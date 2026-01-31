Эдингер - Психологичский анализ раннего христианства и гностицизма

Эдвард Эдингер и Мария-Луиза фон Франц предпринимают масштабную попытку осмыслить христианство и гностицизм сквозь призму процесса индивидуации. Авторы доказывают, что появление образа Христа ознаменовало новый этап в развитии человечества — осознание Самости.

Книга анализирует гностические тексты как «непринятые» откровения бессознательного, которые дополняют и расширяют христианский канон. Это глубокое исследование того, как религиозные догматы о Троице, воплощении и искуплении отражают структурные изменения в коллективной психике, которые продолжают влиять на нас и сегодня.

Эдвард Эдингер, Мария-Луиза фон Франц - Психологический анализ раннего христианства и гностицизма

Москва, Клуб Касталия, 2016г. - 306 с.

Эдвард Эдингер, Мария-Луиза фон Франц - Психологический анализ раннего христианства и гностицизма - Содержание