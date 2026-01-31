Эдингер - Псалмы Давидовы - Священная психе
В работе «Mysterium Coniunctionis» К. Г. Юнг подчеркивал, что любое подлинное обновление личности должно быть укоренено в «лучшей духовной традиции». Без этой связи индивидуальное развитие остается эфемерным. Для западного человека такой сокровищницей архетипов являются Иудео-Христианские Писания. Эдвард Эдингер ставит своей целью ассимилировать этот опыт для современного мировоззрения (Weltanschauung), заново интерпретируя его через призму глубинной психологии.
Псалмы Давидовы в данном исследовании рассматриваются не как религиозные догматы, а как уникальное психологическое содержание. Это карта состояний человеческой души (Психе): от «зова из глубин» и отчаяния до осознания Самости. Эдингер анализирует библейские тексты как проекции объективной психики, помогая читателю не утратить связь с историческими корнями, которые «действуют как живое существо внутри человека».
Каждый выбранный псалом становится отдельной стадией процесса индивидуации. Трагедия «страдающего раба», жажда души и триумф хвалы раскрываются как этапы внутренней трансформации, где Бог выступает как образ высшей психической целостности, ведущей Эго через испытания к обновлению.
Эдвард Ф. Эдингер — Псалмы Давидовы. Священная психе. Психологический подход к исследованию псалмов
Москва: «Касталия», 2026. — 184 с.
ISBN 978-5-908110-13-6
Эдвард Ф. Эдингер — Псалмы Давидовы — Содержание
Введение: Псалмы как зеркало Западной психе
Псалом 1. Блажен муж: путь праведности как психологическая устойчивость
Псалом 8. Что есть человек: осознание человеческой ничтожности и величия
Псалом 21. Страдающий раб: архетип покинутости и интеграция тени
Псалом 22. Добрый пастырь: Самость как направляющая сила
Псалом 50. Miserere: психология покаяния и признание внутреннего греха
Псалом 62. Жаждущая душа: либидо, направленное на божественное
Псалмы 68 и 129. Зов из глубин: De Profundis как опыт нигредо
Псалом 102. Бог как любящий отец: восстановление отцовского имаго
Псалом 109. Мессия, царь и жрец: архетип священного брака
Псалом 125. Сеять со слезами: психическая инкубация и радость плода
Псалом 138. Всеведение бога: Эго перед лицом всеобъемлющего бессознательного
Псалом 150. Хвалите бога: завершение процесса индивидуации в славословии
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