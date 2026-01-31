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Эдингер - Психологический анализ раннего христианства и гностицизма

Эдингер - Психологичский анализ раннего христианства и гностицизма
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Bible Commentaries, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism

Эдвард Эдингер и Мария-Луиза фон Франц предпринимают масштабную попытку осмыслить христианство и гностицизм сквозь призму процесса индивидуации. Авторы доказывают, что появление образа Христа ознаменовало новый этап в развитии человечества — осознание Самости.

Книга анализирует гностические тексты как «непринятые» откровения бессознательного, которые дополняют и расширяют христианский канон. Это глубокое исследование того, как религиозные догматы о Троице, воплощении и искуплении отражают структурные изменения в коллективной психике, которые продолжают влиять на нас и сегодня.

Эдвард Эдингер, Мария-Луиза фон Франц - Психологический анализ раннего христианства и гностицизма

Москва, Клуб Касталия, 2016г. - 306 с.

Эдвард Эдингер, Мария-Луиза фон Франц - Психологический анализ раннего христианства и гностицизма - Содержание

  • ЭДВАРД ЭДИНГЕР ГНОСТИЦИЗМ И РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО

  • ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

  • ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА

  • ВВЕДЕНИЕ

  • ПАВЕЛ ИЗ ТАРСА

  • Симон МАГ (Волхв)

  • МАРКИОН

  • ВАСИЛИД ИЗ АЛЕКСАНДРИИ

  • ВАЛЕНТИН

  • КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

  • ОРИГЕН

  • ТЕРТУЛЛИАН

  • МАНИ

  • АВГУСТИН

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • МАРИЯ-ЛУИЗА ФОН ФРАНЦ СТРАСТИ ПЕРПЕТУИ

  • ВВЕДЕНИЕ

  • ТЕКСТ

  • ПРОБЛЕМА ОРТОДОКСИИ МУЧЕНИКОВ

  • Жизнь Св. ПЕРПЕТУИ

  • Видения Св. ПЕРПЕТУИ

  • ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕРВОГО ВИДЕНИЯ

  • ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ВИДЕНИЙ

  • ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЧЕТВЕРТОГО ВИДЕНИЯ

  • ПРИЛОЖЕНИЕ. ВИДЕНИЕ САТУРА

Views 321
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Added 31.01.2026
Author brat lexmak
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