Эдингер - Осмысляя Юнга

Эдингер - Осмысляя Юнга
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy

Если вы открывали книги Юнга и чувствовали, что тонете в море эрудиции и метафор, то эта книга написана специально для вас. Эдвард Эдингер, лучший интерпретатор юнгианского наследия, объясняет «сложное через простое», не теряя при этом глубины.

«Осмысляя Юнга» дает четкие ответы на вопросы: что такое Самость, как работают архетипы и зачем нам нужно заниматься собственной тенью. Это интеллектуальный компас, который поможет вам уверенно ориентироваться в пространстве внутреннего мира и превратить чтение Юнга из тяжкого труда в увлекательное путешествие к самому себе.

Эдвард Эдингер - Осмысляя Юнга

М.: Клуб Касталия. 2016. — 224 с.

Эдвард Эдингер - Осмысляя Юнга - Содержание

Содержание

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИБИДО. СЕМИНАР ПО КНИГЕ КАРЛА ГУСТАВА ЮНГА «СИМВОЛЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

  • ЛЕКЦИЯ I. ПАРАГРАФЫ 1-83

  • ЛЕКЦИЯ II. ПАРАГРАФЫ 84-124

  • ЛЕКЦИЯ III. ПАРАГРАФЫ 12-250

  • ЛЕКЦИЯ IV. ПАРАГРАФЫ 251-312

  • ЛЕКЦИЯ V. ПАРАГРАФЫ 313-414

  • ЛЕКЦИЯ VI. ПАРАГРАФЫ 415-522

  • ЛЕКЦИЯ VII. ПАРАГРАФЫ 523-612

  • ЛЕКЦИЯ VIII. ПАРАГРАФЫ 613-685

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В «MYSTERIUM CONIUNCTIONIS» К. Г. ЮНГА. АЛХИМИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ИНДИВИДУАЦИИ. ЛЕКЦИИ

  • ЛЕКЦИЯ 1

  • 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ROSARIUM

ИНТЕРВЬЮ С ЭДВАРДОМ ЭДИНГЕРОМ. ЛОУРЕНС ДЖЕФФ, ИНТЕРВЬЮЕР

