Сейчас, более полувека спустя, в комнате Н3 по-прежнему сияют светила наук и: в ней по очереди преподают королевский астроном сэр Мартин Рис и экономист ­ историк Эмма Ротшильд, жена экономиста Амартии Сена, лауреата Нобелевской премии. Книги, журналы, газеты повсюду - от пола до потолка и на любой свободной поверхности.

У кресел уютно потёртый вид. Есть и маленький диванчик - но уже другой (тот, прежний, был продан за пять фунтов одному из преподавателей; инициатором сделки был Брейтуэйт, которому диван казался безмолвным свидетелем обиды, нанесенной Витгенштейном Попперу).

Дэвид Эдмондс, Джон Айдиноу - Кочерга Витгенштейна. История десятиминутного спора между двумя великими философами

М.: Новое литературное обозрение, 2004 г. - 352 с.

ISBN-5-86793-332-6

Дэвид Эдмондс, Джон Айдиноу - Кочерга Витгенштейна. История десятиминутного спора между двумя великими философами - Содержание

Кочерга «Вот из чего они, воспоминанья» Чары Витгенштейна Апостолы Витгенштейна Третий Преподаватели В вихре венского вальса Концерты в Пале Родившийся евреем Поппер читает Mein Kampf «Немножечко еврей!» Малыш Люки Смерть в Вене Поппер: перечеркнутый кружок Паяльная лампа Бедный маленький богач Траектории успеха Проблемы с головоломками Ломая голову над проблемами Владельцы трущоб и предмет отвращения И снова кочерга Распутывая путаницу «И все получат призы!»

Хронология

Благодарности

Литература

Список иллюстраций

Указатель имен и терминов

Дэвид Эдмондс, Джон Айдиноу - Кочерга Витгенштейна. История десятиминутного спора между двумя великими философами – Кочерга

В пятницу вечером, 25 октября 1946 года, состоялось очередное заседание кембриджского Клуба моральных наук - еженедельного семинара студентов и преподавателей философии. Как обычно, в 20:30 члены Клуба собрались в Кингз-колледже, в корпусе Гиббса - крыло Н, комната 3.

В тот вечер выступал приглашенный докладчик из Лондона, доктор Карл Поппер. Название его доклада - «Существуют ли философские проблемы?» - звучало вполне невинно. В числе слушателей был председатель клуба, профессор Людвиг Витгенштейн, которого многие считали величайшим философом того времени.

Присутствовал также Бертран Рассел, еще несколько десятилетий назад снискавший громкую славу своими философскими трудами и радикальными политическими взглядами.

Поппер незадолго до этого получил должность преподавателя логики и научного метода в Лондонской школе экономики. Австрийский еврей по происхождению, он приехал в Англию совсем недавно - в годы войны он читал лекции в Новой Зеландии. В Англии только что вышла его книга «Открытое общество и его враги», в которой Поппер беспощадно развенчал идею тоталитаризма, - начатая в день, когда фашистские войска вошли в Австрию, и законченная, когда исход войны был уже пред решен. У книги мгновенно появились горячие поклонники, в число которых входил и Бертран Рассел.

В первый и последний раз три великих философа -Рассел, Витгенштейн и Поппер - собрались в одном месте в одно время. Однако и по сей день очевидцы и исследователи расходятся во взглядах на события того вечера. Сомнений не вызывает одно: между Поппером и Витгенштейном состоялся яростный спор о фундаментальной природе философии - действительно ли существуют философские проблемы (Поппер) или только головоломки (Витгенштейн). Этот спор тотчас оброс легендами. Ранняя версия событий звучала так: Поппер и Витгенштейн отстаивали свои убеждения, вооружившись раскаленными кочергами. Как позже вспоминал сам Поппер, «поразительно скоро я получил письмо из Новой Зеландии с вопросом: правда ли, что мы с Витгенштейном сцепились и бросились друг на друга с кочергами?»

История этого десятиминутного спора, случившегося 25 октября 1 946 года, до сих пор вызывает резкие разногласия. Самый острый вопрос при этом звучит так: верно ли, что опубликованная Карлом Поппером версия событий не соответствует действительности? Иными словами, солгал ли Поппер?

Если Поппер солгал, то не для красного словца. Если Поппер солгал , то это напрямую связано с его амбициями: в философии - нанести поражение модной в двадцатом веке лингвистической философии - и в личном плане - одержать побед у над Витгенштейном, этим чародеем, не дававшим ему покоя.

Рассказ о событиях того вечера Поппер изложил в интеллектуальной автобиографии Unended Quest, опубликованной в 1974 году. По версии Поппера, он выдвинул тогда ряд «действительно философских проблем».

Витгенштейн отверг их все разом. Поппер вспоминает, что Витгенштейн «нервно поигрывал кочергой), которой, как дирижерской палочкой, акцентировал свои аргументы; а когда дел о дошло до вопроса о статусе этики, потребовал, чтобы Поппер привел пример морального принципа. «Я ответил: "Не угрожать приглашенным докладчикам кочергой". В ответ Витгенштейн в ярости отшвырнул кочергу и выбежал из зала, громко хлопнув дверью).

После смерти Поппера в 1994 году составители газетных некрологов раскопали эту историю и пересказали ее слово в слово (включая и неверную дату события - 26 октября вместо 25-го). Потом, года через три, в трудах одного из самых почтенных научных учреждений Англии - Британской академии - были опубликованы воспоминания, воспроизводящие, по сути, ту же версию событий. На голову автора - профессора Джона Уоткинса, преемника Поппера в Лондонской школе экономики - обрушился шквал возмущенных писем, и на страницах лондонского Times Literary Supplement завязалась ост рая полемика. Профессор Питер Гич, участник пресловутого заседания и горячий сторонник Витгенштейна, объявил (причем не в первый раз), что рассказ Поппера - «ложь от первого до последнего слова). В перепалку ввязались и другие очевидцы событий, а также приверженцы обоих протагонистов, и тон писем становился все резче.