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Эдингер - Псалмы Давидовы - Священная психе

Эдвард Ф. Эдингер — Псалмы Давидовы. Священная психе. Психологический подход к исследованию псалмов
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology

В работе «Mysterium Coniunctionis» К. Г. Юнг подчеркивал, что любое подлинное обновление личности должно быть укоренено в «лучшей духовной традиции». Без этой связи индивидуальное развитие остается эфемерным. Для западного человека такой сокровищницей архетипов являются Иудео-Христианские Писания. Эдвард Эдингер ставит своей целью ассимилировать этот опыт для современного мировоззрения (Weltanschauung), заново интерпретируя его через призму глубинной психологии.

Псалмы Давидовы в данном исследовании рассматриваются не как религиозные догматы, а как уникальное психологическое содержание. Это карта состояний человеческой души (Психе): от «зова из глубин» и отчаяния до осознания Самости. Эдингер анализирует библейские тексты как проекции объективной психики, помогая читателю не утратить связь с историческими корнями, которые «действуют как живое существо внутри человека».

Каждый выбранный псалом становится отдельной стадией процесса индивидуации. Трагедия «страдающего раба», жажда души и триумф хвалы раскрываются как этапы внутренней трансформации, где Бог выступает как образ высшей психической целостности, ведущей Эго через испытания к обновлению.

Эдвард Ф. Эдингер — Псалмы Давидовы. Священная психе. Психологический подход к исследованию псалмов

Москва: «Касталия», 2026. — 184 с.
ISBN 978-5-908110-13-6

Эдвард Ф. Эдингер — Псалмы Давидовы — Содержание

  • Введение: Псалмы как зеркало Западной психе

  • Псалом 1. Блажен муж: путь праведности как психологическая устойчивость

  • Псалом 8. Что есть человек: осознание человеческой ничтожности и величия

  • Псалом 21. Страдающий раб: архетип покинутости и интеграция тени

  • Псалом 22. Добрый пастырь: Самость как направляющая сила

  • Псалом 50. Miserere: психология покаяния и признание внутреннего греха

  • Псалом 62. Жаждущая душа: либидо, направленное на божественное

  • Псалмы 68 и 129. Зов из глубин: De Profundis как опыт нигредо

  • Псалом 102. Бог как любящий отец: восстановление отцовского имаго

  • Псалом 109. Мессия, царь и жрец: архетип священного брака

  • Псалом 125. Сеять со слезами: психическая инкубация и радость плода

  • Псалом 138. Всеведение бога: Эго перед лицом всеобъемлющего бессознательного

  • Псалом 150. Хвалите бога: завершение процесса индивидуации в славословии

Views 470
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author brat Vadim
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