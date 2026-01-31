Эдингер - Архетип Апокалипсиса
Эта книга – своеобразный вызов читателю, ведь она предлагает признать, что миру, каким мы его знаем, в ближайшем будущем наступит конец. Но, хотя сегодня данная тема все больше обрастает литературой и освещается с разных углов, автор уделяет мало внимания политике и национальным конфликтам и не затрагивает напрямую экономических, социальных и технологических вопросов. Одинаково далек автор и от того, чтобы делать категоричные заявления в духе «Конец близок», как любят поступать некоторые, если что-то идет не так, как им бы того хотелось.
Эдвард Эдингер - Архетип Апокалипсиса
М. : Клуб Касталия, 2015, - 234 с.
ISBN 978-5-519-60745-2
Эдвард Эдингер - Архетип Апокалипсиса - Содержание
Глава 1. Последнее великое бедствие
Глава 2. «Откровение»: главы 1, 2, 3
Глава 3. Откровение: части 4, 5
Глава 4. Откровение: части 6, 7
Глава 5. Откровение: части 8, 9, 10
Глава 6. Откровение: части 11, 12, 13
Глава 7. Откровение: части 14, 15, 16
Глава 9. Откровение: части 19, 20
Глава 10. Откровение: части 21, 22
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