Эта книга – своеобразный вызов читателю, ведь она предлагает признать, что миру, каким мы его знаем, в ближайшем будущем наступит конец. Но, хотя сегодня данная тема все больше обрастает литературой и освещается с разных углов, автор уделяет мало внимания политике и национальным конфликтам и не затрагивает напрямую экономических, социальных и технологических вопросов. Одинаково далек автор и от того, чтобы делать категоричные заявления в духе «Конец близок», как любят поступать некоторые, если что-то идет не так, как им бы того хотелось.

Эдвард Эдингер - Архетип Апокалипсиса

М. : Клуб Касталия, 2015, - 234 с.

ISBN 978-5-519-60745-2

Эдвард Эдингер - Архетип Апокалипсиса - Содержание