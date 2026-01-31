Эдингер - Психологичский анализ раннего христианства и гностицизма

Эдингер - Психологический анализ раннего христианства и гностицизма
Эдвард Эдингер и Мария-Луиза фон Франц предпринимают масштабную попытку осмыслить христианство и гностицизм сквозь призму процесса индивидуации. Авторы доказывают, что появление образа Христа ознаменовало новый этап в развитии человечества — осознание Самости.
Книга анализирует гностические тексты как «непринятые» откровения бессознательного, которые дополняют и расширяют христианский канон. Это глубокое исследование того, как религиозные догматы о Троице, воплощении и искуплении отражают структурные изменения в коллективной психике, которые продолжают влиять на нас и сегодня.
Эдвард Эдингер, Мария-Луиза фон Франц - Психологический анализ раннего христианства и гностицизма
Москва, Клуб Касталия, 2016г. - 306 с.
Эдвард Эдингер, Мария-Луиза фон Франц - Психологический анализ раннего христианства и гностицизма - Содержание
ЭДВАРД ЭДИНГЕР ГНОСТИЦИЗМ И РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ
ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА
ВВЕДЕНИЕ
ПАВЕЛ ИЗ ТАРСА
Симон МАГ (Волхв)
МАРКИОН
ВАСИЛИД ИЗ АЛЕКСАНДРИИ
ВАЛЕНТИН
КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
ОРИГЕН
ТЕРТУЛЛИАН
МАНИ
АВГУСТИН
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МАРИЯ-ЛУИЗА ФОН ФРАНЦ СТРАСТИ ПЕРПЕТУИ
ВВЕДЕНИЕ
ТЕКСТ
ПРОБЛЕМА ОРТОДОКСИИ МУЧЕНИКОВ
Жизнь Св. ПЕРПЕТУИ
Видения Св. ПЕРПЕТУИ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕРВОГО ВИДЕНИЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ВИДЕНИЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЧЕТВЕРТОГО ВИДЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ. ВИДЕНИЕ САТУРА
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