-124
ЛЕКЦИЯ III. ПАРАГРАФЫ 12-250
ЛЕКЦИЯ IV. ПАРАГРАФЫ 251-312
ЛЕКЦИЯ V. ПАРАГРАФЫ 313-414
ЛЕКЦИЯ VI. ПАРАГРАФЫ 415-522
ЛЕКЦИЯ VII. ПАРАГРАФЫ 523-612
ЛЕКЦИЯ VIII. ПАРАГРАФЫ 613-685
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ В «MYSTERIUM CONIUNCTIONIS» К. Г. ЮНГА. АЛХИМИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ИНДИВИДУАЦИИ. ЛЕКЦИИ
ЛЕКЦИЯ 1
2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ROSARIUM
ИНТЕРВЬЮ С ЭДВАРДОМ ЭДИНГЕРОМ. ЛОУРЕНС ДЖЕФФ, ИНТЕРВЬЮЕР
