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Эдингер - Архетип Апокалипсиса

Эдингер - Архетип Апокалипсиса
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Bible Commentaries, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism

Эта книга – своеобразный вызов читателю, ведь она предлагает признать, что миру, каким мы его знаем, в ближайшем будущем наступит конец. Но, хотя сегодня данная тема все больше обрастает литературой и освещается с разных углов, автор уделяет мало внимания политике и национальным конфликтам и не затрагивает напрямую экономических, социальных и технологических вопросов. Одинаково далек автор и от того, чтобы делать категоричные заявления в духе «Конец близок», как любят поступать некоторые, если что-то идет не так, как им бы того хотелось.

Эдвард Эдингер - Архетип Апокалипсиса

М. : Клуб Касталия, 2015, - 234 с.

ISBN 978-5-519-60745-2

Эдвард Эдингер - Архетип Апокалипсиса - Содержание

  • Глава 1. Последнее великое бедствие

  • Глава 2. «Откровение»: главы 1, 2, 3

  • Глава 3. Откровение: части 4, 5

  • Глава 4. Откровение: части 6, 7

  • Глава 5. Откровение: части 8, 9, 10

  • Глава 6. Откровение: части 11, 12, 13

  • Глава 7. Откровение: части 14, 15, 16

  • Глава 9. Откровение: части 19, 20

  • Глава 10. Откровение: части 21, 22

Views 334
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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