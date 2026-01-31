В работе «Mysterium Coniunctionis» К. Г. Юнг подчеркивал, что любое подлинное обновление личности должно быть укоренено в «лучшей духовной традиции». Без этой связи индивидуальное развитие остается эфемерным. Для западного человека такой сокровищницей архетипов являются Иудео-Христианские Писания. Эдвард Эдингер ставит своей целью ассимилировать этот опыт для современного мировоззрения (Weltanschauung), заново интерпретируя его через призму глубинной психологии.

Псалмы Давидовы в данном исследовании рассматриваются не как религиозные догматы, а как уникальное психологическое содержание. Это карта состояний человеческой души (Психе): от «зова из глубин» и отчаяния до осознания Самости. Эдингер анализирует библейские тексты как проекции объективной психики, помогая читателю не утратить связь с историческими корнями, которые «действуют как живое существо внутри человека».

Каждый выбранный псалом становится отдельной стадией процесса индивидуации. Трагедия «страдающего раба», жажда души и триумф хвалы раскрываются как этапы внутренней трансформации, где Бог выступает как образ высшей психической целостности, ведущей Эго через испытания к обновлению.

Эдвард Ф. Эдингер — Псалмы Давидовы. Священная психе. Психологический подход к исследованию псалмов

Москва: «Касталия», 2026. — 184 с.

ISBN 978-5-908110-13-6

Эдвард Ф. Эдингер — Псалмы Давидовы — Содержание